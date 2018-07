Praha - Česká televize bude nadále vysílat první fotbalovou ligu. S majitelem vysílacích práv O2TV se dohodla na přenosech z pátečních zápasů pro příští dvě sezony s opcí. Ve víkendovém úvodním kole však divákům nabídne pondělní duel mezi Ostravou a Jabloncem.

Do vysílacího schématu české nejvyšší soutěže v červnu razantně vstoupila placená O2TV. Společnost od Pragosportu odkoupila vysílací práva pro Česko a Slovensko na nadcházející čtyři sezony s tím, že bude chtít svým divákům nabídnout téměř kompletní kolo. Podle smlouvy však jeden zápas z každého kola musí poskytnout k vysílání na volně šiřitelném kanálu.

Jednání se táhla, dnes však Česká televize oznámila, že se s O2TV domluvila na spolupráci. Kromě přenosů z FORTUNA:LIGY získala také možnost vysílat finále Ligy mistrů a Superpoháru UEFA, na které má O2TV rovněž práva. Obě televize je odvysílají současně.

"Fotbal je i nadále pevnou součástí vysílání České televize. Po mistrovství světa, které na ČT sport sledovaly více než čtyři miliony diváků, nabídneme už od příštího týdne pravidelné přenosy z nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Nad to jsme získali vysílací práva na finále Ligy mistrů i sestřihy nejlepších momentů Ligy mistrů. Fanoušci tak ve volném vysílání o fotbal nepřijdou," řekl v tiskové zprávě generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Páteční přenosy ČT budou většinou čtvrtou volbou, první tři si ponechala O2TV, která nabídne i zbylá čtyři utkání ve streamingové kvalitě na svém kanálu O2TV Fotbal.

"Poprvé v historii budou v jedné televizi všechny přenosy z jednoho kola. Dnes jsme se domluvili s Českou televizí na vysílání jednoho zápasu, většinou to bude čtvrtá volba. Měla by kolo v pátek předehrávat a měla by to být taková pozvánka na víkendové kolo na O2TV," řekl na dnešní tiskové konferenci výkonný ředitel O2TV Sport Marek Kindernay.

ČT sport nabídne také přenosy z druhé nejvyšší soutěže, z poháru a českého Superpoháru. Vedle nově nabytých práv má ČT rovněž do roku 2022 zajištěna práva na zápasy české fotbalové reprezentace a na zápasy Evropské ligy s právem první volby do roku 2021. Vlastní i práva na zápasy v nové Lize národů, mistrovství Evropy 2020 a mistrovství světa z Kataru v roce 2022.