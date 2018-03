Utkání skupiny 5 kvalifikace o postup na ME 2018 házenkářek: ČR - Dánsko, 21. března 2018 v Plzni. Porada českého týmu.

Utkání skupiny 5 kvalifikace o postup na ME 2018 házenkářek: ČR - Dánsko, 21. března 2018 v Plzni. Porada českého týmu. ČTK/Chaloupka Miroslav

Aarhus (Dánsko) - České házenkářky odehrají v sobotu v Dánsku čtvrtý zápas z šestidílné kvalifikace mistrovství Evropy. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného se v Aarhusu proti suverénnímu lídrovi čtyřčlenné skupiny pokusí o odvetu za středeční domácí porážku 21:26. Utkání začne v 16:10 SEČ.

Český celek ve středu utrpěl první prohru ve skupině, i tak po polovině kvalifikace zůstal na postupovém druhém místě o bod před Slovinskem a o dva před Islandem. V čele tabulky jsou bez ztráty Dánky, které si už v sobotu v případě jakékoliv bodového zisku mohou zajistit účast na prosincovém šampionátu ve Francii.

Na závěrečný turnaj postoupí z každé skupiny dva týmy, které doplní nejlepší celek z třetích míst. Češky kvalifikaci zakončí na přelomu května a června zápasy na Islandu a doma se Slovinskem.

Národní tým ve středu v Plzni ve svém prvním duelu od historického osmého místa na prosincovém světovém šampionátu odehrál s Dánskem vyrovnaných 40 minut, v závěru ale měly navrch favoritky. Před domácím publikem budou Seveřanky, někdejší olympijské vítězky i světové a evropské šampionky, ještě silnější.

"V Dánsku to bude o hodně těžší, přijde plná hala a lidi poženou je. Musíme je dobře bránit a zkusit táhnout první nebo druhou vlnu, to nám doma moc nešlo. Musíme bojovat dál," řekla pro svazový web nejlepší střelkyně Ligy mistrů Iveta Luzumová.

Češky potřebují proti dřívějšímu hegemonovi ženské házené, který ale od roku 2013 nezískal žádnou velkou medaili, zlepšit hlavně útok. Doma daly jen 21 gólů.

"Podíváme se na chyby, rozebereme si taktiku, a když půjdeme na plný plyn, je to hratelné. Doufám, že to zakončíme úspěšně u nich a zaskočíme je tentokrát my," prohlásila pivotka Petra Adámková.