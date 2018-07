Praha - Česká měna v pondělí stagnovala k euru, kolem 17:00 se obchodovala na 25,62 Kč/EUR, tedy o haléř slabší proti pátečnímu závěru. Podle analytiků koruna dál neposiluje, protože trh už započítal očekávané zvýšení úrokových sazeb. Vůči dolaru česká měna zpevnila zhruba o desetník na 21,87 Kč/USD, vyplývá z údajů serveru Patria Online. Pražská burza zahájila týden mírným růstem.

Kurz koruny se držel v úzkém pásmu 25,62 až 25,65 Kč/EUR, a navázal tak na páteční hodnoty, uvedl ekonom Komerční banky Jakub Matějů. "Po optimistickém předchozím týdnu tak došlo ke zklidnění poté, co se trh vyrovnal s očekávaným růstem sazeb ČNB již na nejbližším zasedání," dodal. Slabší než očekávaný kurz koruny je jedním z důvodů, proč by měla podle analytiků bankovní rada České národní banky na svém čtvrtečním zasedání zvýšit základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,25 procenta.

Hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora upozornil, že posun k závěrečným 25,62 Kč/EUR byl nepatrným posílením z dnešních ranních hodnot kolem 25,64 Kč/EUR. "Zvýšení úrokových sazeb je v kurzu již odraženo. Koruna na čtvrteční zasedání už nemusí reagovat," doplnil.

Pokud by ale centrální banka sazby nezvýšila, podle Pikory by koruna oslabila ke 25,90 Kč/EUR. "Naopak kdyby je zvedla víc, a to hned o půl procentního bodu, což vůbec není vyloučené, skočil by kurz ke 25,40 Kč/EUR," předpověděl.

Burzovní index PX v pondělí stoupl o 0,17 procenta na 1094,88 bodu. Nahoru ho táhly především akcie Komerční banky, pojišťovny VIG či technologické firmy Avast. Nedařilo se naopak Monetě Money Bank nebo telekomunikační firmě O2. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Nejvíce, o 1,69 procenta, dnes posílila pojišťovna VIG, jejíž cenné papíry tak zdražily na 632,50 Kč. Druhá skončila Komerční banka se ziskem 1,39 procenta na 948,50 Kč a třetí Avast, který si polepšil o 0,74 procenta na 68,50 Kč.

Cenné papíry ČEZ a Erste Bank, která v úterý zveřejní pololetní výsledky, stagnovaly kolem pátečních hodnot. Energetické akcie končily na 580 korunách a bankovní na 935,40 Kč.

Dnes se nedařilo především Monetě, která přišla o 2,19 procenta na 76 korun. Od začátku seance zde podle Josefa Dudka z Fio banky panovala silná prodejní objednávka, o čemž svědčí i nejvyšší zobchodovaný objem na titulu, a to 230 milionů korun, podotkl. Cenné papíry O2 ztratily téměř procento, zlevnily na 259 korun.

Z menších emisí si nejvíce pohoršily akcie likérky Stock a Kofoly, odepsaly 2,56 procenta, respektive 1,33 procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,61 25,62 Kč/USD 21,98 21,87

Zdroj: Patria Online