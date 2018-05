Praha - Rodinná investiční společnost R2G miliardáře Oldřicha Šlemra se dohodla na převzetí firmy z oboru netkaných textilií First Quality Nonwovens v USA a Číně. Cena se odhaduje na až 500 milionů dolarů (téměř 11 miliard Kč), napsal dnes server IHNED.cz. Transakce je podle serveru zřejmě rekordním nákupem českého investora ve Spojených státech. Skupina R2G už ovládá znojemského výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens.

First Quality Nonwovens je podle serveru jednou z největších světových firem v oboru, zaměřuje se na výrobu hygienických potřeb, jako jsou plenky. Jde o část společnosti First Quality Enterprises (FQE) se sídlem v New Yorku, kterou vlastní americká rodina Damaghiů. Podle R2G by měla být transakce dokončena ve třetím čtvrtletí letošního roku, píše IHNED. Akvizice bude financována prostřednictvím KBC a ČSOB.

First Quality Nonwovens pod R2G bude dál dodávat pro First Quality Enterprises jako dosud. "Nynější akvizice nám umožní lepší spolupráci s našimi globálními zákazníky na čtyřech kontinentech," uvedl k obchodu ředitel R2G Michal Smrek. Přes Pegas Nonwovens vlastní R2G výrobní závody v Česku a Egyptě.

V Pegasu Nonwovens nyní R2G prostřednictvím R2G Rohan Czech má 88,5 procenta. Firma vyrábí netkané textilie pro stavebnictví, zemědělství či zdravotnictví. Patří k předním evropským výrobcům a získává další trhy na Blízkém východě a v Africe. Zaměstnává téměř 600 lidí, v Česku má vedle Znojma závod v Bučovicích, další je v Egyptě. Pegas Nonwovens je veřejně obchodovaný na pražské burze.

R2G založil Šlemr v roce 2016 poté, co prodal svůj podíl v České gumárenské společnosti za zhruba 15 miliard korun. R2G investuje peníze jeho rodiny a dalších dvou partnerských rodin Pavla Baudiše a Eduarda Kučery. Ti jsou známí jako softwaroví podnikatelé a akcionáři globálního poskytovatele zejména antivirových programů Avast.