Vídeň - Oba dosud neporažené páry českých beachvolejbalistek čeká dnes na mistrovství světa ve Vídni zápas o prvenství ve skupině. Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová narazí na finskou dvojici Tara Lahtiová, Riikka Lehtonenová. Michala Kvapilová s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou si zahrají s domácími Stefanií Schwaigerovou a Katharinou Schützenhöferovou.

"Byla by výhoda vyhrát skupinu. Mohly bychom mít relativně slabší los do prvního vyřazovacího kola. Finky nás ale prověří mnohem více," řekla po nedělní druhé výhře 2:0 Hermannová. Kvapilová s Kolocovou zvítězily dvakrát 2:1 a mají o jeden set horší skóre než Rakušanky. Postup do play off už mají oba páry zajištěný.