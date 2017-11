Moskva - České firmy dnes podepsaly v Moskvě smlouvy a dohody za 19 miliard korun. Například Zetor Tractors počítá s rozšířením spolupráce při výrobě traktorů, motorů nebo při vývoji nového stroje. Spolupráce s ruskou firmou Kovrovskij elektromechaničeskij zavod (KEMZ) by měla během čtyř let dosáhnout 14 miliard korun. Výrobce turbovrtulových motorů GE Aviation Czech zase uzavřel smlouvu na servis motorů. ČTK to sdělili mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Eva Veličková a zástupci firem. Smlouvy byly podepsány na česko-ruském podnikatelském fóru za přítomnosti prezidenta Miloše Zemana.

Podle Veličkové bylo podepsáno celkem devět smluv, memorand a dohod v celkové hodnotě 19 miliard korun. Další čtyři dohody by měly být uzavřeny v Jekatěrinburgu, kde se bude konat další podnikatelské fórum.

Největší objem spolupráce předpokládá Zetor Tractors. Společně se společností KEMZ má v plánu čtyři projekty. Tradiční česká firma dodává do Ruska komponenty traktorů, v místní továrně jsou pak sestavovány. Nyní plánuje mezi lety 2018 a 2022 rozšíření stávajících kontraktů na 1000 traktorů ročně, řekl ČTK člen představenstva Zetor Tractors David Kollhammer, který protokol o dohodě o budoucí spolupráci podepsal. Zároveň firmy plánují stejným způsobem spolupracovat při výrobě dalších typů traktorů a na společném vývoji projektu malého traktoru. Česká firma by pro něj mohla dodávat motory a případně kabiny. Zetor chce také spolupracovat na vývoji a výrobě výkonnějších motorů, po kterých je v Rusku poptávka. Kollhammer odhadl hodnotu plánovaných projektů za čtyři roky na zhruba 550 milionů eur (14 miliard Kč).

Společnost GE Aviation Czech, která vyrábí turbovrtulové motory, uzavřela smlouvu se společností UZGA (Ural Works of Civil Aviation) o autorizovaném servisním středisku motoru GE řady H. Hana Bolinová za českou společnost ČTK řekla, že hodnota kontraktu je 65 milionů dolarů (1,4 miliardy Kč). Uralský závod z Jekatěrinburgu tak bude servisním centrem české firmy pro Rusko. UZGA bude mít na starosti běžnou i rozsáhlou údržbu motorů.

"Výhledově by se mělo z jekatěrinburského podniku stát středisko generálních oprav turbovrtulových motorů jak pro Ruskou federaci, tak pro bývalé sovětské republiky sdružené ve Společenství nezávislých států," poznamenala Bolinová. GE Aviation Czech má nyní v Rusku podle ní v provozu více než 300 motorů, dosud jejich generální opravy zajišťovala v Praze. Podobné servisní centrum firma zřizuje i v USA a plánuje je i na dalších místech ve světě.

"Těší nás vysoké číslo i hodnoty podepsaných dohod. Ještě nikdy v dějinách nebyla tak silná delegace českých podnikatelů v zahraničí. Je to historický úspěch. Mezi 140 firmami jsou firmy, které jsou špičkami nejen u nás, ale i ve světě. Je tu přítomné celé spektrum české ekonomiky," řekl k podnikatelské misi prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.