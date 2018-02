Moskva - Česká fotbalová reprezentace sehraje 10. září přípravné utkání v Rusku. O místě souboje s hostitelem letního mistrovství světa se ještě jedná.

Národní tým tak už zná kompletní termínový kalendář pro letošní podzim. Češi se utkají ve skupině nové soutěže Ligy národů s Ukrajinou (6. září doma a 16. října venku) a Slovenskem (13. října venku a 19. listopadu doma). Na 15. listopad je pak domluvena další příprava v Polsku.

"Jsem rád za každou kvalitní zápasovou konfrontaci, kterou zápas s Ruskem stoprocentně nabídne. Ruský fotbal dlouhodobě staví tým, který by měl hrát důstojnou roli na blížícím se domácím světovém šampionátu. Tento celek bude následně pokračovat do dalšího kvalifikačního cyklu, bude to velmi zajímavý a náročný zápas," uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér Karel Jarolím.

"Díky šampionátu prochází výraznou modernizací také sportovní infrastruktura, fotbal se opět dostává v Rusku do popředí zájmu. O to je cennější, že si pozvali k přípravnému utkání právě náš výběr. Na podzim bude mít sportovní prioritu Liga národů, nicméně každý duel budeme chtít zvládnout výsledkově i herně," doplnil Jarolím.

Česká reprezentace se v samostatné historii potkala s Ruskem pouze třikrát. Na stříbrném mistrovství Evropy 1996 v Liverpoolu remizovala 3:3, na Euru 2012 ve Vratislavi rovněž ve skupině "Sborné" podlehla 1:4 a naposledy předloni vyhrála přípravné utkání v Innsbrucku 2:1.

Podle Fotbalové asociace ČR došlo s ruskou stranou k rychlé shodě. "Rusko mělo o zápas s námi opravdu enormní zájem, což nás samozřejmě potěšilo. Čekají nás ještě jednání ohledně místa konání a finálního času výkopu, už nyní ale můžeme, myslím, konstatovat, že zápas s Ruskem splňuje po sportovní i marketingové stránce naše požadavky," uvedl generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.