Praha - V úvodních čtvrtfinálových zápasech play off první hokejové ligy zvítězili všichni favorité. V domácím prostředí to ale pro ně nebyla snadná práce, České Budějovice a Jihlava si zajistily výhru až v prodloužení. Jen Kladno si užilo poklidnější konec a Ústí nad Labem předčilo rozdílem dvou branek.

V Českých Budějovicích to vůbec nevypadalo, že proti sobě nastoupily první a až desátý tým po základní části, které po ní dělilo propastných 41 bodů. Přerov využil toho, že je rozehraný z předkola play off a dlouho byl blíž k vítězství. Vypracoval si vedení 3:0, nejtěsnější náskok měl ještě v 58. minutě. Jenže Jihočeši po velkém tlaku a akci Filipa Nováka s Miloslavem Čermákem vyrovnali a stejní hráči pak v prodloužení dostali puk do pozice, z níž rozhodl Luboš Rob.

Šedesát minut neurčilo vítěze ani v duelu Jihlavy, druhého týmu po základní části, a dalšího postupujícího z předkola, Frýdku-Místku. Ten celý zápas doháněl manko a osm minut před koncem také zásluhou teče Davida Klimši vyrovnal na 3:3. Když už to vypadalo, že střetnutí dospěje do nájezdů, 32 vteřin před koncem prodloužení při hře tři na tři vsítil vítěznou trefu Richard Diviš.

Oslavovaným mužem Slavie se stal forvard Jiří Rys, jenž deset minut před koncem utkání s Třebíčí zvýšil snadnou střelou zblízka do prázdné branky na 3:1. Soupeř už dokázal jen snížit.

Kladno se proti Ústí nad Labem dočkalo momentu klidu až v přesilovce v 56. minutě. Zužitkovalo ji díky Patriku Machačovi po pouhých šesti vteřinách a náskok dvou branek už udrželo.

Druhé zápasy sérií se budou hrát v pondělí.

Čtvrtfinále play off první WSM ligy - 1. zápasy:

--------

Motor České Budějovice - Přerov 5:4 v prodl. (0:1, 2:2, 2:1 - 1:0)

Branky: 27. Vlček, 32. Vráblík, 42. M. Heřman, 58. M. Čermák, 63. Rob - 23. a 46. Milan Procházka, 4. Plášek z trestného střílení, 22. R. Pšurný. Rozhodčí: Dědek, Doležal - Zídek, Polák. Vyloučení: 7:10. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6168.

Slavia Praha - Třebíč 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Branky: 19. J. Pohl, 40. Šafránek, 51. Rys - 41. Kristl, 58. R. Zohorna. Rozhodčí: Kopeček, Kašík - Reich, Měkýš. Vyloučení: 9:7, navíc Dolníček (Třebíč) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 1865.

Jihlava - Frýdek-Místek 4:3 v prodl. (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0)

Branky: 15. Zeman, 17. Šidlík, 34. Čachotský, 65. Diviš - 31. Chmielewski, 35. Cienciala, 52. Klimša. Rozhodčí: Grech, Sýkora - Bosák, Kajínek. Vyloučení: 6:7, navíc Štebih 10 min., Lacka (oba Frýdek-Místek) 5 min. a do konce. Využití: 2:1. Diváci: 2766.

Kladno - Ústí nad Labem 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 12. Pekr, 27. P. Hořava, 56. Machač - 40. M. Vágner. Rozhodčí: Valenta, Jílek - Jindra, Kreuzer. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 4003.