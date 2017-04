Poprad/Spišská Nová Ves (Slovensko) - Čtyřmi zápasy začne ve čtvrtek na Slovensku světový šampionát hokejistů do 18 let. Čeští mladíci, kteří do turnaje vstoupí ve Spišské Nové Vsi až v pátek duelem proti Bělorusku, do něj půjdou s vysokými ambicemi. I díky triumfu na posledním ročníku prestižního Memoriálu Ivana Hlinky.

"Jedeme tam uhrát nejlepší možný výsledek, s tím do turnaje vcházíme. Jedeme tam ale zároveň s obrovskou pokorou a respektem vůči soupeřům, kteří proti nám během sezony odehráli výborné zápasy a my jsme s nimi odehráli vyrovnané partie. Většinu jsme během sezony zvládli, což je pro nás výzvou zopakovat," uvedl kouč českého týmu Václav Varaďa.

Jako první prověří sílu týmu, jehož lídry mají být útočník Komety Brno Martin Nečas a gólman Jakub Škarek z Jihlavy, Bělorusové. Dalšími soupeři ve skupině B budou obhájce stříbra Švédsko, loni bronzový výběr USA a Rusko. Bělorusové by tak měli být ideálním protivníkem na rozehrání, ale Varaďa varuje před podceněním.

"Je to nevyzpytatelný soupeř. Víme, že ruská škola bude o bruslení, nasazení a dovednostech, které zřejmě ti hráči budou mít," zdůraznil Varaďa. "Skupinu máme těžkou, uvidíme, kam nás to donese v průběhu turnaje, ale myslím, že odehrajeme vyrovnané zápasy se všemi," věří Varaďa, který se dnes stal novým extraligovým koučem Třince.

Osmnáctka ale ví, že vítězství na srpnovém Memoriálu Ivana Hlinky nic nezaručuje. "Jsme především rádi, že kluci jsou zdraví a můžeme využít stejnou partu jako v létě. Ale jdeme do turnaje s pokorou a neděláme ze sebe někoho, kdo nejsme. To by se rychle otočilo proti nám. Vážíme si toho, že nám sezona zatím vychází, ale teď se rozhoduje, teď je potřeba to předvést a ukázat, co v nás je," burcoval Varaďa.

V minulém týdnu sehráli jeho svěřenci dvě přípravná utkání. Nejprve v Třinci předčili obhájce titulu Finy 4:3 v prodloužení, a pak opět těsně 5:4 uspěli v Žilině nad domácím Slovenskem, které přitom vedlo 3:1 po první třetině.

"Zápas s Finy měl výbornou kvalitu. Na to, že kluci nehráli dlouho, tak jsme to odmakali parádně, dali jsme skvělé góly v přesilovce, bylo tam nasazení, hráli jsme krásný hokej. Byl to pro nás dobrý test i s výhledem na možného soupeře z druhé základní skupiny MS. Se Slováky jsme trochu zaspali začátek, ale tým ukázal vůli a sílu, kluci to obrátili a myslím, že je nabudilo, že jsme zápasy zvládli," uvedl Varaďa.

"Jdeme do turnaje s tím, že jsme dobrý tým. I když je jasné, že na mistrovství světa budeme muset vyvinout daleko větší úsilí, abychom je zvládli," uvědomuje si Varaďa.

Ve skupině A se představí Finsko, Kanada, Slovensko, Švýcarsko a Lotyšsko. První čtyři týmy z každé skupiny postoupí do play off, celky na pátých místech si zahrají sérii na dvě vítězství o udržení. Čtvrtfinále je na programu 20. dubna, semifinále o dva dny později. Šampionát vyvrcholí v neděli 23. dubna.