Praha - České dráhy v sobotu zahájí oslavy 100. výročí vzniku Československa komentovanými prohlídkami historických salonků na pražském hlavním nádraží a na Masarykově nádraží. Reprezentativní prostory pražských vlakových nádraží, které dříve využívali panovníci a později českoslovenští a čeští prezidenti při cestách po železnici, budou moci zájemci navštívit každou poslední sobotu v měsíci až do konce roku. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.

Prohlídky tak budou první z řady akcí společnosti věnovaných k oslavám výročí. "České dráhy jsou nositelem historie železniční dopravy na území našeho státu a odkazu našich předků. Proto je nám ctí připravit k tomuto jubileu sérii aktivit, které 100. výročí vzniku země a Československých státních, potažmo Českých drah připomínají. Probíhat budou průběžně až do konce roku," uvedl ředitel odboru obchodu osobní dopravy ČD Jiří Ješeta.

V létě pak dopravce ukáže veřejnosti například tzv. Prezidentský vlak, ve svátek 28. října pojede speciální vlak z Prahy přes Beroun a Křivoklát do Lužné u Rakovníka a těsně před Vánoci vypraví České dráhy soupravu ze Summerau přes České Budějovice a Tábor do Prahy, která připomene návrat T. G. Masaryka z exilu. V duchu oslav se ponese také Národní den železnice 22. září v Českých Budějovicích. Vedle tohoto plánují dráhy také řadu výstav a publikací k historii dopravce a železnice. Část programu oslav chystá společnost společně s partnery také v regionech. Dráhy očekávají, že jednotlivé akce by mohlo navštívit několik tisíc zájemců.

Na přípravě oslav České dráhy spolupracují s dalšími partnery, například s Národním technickým muzeem, Československou obcí legionářskou nebo Železniční společností Slovensko.