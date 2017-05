Praha - V oficiálním programu festivalu v Cannes, jehož 70. ročník bude zahájen 17. května, i v dalších důležitých sekcích budou opět zastoupeni i čeští tvůrci, letos především formou koprodukcí. Český film a filmový průmysl na největším filmovém trhu bude reprezentovat České filmové centrum a Česká filmová komise, které jsou od letoška součástí Státního fondu kinematografie, a česko-slovenský pavilon, oznámila dnes ČTK Hedvika Petrželková z Českého filmového centra.

"Dva filmy s českou účastí jsou zařazeny do prestižních soutěžních sekcí: celovečerní snímek Out (režie György Kristóf, slovensko-maďarsko-česká koprodukce) byl vybrán do sekce Un Certain Regard, krátkometrážní Atlantida (režie Michal Blaško, slovensko-česká koprodukce) bude uvedena v sekci studentských filmů Cinéfondation. Další čtyři snímky se budou promítat na filmovém trhu Marché du Film, kde bude uvedena on-line i kolekce českých dokumentů," uvedla Petrželková.

Dalším úspěchem je podle ní účast Pavly Janouškové Kubečkové v programu pro slibné filmové producenty Producers on the Move, který v Cannes pořádá organizace European Film Promotion. "Ke slovu se dostane i česká animace - v rámci akce Annecy Goes to Cannes bude profesionálům představen chystaný projekt podle knihy Ivy Procházkové Myši patří do nebe," dodala.

Snímek Out je debutem scenáristy a režiséra Kristófa, studenta pražské FAMU. Vypráví o padesátníkovi Ágostonovi, který se vydá na cestu východní Evropou v zoufalé snaze najít práci a splnit si sen - chytit velkou rybu. Cesta ho však posouvá stále hlouběji do moře bizarních událostí a setkání. Film byl ve fázi výroby podpořen jako minoritní koprodukce Státním fondem kinematografie částkou 3,5 milionu korun.

"Na filmu se podílela řada českých subjektů," komentoval to český koproducent Jiří Konečný. Střihačem byl Adam Brothánek, mistrem zvuku Jan Richtr, kompletní postprodukce se dělala v Praze, režisér Kristóf studoval FAMU. Podle vedoucí Českého filmového centra Markéty Šantrochové je zařazení jeho filmu do sekce Un Certain Regard úspěchem, který má šanci navázat na další zdařilé koprodukční počiny sbírající ceny v Berlíně či v Cannes.

Student Vysoké školy múzických umění v Bratislavě Michal Blaško líčí ve snímku Atlantida příběh z roku 2012, kdy se mladý ukrajinský pár snaží dostat přes Slovensko do západní Evropy. Film vznikl v koprodukci pražské FAMU, z české strany se na něm produkčně podílela studentka FAMU Veronika Jelšíková či střihač Petr Hasalík. "Účast českých filmů ve studentské sekci Cinéfondation má bohatou tradici. V posledních letech byl do ní zařazen například hraný snímek Retriever režisérů Tomáše Kleina a Tomáše Merty (2015), animovaná fantazie O šunce (režie Eliška Chytková, 2013), ekologicky angažované Pandy (Matúš Vizár, 2013), hrané drama Tambylles (režie Michal Hogenauer, 2012), tragikomedie Cagey Tigers (režie Aramisova, 2011) nebo psychologické drama Bába (režie Zuzana Špidlová), které si v roce 2009 odneslo hlavní cenu," dodala Šantrochová.

bor snm