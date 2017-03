Pardubice - Hokejisté Českých Budějovic se na úvod baráže postarali o překvapení, když na ledě Pardubic vyhráli 2:1. Motor od poloviny utkání vedl, ale domácí dokázali po tlaku v 54. minutě vyrovnat. Když už se zdálo, že zápas dospěje do prodloužení, rozhodl zápas 48 vteřin před koncem třetí části úspěšnou ranou v přesilovce útočník Luboš Rob.

První barážový zápas sledovalo v Pardubicích v takřka vyprodané aréně přes 10 tisíc diváků a domácí fandové museli od úvodu vstřebávat zjištění, že extraligový tým nebude čekat žádná lehká práce. České Budějovice byly v úvodu lepší a zahrozily šancemi Dostálka a Čermáka. Pardubice se dostávaly k útočení ztuha, ale v 16. minutě byl blízko gólu Schaus, jemuž po příhře uzdraveného Čáslavy scházely k úspěšnému zakončení jen centimetry.

"Včera se rozhodlo, že půjdu hrát. Ačkoliv jsem hrál po měsíc a půl dlouhé pauze, čekal jsem od sebe trochu víc," nezastíral zkušený Čáslava, jemuž chomutovský Brett Flemming v polovině února nadvakrát zlomil nos a způsobil těžký otřes mozku.

Dynamo si přeneslo ofenzivní chuť i do druhé části a dostalo se do několika přečíslení, ovšem selhávalo ve finální fázi. A když už se ke střele dostal Hubáček, tak pohotově zasáhl hostující gólman Kváča. Jeho protějšek Růžička se zase zapotil kolem poloviny zápasu, kdy zneškodnil tečovanou střelu Vráblíka a poté čelil dvojnásobné přesile Motoru. Hosté sice 47 vteřin ve výhodě proti třem nevyužili, ale po návratu prvního vyloučeného na led se přece jen trefil Chovan.

Domácí byli po inkasované brance zaskočení, na ledě také přibývalo osobních soubojů a potyček. České Budějovice měly možnost rozhozeného soka ještě více nahlodat, ale další přesilovku nevyužily. Díky lepšímu pohybu i důrazu však byly i nadále nebezpečnější a držely Pardubice na distanc od Kváčovy branky.

Dynamo se sérií přesilových her přece jen dostalo k soustavnému tlaku a vyrovnat mohl Nahodil, ovšem trefil pouze tyčku. Domácí pak měli k dispozici 25 vteřin přesilovky pět na tři a Kváča se vyznamenal při tvrdé ráně Sýkory. Motor se v těchto chvílích soustředil jen na defenzívu, ale nápor soupeře přesto neustál. Schaus při přesilovce v 54. minutě vydoloval kotouč pro Tomáška a ten se štěstím prostřelil Kváču.

"V tu chvíli nás hodně tlačili, kluci však skvěle bránili. Ten gól byla taková haluz. Puk byl v chumlu, ale vydolovali ho dřív, než rozhodčí přerušil hru. Pak to letělo vzduchem, snažil jsem se ještě zasáhnout lapačkou, ale nešlo to. Baráž bude o podobných gólech," popsal Petr Kváča.

Východočeši byli na koni a nadále útočili, ale další velkou šanci neproměnil Nahodil. Motoru pak stačila jediná přesilovka, aby si vzal vedení zpět: Rob dostal přihrávku na pravou stranu a v čase 59:12 z takřka nulového úhlu rozhodl přesnou ranou o první barážové výhře pro Motor.

"Pardubice špatně vyhodily, byly rozhozený. Nikdy jsem takhle nevystřelil, ani na tréninku, ale padlo to tam neskutečným způsobem. Ani pořádně nevím jak... Musím se na to podívat na videu," jásal nad parádní trefou Rob, syn dlouholeté českobudějovické opory.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Chtěli jsme to za každou cenu urvat. Děkujeme fanouškům za obrovskou podporu, hráči dřeli nadoraz, až jim to svazovalo ruce. Vyzkoušeli jsme si, o čem baráž je. Momentálně jsme mínus jeden zápas a musíme to dohnat. Ohledně nasazení a chtění nemám hráčům co vytknout, ale naopak nás trápí proměňování přesilových her. Máme hráče, kteří to v takových zápasech musí rozhodovat. Musíme jít dál, je to jen první zápas, nesmíme věšet hlavy."

Antonín Stavjaňa (České Budějovice): "Je pozitivní takhle vstoupit do baráže, nicméně je to jen první bitva, ještě jsme nevyhráli válku. Bude důležité potvrdit to výkonem i výsledkově doma."

HC Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 54. D. Tomášek (Schaus) - 32. Chovan (F. Novák, Fronk), 60. Rob (Pavlin, Vráblík). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Tošenovjan, Hlavatý. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:2. Diváci: 10.045.

Sestavy:

Pardubice: Martin Růžička - Schaus, Čáslava, Chaloupka, Trončinský, Zajíc, Ovčačík - P. Sýkora, Nahodil, Rolinek - J. Sýkora, D. Tomášek, P. Hubáček - F. Zadina, Špirko, M. Kaut - Bárta, T. Kaut, Starý - od 21. navíc M. Beran. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

České Budějovice: Kváča - Fillman, F. Novák, Pavlin, Pýcha, Vráblík, Mucha - M. Čermák, Pajič, Chovan - Rob, Vlček, Dostálek - Fronk, Vak, Hřebejk - Babka, Škoda, Šulek. Trenéři: Stavjaňa, Štrba a R. Turek.