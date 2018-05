Uherský Brod (Uherskohradišťsko) - Česká zbrojovka z Uherského Brodu loni dosáhla rekordního zisku 625 milionů korun. Jde o meziroční nárůst o téměř 28 milionů Kč. V roce 2017 společnost vykázala i nejvyšší výnosy ve své historii, dosáhly 4,523 miliardy korun. Předloni činily 4,101 miliardy Kč. Vyplývá to z účetní závěrky, kterou dnes schválila řádná valná hromada, řekl ČTK viceprezident pro vnější komunikaci zbrojovky Radek Hauerland.

Za rostoucími výnosy i zisky je růst výroby. Loni podnik znovu prodal přes 300.000 zbraní, export se na prodejích podílel zhruba 90 procenty. Firma obchoduje s asi 100 zeměmi. Největší exportní teritoria tvoří Evropa, Thajsko, Kanada a především USA.

Letos na jaře koupila maďarská státní zbrojařská firma M.o.D. Arzenál od České zbrojovky licenci na výrobu 200.000 ručních zbraní v hodnotě 100 milionů eur (asi 2,57 miliardy Kč). Výroba se týká pistolí, samopalů a útočných pušek, které využije převážně maďarská armáda. V rámci desetileté licence bude maďarská zbrojovka vyrábět pistole řady P-07/09, samopaly Scorpion a útočné pušky CZ Bren 2. V první etapě se budou v Maďarsku pouze montovat díly dodané z Česka. Od ledna příštího už půjde o výrobu celých zbraní.

Česká zbrojovka uvedla v uplynulých měsících na trh také několik novinek. Patří mezi ně odstřelovačská puška CZ TSR, kterou firma vyvíjela na základě připomínek uživatelů z ozbrojených složek. Primárně je tedy určena pro vojenské použití. Mezi pistolemi představují novinky modely CZ P-10 C OR a CZ Shadow 2 OR. Nabídka zbrojovky je bohatší také o tři další varianty třetí generace malorážkových adaptérů Kadet pro pistole CZ. Mezi dlouhými kulovými zbraněmi představila společnost dva nové modely inspirované univerzální loveckou a sportovní kulovnicí CZ 557 Varmint. Řadu rozšířil i model CZ 557 Lux II.

Firma je úspěšná i v civilní výrobě, věnuje se automobilovému a leteckému průmyslu. S postupným růstem také souvisí stálé zvyšování počtu zaměstnanců, aktuálně jich má podnik zhruba 1874. Přestože nové kvalifikované techniky nachází obtížně, těží ze spolupráce s Centrem odborné přípravy technické. Škola funguje přímo při České zbrojovce. Jednou za dva až tři roky otevírá podnik ve spolupráci s ostravskou Technickou univerzitou také obor konstruktér a technolog.

Devadesát procent akcií zbrojovky patří společnosti EHC CZUB, SE, kontrolované René Holečkem, zbylých deset procent členům představenstva. Firma funguje od roku 1936, nyní má kromě mateřského závodu v Uherském Brodě výrobu i v Brně, na Slovensku nebo v USA.