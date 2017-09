Praha - Tuzemské firmy po vítězství křesťanských demokratů v německých parlamentních volbách nepřepokládají významnější změny v tamní hospodářské či zahraniční politice, které by citelněji ovlivnily podnikatele v ČR. Povolební jednání by podle nich měla potvrdit, že německá ekonomika zůstane jednou z nejvýkonnějších v Evropě, což je dobrá zpráva pro český průmysl. Vyplývá to z dnešní ankety ČTK mezi tuzemskými zaměstnavatelskými svazy.

Nedělní volby počtvrté v řadě vyhrála konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Oslabila však stejně jako její dosavadní koaliční partner, sociální demokracie (SPD) na druhé příčce. Při sestavování nové německé vlády bude chtít CDU/CSU jednat se svobodnými demokraty (FDP), Zelenými, ale i s SPD. Po dnešním jednání vedení křesťanských demokratů to uvedla kancléřka Angela Merkelová (CDU).

"Vůdčí silou budoucí německé vlády zůstanou křesťanští demokraté. Některé akcenty by snad mohli vnést jejich koaliční partneři. Ale i tam mohou být dílčí korektivy spíše smíšeného rázu než jednoznačně vyprofilované orientace," uvedl ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič. Může se to podle něj projevit například ve větším tlaku na český energetický mix (možný vliv Zelených) nebo v uvolnění obchodu s třetími zeměmi, a to zejména s východní Evropou. To by byl případný účinek politiky svobodných demokratů (FDP).

"Němci jsou běžci na dlouhou trať a dokážou se ve strategických rozhodnutích přenést přes politické handrkování, což je pro podnikatelské prostředí hlavním předpokladem stability," řekl ČTK prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. Jediným varováním může být podle něj posilování extrémní pravice v podobě AfD. Není pravděpodobné, že získají vysoký vliv, ale další růst by nevěstil nic dobrého. Růst nacionalismu je nebezpečný pro každou otevřenou ekonomiku, dodal.

Pozitivní je podle Svazu průmyslu a dopravy to, že výsledky voleb by měly umožnit sestavení fungující vlády, která se bude moci opřít o většinu hlasů v Parlamentu. "Jak přesně tato vláda bude vypadat, je zatím předmětem vnitropolitických jednání, nicméně výsledky voleb umožňují několik variant a všechny by měly být pro ČR ve střednědobém horizontu prospěšné," podotkla mluvčí svazu Eva Veličková. V dlouhodobějším horizontu českou ekonomiku ovlivňují faktory jako vývoj investic do průmyslu, kurz koruny vůči euru, zvýšení investic, pokles daňové zátěže pro podnikatele a další.

Špatnou zprávou z německých voleb pro finanční trhy je to, že koaliční jednání budou trvat hodně dlouho, upozornila analytička ČSOB Irena Procházková. Již sestavování velké koalice v roce 2013 zabralo více než čtvrt roku a vláda byla hotová až po Vánocích. Tentokrát jsou podle ní názorové rozdíly mezi pravicovou FDP a levicovými Zelenými především v otázce daní a trhu práce o poznání rozdílnější. Dost rozdílné představy také panují v otázce evropské integrace. Rozhovory tak mohou letos trvat ještě déle a dohodnutý výsledek může být méně stabilní, poznamenala.

Pro euro, EU i německé dluhopisy je výsledek německých voleb bezesporu negativní zpráva, zejména kvůli lepším výsledkům AfD, míní analytik BH Securities Martin Vlček. Nejistý výsledek německých voleb podle něj dále snižuje šanci, že by Česká národní banka tuto středu rozhodla zvýšit úrokové sazby.