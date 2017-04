Pardubice - Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v 7. kole baráže o extraligu na ledě Pardubic 3:2 a v tabulce se dostali na druhou pozici o skóre za vedoucí Jihlavu. Pardubice se dělí s jednobodovou ztrátou o třetí příčku s Karlovými Vary. Utkání rozhodly dva slepené góly během 16 vteřin, které Motor vstřelil na začátku třetí části a zvýšil na 3:1.

"Situace není špatná, ale pořád je ve hře 15 bodů. Jsme rádi za každý jeden, musíme za tím jít. Uvidíme, jestli se nějaký tým neutrhne, ale zatím to vypadá, že se bude rozhodovat až v samotném závěru. Je to opravdu vyrovnané, hodně se vyhrává venku, pokaždé může zvítězit kdokoliv," řekl útočník Motoru Tomáš Vak, který si připsal vítěznou branku.

Jihočeši se stejně jako v předchozích dvou vzájemných utkáních ujali vedení, když přesilovou hru v sedmé minutě zužitkoval střelou z mezikruží Dostálek. Další šancí krátce nato neproměnil Hřebejk. Srovnání stavu měl dvakrát na hokejce domácí kapitán Rolinek, ale v přesilovce přestřelil a v závěru první části ho Kváča vychytal.

Těsné vedení hostů musel na začátku druhé části zachránit obětavý obránce Mucha, který padl do rány Petru Sýkorovi. Šanci následně ubylo, klidnou pasáž změnila až přesilovka Českých Budějovic kolem poloviny utkání. Růžička nejprve reflexivně zastavil tečovanou ránu Fillmana, poté Pajič trestuhodně netrefil odkrytou část branky.

Od té chvíle bylo Dynamo lepší, ale hostující obrana pracovala spolehlivě. A když už pustila do šance Petra Sýkoru, tak se skvělým rozklekem blýskl Kváča. Motor odolával až do závěru druhé části, kdy dostaly Pardubice k dispozici přesilovku a 15 vteřin před pauzou srovnaly. Trončinského ránu tečoval ze vzduchu Rolinek a rozhodčí po poradě s kolegou u videa uznali gól.

Remízový stav vydržel jen 69 vteřin hry ve třetí části. Pavlin totiž pěkným pasem připravil pozici Vlčkovi a ten krátký nájezd proměnil. Uběhlo dalších 16 vteřin a Motor se po přesné ráně Vaka do horního rohu branky radoval znovu. Motor se tak dostal do komfortní situace a mohl se soustředit především na defenzivu. Dynamo těžko vymýšlelo recept. Ten našlo až při přesilovce v 55. minutě, kdy Čáslavovu střelu tečoval mimo Kváčův dosah Špirko.

"Hra pět na pět pořád není dobrá. Čekáme jen na přesilovky, až to tam Petr Sýkora flákne. Musí ale pomoct i jiní hráči a vzít zodpovědnost na sebe, aby si první pětka ulevila," prohlásil pardubický obránce Petr Čáslava.

Pardubice chtěly rychle vyrovnat, ale v rozletu je přibrzdil vlastní faul a Motor v klidu držel těsné vedení. O to ho domácí nepřipravili ani při závěrečné hře bez brankáře. Dynamo tak i podruhé v baráži doma s vítězem první ligy nebodovalo.

"Tohle nemůžeme dovolit. Hrajeme s prvoligovým týmem, měli bychom ho porážet a ne s ním dvakrát prohrát doma. Musíme být schopní udělat dva dobré zápasy za sebou, ale asi pořád máme strach. Nevím, čím to je," dodal Čáslava.

Hlasy trenérů po utkání:

Otakar Janecký (Pardubice): "Nevyšla nám první třetina, ale přesto jsme pak dokázali vyrovnat. Ve druhé části jsme obecně hráli velmi dobře a chtěli jsme na to navázat i ve třetí třetině, ale po vlastních chybách jsme inkasovali dva góly. Pokud nedáme gól v přesilovce pět na tři, tak nemůžeme vyhrát. Sice jsme snížili, ale štěstíčko se od nás odklonilo k soupeři."

Antonín Stavjaňa (České Budějovice): "Dostali jsme se do vedení, ale pak nastal náš klasický barážový scénář, kdy jsme propadli do pasivity, a to zejména ofenzivní. Domácí zaslouženě vyrovnali, ale naše slepené góly rozhodly. Pardubice pak nevyužily přesilovku pět na tři, ačkoliv měly dobré pozice. V závěru sice snížily, ale jednoznačně jim chyběl klid. Rozhodující byl náš kolektivní přístup a také výkon brankáře."

HC Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 40. Rolinek (Trončinský, Čáslava), 55. Špirko (Čáslava, Schaus) - 7. Dostálek (Pavlin, Pýcha), 42. F. Vlček (M. Heřman, Pavlin), 42. Vak (Fronk). Rozhodčí: Čech, Pešina - J. Svoboda, Lhotský. Vyloučení: 4:6, navíc Schaus (Pardubice) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 9101.

Sestavy:

Pardubice: Martin Růžička - Ščotka, Schaus, Chaloupka, Trončinský, Čáslava, Ovčačík, od 30. navíc Zajíc - P. Sýkora, Nahodil, Rolinek - J. Sýkora, Špirko, P. Hubáček - M. Beran, D. Tomášek, M. Bárta - Starý, T. Kaut, Panna. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

České Budějovice: Kváča - F. Novák, Fillman, Pýcha, Pavlin, Mucha, Vráblík - M. Čermák, Pajič, Chovan - M. Heřman, F. Vlček, Dostálek - Hřebejk, Vak, Fronk - Babka, Škoda, Šulek. Trenéři: Stavjaňa, Štrba a R. Turek.