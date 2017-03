Praha - Česká televize odvysílá 13. března první díl druhé řady kriminálního seriálu Labyrint. Na obrazovce se vedle Jiřího Langmajera nově objeví například Tatiana Vilhelmová a Jan Hájek. Seriál opět režíroval Jiří Strach podle scénáře Petra Hudského. Druhá řada začíná v lese nedaleko Brna, kde detektivové naleznou tělo dívky, která zemřela brutálním a trýznivým způsobem. ČT představila dnes úvodní díl na projekci v Praze.

V dalších rolích se představí Miroslav Donutil, Zuzana Kajnarová, Jiří Dvořák, Miroslav Táborský, Viktor Preiss či Alois Švehlík. Vyšetřování je dostává do labyrintu napínavých událostí a vede ke skupině lidí, kteří se ničeho nebojí a nic je nezastaví.

"Můj hrdina se v pokračování nijak nezměnil, není důvod, aby tomu bylo jinak," řekl po projekci Langmajer. Kriminální žánr na obrazovce ho nijak nepřitahuje. "Jsem dost úzkostlivý člověk a dívat se na nějaké záhady by mi způsobilo nespavost. Pokud něco sleduji, jsou to přírodopisné snímky," vysvětlil herec, který si akční scény kompenzoval pořadem Čtení do ouška pro dětský kanál České televize.

Režisér Strach, který je právě v zahraničí, se k Labyrintu vrátil rád. Už proto, že kombinace thrilleru a detektivky je podle něj v Česku hodně opomíjený filmový tvar a na první úspěšné sérii si ověřil, diváka baví. To, že mystéria ho přitahují, potvrdily i jeho televizní snímky Ďáblova lest a Ztracená brána. Labyrint opět natáčel pět měsíců na jižní Moravě, například v Moravských Knínicích, na Znojemsku, zřícenině Templštejn a v Olomouci.

První řadu Labyrintu sledoval více než milion diváků u obrazovek, dalších 300.000 na iVysílání České televize. "Zjistili jsme, že diváci pozitivně přijímají i jiný formát kriminálky, než jsou klasické epizodické detektivky. U první série jsme s napětím očekávali, zda bude diváky bavit čekat sedm dílů na to, až se dozví, kdo je pachatelem," uvedla producentka Labyrintu Jiřina Budíková. Druhá série opět použila stejný způsob vyprávění, kdy jeden hlavní případ se řeší v průběhu všech sedmi dílů. Na ten se však nabalily další události i z prostředí lobbistů, advokátů a politiky. Víc prostoru dostali herci z Brna.

"První série byla prodána na Slovensko, do Polska a Nizozemska. Navíc formát scénáře koupili v USA, což není v našem prostředí obvyklé," řekla producentka ČTK.

Žánr krimi v posledních letech v tuzemských televizích zdomácněl. Seriál Temný Kraj vrcholí na Primě, zatímco na veřejnoprávní obrazovce se završila série Svět pod hlavou. Prima zařadila V.I.P. vraždy a uvedla projekty Mordparta a Polda. Nova, která počítá s pokračováním úspěšné Policie Modrava, dostala nabídku od Josefa Klímy, Radka Johna a Janka Kroupy na seriál vycházející z pořadu Na vlastní oči.