Praha - Koruna dnes zpevnila vůči dolaru a stagnovala k euru. K dolaru česká měna od pondělního večera posílila o 16 haléřů na 21,90 Kč/USD. K euru si koruna polepšila o haléř na 25,88 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza pod tlakem bank i akcií ČEZ oslabila o 0,85 procenta na 1050,06 bodu. V zisku skončil jen jediný titul, a to mediální CME.

Kurz koruny k jednotné evropské měně dnes neměl výraznější výkyvy. "Koruna měla během dne mírnou tendenci oslabovat, ale ve výsledku se z místa nepohnula," popsal situaci analytik společnosti Patria Finance Tomáš Vlk. Koruna tak podle něj zaostala za zbytkem regionu. "Forint i zlotý si připsaly solidní zisky," dodal.

Podle hlavního ekonoma společnosti Next Finance Vladimíra Pikory čeká koruna na nějaký stimul. Tím by mohla být situace v Katalánsku, jehož obyvatelé v nedávném referendu hlasovali pro odtržení od zbytku Španělska. Případný výprodej koruny kvůli Katalánsku by ale podle Pikory nebyl dramatický. "Přeci jen - Česko je dost daleko a za větrem," dodal.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,89 25,88 Kč/USD 22,06 21,90

Zdroj: Patria Online