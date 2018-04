Ilustrační foto - Memoriál Ivana Hlinky hráčů do 18 let, utkání skupiny A: ČR - Švédsko, 12. srpna v Břeclavi. V popředí Alexander Nylander ze Švédska, vzadu český útočník Ondřej Najman.

Ilustrační foto - Memoriál Ivana Hlinky hráčů do 18 let, utkání skupiny A: ČR - Švédsko, 12. srpna v Břeclavi. V popředí Alexander Nylander ze Švédska, vzadu český útočník Ondřej Najman. ČTK/Zehl Igor

Čeljabinsk - Čeští hokejisté do 18 let na mistrovství světa v Rusku na medaili nedosáhli. V utkání o třetí místo podlehli Švédům 2:5. Svěřencům kouče Davida Bruka nevyšel v souboji o bronz začátek a již v deváté minutě prohrávali 0:2. Seveřané získali devátou medaili, při pěti stříbrech a čtyřech bronzech ale dál čekají na titul. Ten získali Finové, když oplatili loňskou finálovou porážku USA a zvítězili 3:2.

"Měli jsme příležitost dosáhnout na medaili a chybělo opravdu málo. Jsme z toho zklamaní. Moc zápasů jsme nevyhráli, přesto jsme dosáhli na čtvrté místo, což je úspěch," prohlásil útočník Michal Kvasnica.

Švédové šli do vedení v páté minutě, kdy se precizní tečí prosadil Bäck a brankář Dvořák neměl nejmenší šanci zareagovat. V osmé minutě šel na trestnou lavici Jeník a soupeř nemilosrdně trestal - do odkryté branky zakončil Pasic. Jeník vzápětí pykal znovu, byla z toho ale naopak příležitost českých mladíků, v níž Kropáček ze sóla minul branku.

Nedlouho poté si hru v početní výhodě zkusili i Češi a před brankářem Lindbomem operující Plášek po Zábranského nahození snížil. Kropáčkův faul však pomohl Seveřanům k tomu, aby znovu získali klid. Johanssonův pokus ještě zastavila tyč, ale pak nechala česká obrana dorážet Westfälta a bylo to 1:3. "Naše oslabení nějak nefungovala. Dostali jsme v nich strašně moc gólů," řekl obránce Martin Haš.

V úvodu druhého dějství trefil Johansson opět tyč a v 26. minutě oživil české naděje důrazný Teplý. Před polovinou utkání se ale proti pravidlům provinil Adámek a Švédové opět získali dvoubrankové vedení, když se mezi střelce konečně zapsal i smolař předchozího průběhu duelu Johansson.

Smůla jako kdyby se v tu chvíli přestěhovala na hole českých hráčů: Gajarský neproměnil samostatný únik, Plášek rozezvučel tyč a pouze na brankové konstrukci skončil i Hašův pokus. Když se místo snížení prosadil v 46. minutě Ginning, bylo jasné, že Brukův výběr už nenajde síly na zvrat.

"Určitě jsem mohl kluky více podržet a inkasovat o nějakou branku méně," mrzelo gólmana Daniela Dvořáka. "Obětavost jsme měli, ale moc nám nepřálo štěstí při zakončení. Před turnajem bychom čtvrté místo brali, ale bezprostředně po zápase nás to mrzí," dodal posmutněle Dvořák.

"Po utkání mám pocit, že Švédsko mělo hru pod kontrolou více než USA. Myslím si, že s Amerikou jsme měli větší šanci," připomněl trenér Bruk sobotní semifinále. "S umístěním můžeme být spokojeni, ovšem představovali jsme si, že na šampionátu vyhrajeme více zápasů," nezastíral Bruk, jehož svěřenci vyhráli jen dvakrát ze sedmi vystoupení.

O 3. místo: ČR - Švédsko 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Plášek (Zábranský, Haš), 26. Teplý (Kropáček, Pytlík) - 5. Bäck (Ginning, Andersson), 9. Pasic (Gustafsson, Berggren), 17. Westfält (Gustafsson, Pasic), 31. Johansson (Fagemo, Olofsson), 46. Ginning (Andersson, Gustafsson). Rozhodčí: Alarie (Kan.), Anderson (USA) - Kovacs (Švýc.), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 6:7. Využití: 1:3. Diváci: 5813.

Sestava ČR: Dvořák - Zábranský, Haš, Malík, Klejna, Doktor, Adámek - Lauko, Jeník, Kvasnica - Pekař, Čajka, Blümel - Plášek, Gajarský, Střondala - Sklenář, Kropáček, Pytlík - Teplý. Trenéři: Bruk, T. Martinec a Studnička.

Finové porazili ve finále USA těsně 3:2

Hokejisté Finska vyhráli mistrovství světa hráčů do 18 let, když oplatili loňskou finálovou porážku týmu USA a zvítězili 3:2. Duel o zlato rozhodl v 51. minutě při oslabení Seveřanů útočník Niklas Nordgren. Finové dosáhli na čtvrtý titul v historii, když prošli turnajem bez jediného zakolísání a vyhráli všech sedm utkání.

Finové vykročili za zlatem velmi svižným krokem. V desáté minutě šli do vedení, když v přesilovce pálil Honka a tečující Kupari nedal brankáři Knightovi šanci. Po chvilce putoval na trestnou lavici Turcotte a Kakko zvýšil parádní ranou z kruhu s pomocí horní tyčky na 2:0.

Poté si poprvé v utkání zkusili hru v pěti proti čtyřem i Američané a za finského gólmana Annunena odvrátila kotouč do bezpečí po Yorkově bombě tyč. Zámořský obhájce zlata se přesto ještě do první přestávky vrátil do hry, když v 17. minutě snížil Giles.

Zkraje druhé části byl blízko vyrovnání York, zazvonil ale znovu jen na tyč. V 29. minutě střílel bez přípravy Pivonka, syn bývalého vynikajícího československého útočníka Michala Pivoňky, odražený kotouč si našel Janicke a bylo vyrovnáno. A protože Finové nevyužili další přesilovku k tomu, aby si vzali vedení zpět, za stavu 2:2 nastupovaly oba celky i do třetí části.

O tom, že se Finové na trůn vrátí po roční odmlce, kdy jim uzmuli zlato právě Američané, rozhodl Nordgren. I když na trestné lavici odpykával trest jeho spoluhráč Petman, Kotkaniemi s Nordgrenem vyrazili do rychlého kontru a Nordgren po vynikající přihrávce zakončil do prázdné branky. Finové pak přečkali bez úhony další oslabení v 55. minutě i power play Američanů a mohli slavit.

Finále: USA - Finsko 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Giles (Weiss, Emberson), 29. Janicke (Pivonka, Weiss) - 10. Kupari (Honka, Kotkaniemi), 13. Kakko (Honka, Kupari), 51. Nordgren (Kotkaniemi). Rozhodčí: Pražák (ČR), Staňo (SR) - Nordlander (Švéd.), Chaput (Kan.). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 7499.

Konečné pořadí MS:

1. Finsko, 2. USA, 3. Švédsko, 4. ČR, 5. Kanada, 6. Rusko, 7. Slovensko, 8. Bělorusko, 9. Švýcarsko, 10. Francie (sestup).