North Bay (Kanada) - České curlerky si na mistrovství světa v Kanadě zahrají o postup do semifinále. Tým skipky Anny Kubeškové vyhrál v základní části šest z dvanácti zápasů a z pátého místa postoupil do play off. Od 14:00 SEČ se české reprezentantky utkají s Ruskem, jemuž v prvním vzájemném duelu v North Bay podlehly 5:9.

Závěrečné páteční kolo se přitom už odehrálo bez českého týmu, který skončil dříve a musel čekat na zbývající výsledky. Šest vítězství mu ale nakonec na postup stačilo, při rovnocenné bilanci tří celků zůstal Černý Petr Číňankám.

Vítězky úvodních zápasů play off ČR - Rusko a Korea - USA narazí ve večerních semifinále na dva nejlepší celky základní části Kanadu a Švédsko. Domácí obhájkyně titulu prošly 12 dosavadními zápasy bez jediného zaváhání, olympijské vítězky ze Švédska prohrály dvakrát.