Berlín - Česká štafeta na 4x100 m mužů postoupila na mistrovství Evropy v Berlíně do finále. Časem 38,94 zůstala jen 12 setin za nejstarším českým rekordem z roku 1972 a bude mít další šanci v závěru programu celého šampionátu. Ženy sice zaběhly letos nejlepší čas 44,12, ale stačil jen na 12. místo. Simona Vrzalová skončila ve finále běhu na 1500 metrů pátá, Diana Mezuliáníková desátá.

Čtveřice Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka s neobvyklým finišmanem Pavlem Maslákem skončila ve svém běhu čtvrtá, ale druhý nejlepší čas v české historii ji posunul mezi osmičku finalistů. Částečně i proto, že Němci ve druhém běhu na vedoucí pozici v cílové rovince upadli. Češi uznali, že se jim příliš nepovedly předávky, takže mají prostor na další zlepšení.

Ženské kvarteto Lucie Domská, Marcela Pírková, Jana Slaninová, Klára Seidlová skončilo na 12. místě. Nejrychlejší byly Britky v letos nejlepším evropském čase 42,19, a to ještě šetřily vítězku obou individuálních sprintů Dinu Asherovou-Smithovou.

Dvě Britky na stupních vítězů na 1500 m, Vrzalová pátá

Běh na 1500 metrů na mistrovství Evropy v Berlíně vyhrála britská běžkyně Laura Muirová v čase 4:02,32 a její krajanka Laura Weightmanová přidala bronz. Simona Vrzalová skončila pátá, Diana Mezuliáníková desátá.

Obě britské běžkyně s vědomím, že mají na kontě letos nejlepší evropské časy, od začátku udávaly tempo a do posledního kola vbíhaly se značným náskokem. Muirová první pozici udržela, ale britský dvojblok rozbila Polka s marockými kořeny Sofia Ennaouiová.

Vrzalová, která loni na mistrovství světa v Londýně v rozběhu v cílové rovince vzdala, tentokrát měla dost sil i v závěru a ve finiši se prodrala až na páté místo. "Jsem spokojená, to jsem skutečně nečekala. Chtěla jsem být do toho osmého místa a splnila jsem to nad míru," řekla po závodě.

Spokojená byla také Mezuliáníková, která při premiéře ve finále mistrovství Evropy doběhla desátá. "Byl pro mě hlavně úspěch, že jsem se dostala do finále, takže za každé lepší místo než dvanácté jsem ráda," uvedla šestadvacetiletá běžkyně.

Až za ní skončila polská obhájkyně titulu Angelika Cichocká, která původně chtěla běžet jen osmistovku, ale po vyřazení v semifinále se dodatečně přihlásila i na tuto trať.

Běh na 5000 m vyhrála Sifan Hassanová z Nizozemska a k triumfu na 1500 m před dvěma lety přidala další zlato. Dokázala, že její nedávný evropský rekord z Diamantové ligy v Rabatu nebyl náhodný. Smutnou hrdinkou byla vítězka desítky Lonah Salpeterová z Izraele. Omylem finišovala o kolo dříve, a než se znovu rozeběhla, byly medailistky už pryč.

Stříbro získala Britka Eilish McColganová, druhá Evropanka, která letos zaběhla pět kilometrů pod 15 minut. Bronzem si alespoň trochu vynahradila zklamání Turkyně Yasemin Canová, která přijela do Berlína obhajovat double z Amsterodamu, ale na desítce propadla.

Polská kladivářka Anita Wlodarczyková získala evropský titul počtvrté za sebou a pro svou zemi vybojovala v Berlíně už sedmé zlato. Světová rekordmanka, která letos pravidelně hází o tři metry dál než největší soupeřky, diváky napínala až do třetí série. V ní předvedla 77,82 a o vítězce bylo rozhodnuto, zvláště když pak ještě přidala více než metr na 78,94.

Tři roky po senzačním bronzu na MS v Pekingu znovu překvapila Alexandra Tavernierová. Hned prvním hodem zlepšila francouzský rekord na 74,78 a to stačilo na stříbro. Zabránila tak polským kladivářkám, aby kompletně ovládly stupně vítězů.

Ženy:

1500 m: 1. Muirová (Brit.) 4:02,32, 2. Ennaouiová (Pol.) 4:03,08, 3. Weightmanová (Brit.) 4:03,75, 4. Mageeanová (Ir.) 4:04,63, 5. Vrzalová (ČR) 4:06,47, 6. Penová (Portug.) 4:06,54, ...10. Mezuliáníková (ČR) 4:07,82.