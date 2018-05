Praha - České dráhy (ČD) posílí dopravu na pochod Praha - Prčice. Účastníci pochodu budou moci využít i speciální celodenní jízdenku, která bude platit v den pochodu ve všech spojích ČD v širší oblasti Středočeského kraje. Dopravce to dnes oznámil v tiskové zprávě. Letošní 53. ročník pochodu se koná 19. května.

Před startem pochodu vypraví podnik na trase z Prahy dva mimořádné vlaky do Tábora. Po skončení pochodu dráhy plánují dva spěšné vlaky směrem do Prahy. Pravidelné spoje na trase z Prahy do Českých Budějovic budou posíleny o další vozy. Vybrané dopolední vlaky navíc mimořádně zastaví ve stanici Střezimíř, odpolední ve stanici Heřmaničky. Posílená bude také regionální doprava, kromě vlaků z Prahy do Benešova a navazujících spojů do Tábora budou mít větší kapacitu také vlaky do Milevska a Sedlčan, kde jsou další startovní místa.

Legendární pochod se bez přerušení koná od roku 1966, kdy se necelá pětistovka turistů vydala překonat vzdálenost 100.000 loktů českých, což odpovídá zhruba 60 kilometrům. Loni se pochodu zúčastnilo zhruba 20.500 turistů. Nejhojnější účast zaznamenali organizátoři v roce 1981, kdy na trasy vyšlo přibližně 35.000 lidí.