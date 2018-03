North Bay (Kanada) - České curlerky se na mistrovství světa v Kanadě do semifinále neprobojovaly. Tým skipky Anny Kubeškové vyhrál v základní části šest z dvanácti zápasů a z pátého místa postoupil do play off, v tom ale podlehl Rusku 3:7.

Kubešková a spol. před rokem skončily sedmé, což byl nejlepší výsledek českých žen na mistrovství světa. Nyní ho reprezentantky dokázaly vylepšit, v konečném pořadí šampionátu jim patří šesté místo.

Páteční závěrečné kolo základní části se přitom už odehrálo bez českého týmu, který skončil dříve a musel čekat na zbývající výsledky. Šest vítězství mu ale nakonec na postup do play off stačilo, při rovnocenné bilanci tří celků zůstal Černý Petr Číňankám.

S ruskými obhájkyněmi loňského stříbra český tým v prvním vzájemném duelu v North Bay prohrál 5:9 a nevyšla mu ani odveta. Třemi body v šestém endu dokázaly Češky vyrovnat, ale pak už bodoval jen soupeř. Desátý end se už nehrál.

Vítězky zápasů play off Rusky a Američanky narazí ve večerních semifinále na dva nejlepší celky základní části Kanadu a Švédsko. Domácí obhájkyně titulu prošly dvanácti dosavadními zápasy bez jediného zaváhání, olympijské vítězky ze Švédska prohrály dvakrát.

Mistrovství světa v curlingu žen v North Bay (Kanada):

Konečné pořadí základní části:

1. Kanada 12/0, 2. Švédsko 10/2, 3. Korea 8/4, 4. Rusko 7/5, 5. ČR 6/6, 6. USA 6/6, 7. Čína 6/6, 8. Švýcarsko 5/7, 9. Skotsko 5/7, 10. Japonsko 5/7, 11. Dánsko 3/9, 12. Německo 3/9, 13. Itálie 2/10.

Play off (o postup do semifinále):

Rusko - ČR 7:3, USA - Korea 10:3.