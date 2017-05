Praha - Česká televize začala natáčet komediální seriál Dabing Street. V roli herečky Evy, která zdědí dabingové studio po svém manželovi, se představí Klára Melíšková. Dvanáctidílný seriál vychází ze stejnojmenné divadelní hry, kterou Petr Zelenka napsal pro Dejvické divadlo.

Seriál vypráví příběh dabingového studia Zero, který po smrti majitele zdědí jeho manželka Eva. Studiu se ale nedaří, má dluhy a další problémy. Technici Pavel a Karel, které hrají Václav Neužil a Hynek Čermák, Evě pomáhají, jak se dá. Aby dostalo studio bankovní úvěr, přijme Eva syna bankovního ředitele Davida, kterého ztvární Marek Adamczyk. Herci postupně odmítají ve studiu pracovat a dabování se ujmou samotní technici.

"Oni ten dabing milují, nechtějí se ho vzdát, ale zároveň úroveň pořadů, které dabují, klesá. To s sebou nese hodně vtipných situací, kdy oni vymýšlejí podvody a fígly. Děj se ale netočí jen kolem dabingu, ale i kolem vztahů mezi hlavními postavami," řekla dnes novinářům kreativní producentka seriálu Kateřina Ondřejková.

V seriálu hraje i Jiří Bartoška, který hraje sám sebe. Stejně tak se v něm objeví například Viktor Preiss nebo Ivan Trojan. "Je tam spoustu dalších zábavných postav. Myslím, že překvapením pro diváky bude Miroslav Krobot, který hraje režiséra Jandu. Ten je znám tím, že bije herce, nikdy dabing nedělal, ale oni potřebují schopného režiséra, který by byl ochoten dabovat. Skončí to skandálem, protože ve studiu napadne herce," dodala Ondřejková.

Natáčení potrvá do začátku července, do konce roku se bude dokončovat. K vysílání by měl být podle Ondřejkové připraven od ledna příštího roku.