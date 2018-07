Praha - Česká měna dnes zastavila oslabování, přesto ale zůstává nad 26 korunami za euro. Vůči evropské měně dnes posílila o sedm haléřů na 26,05 Kč/EUR. K dolaru si pak koruna polepšila ve srovnání s úterním závěrem o pět haléřů, v 17:00 se podle Patria Online obchodovala za 22,37 Kč/USD. Pražská burza pokračovala v růstu. Index PX dnes přidal 0,14 procenta na 1077,56 bodu. Z hlavních titulů si nejlépe vedly Philip Morris a Avast.

Podle hlavního ekonoma Next Finance Vladimíra Pikory stojí proti koruně globální trendy, domácí makroekonomická data ji ale podporují. "Jakmile globální strachy vyprchají, může koruna mírně posílit. Domácí data jsou dobrá a úrokové sazby půjdou výš," uvedl. Posílení koruny čeká i analytik Chytrého Honzy Karel Kotoun.

Radim Dohnal z portálu Capitalinked.com a analytik společnosti Deloitte David Marek naopak očekávají, že koruna o prázdninách příliš posilovat nebude. "Koruna je už dva měsíce ve vleku sentimentu na trzích. A ten bude nejspíše nadále ve vleku geopolitiky. Protože v politice získávají čím dál více prim destruktivní populisté, lze čekat spíše zvýšenou nervozitu, tedy dále slábnoucí korunu," uvedl Dohnal.

Podle analytiků pociťují spotřebitelé slabší korunu především v dražších pohonných hmotách a dovážených sezonních potravinách, například ve vyšších cenách ovoce a zeleniny. Připlatí si i při výměně cizí měny na cestě do zahraničí. Například v Turecku ale budou pro Čechy výhodnější ceny než loni, protože turecká lira oslabuje ještě citelněji než koruna.

Poslední den před prodlouženým víkendem pokračovala pražská burza v růstu. Index PX dnes přidal 0,14 procenta na 1077,56 bodu. Z hlavních titulů si nejlépe vedl Philip Morris následovaný Avastem. Naopak brzdou rychlejšího růstu indexu byla hlavně Komerční banka. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Obchodování na burze se neslo v ospalém duchu. "Dnešní zobchodovaný objem na pražské burze činil 0,3 miliardy korun, což je hluboko pod dlouhodobým průměrem," uvedl analytik Komerční banky Jiří Kostka.

Ze 13 hlavních emisí burzy si nejlépe vedl Philip Morris. Akcie kutnohorského výrobce cigaret zdražily o 1,72 procenta na závěrečných 15.380 Kč.

Dařilo se také Avastu či Monetě. Akcie technologické společnosti Avast si připsaly 0,79 procenta na 64 korun za kus. Cenné papíry Moneta Money Bank posílily o 0,7 procenta na 78,95 koruny.

Nejvíce oslabily akcie likérky Stock. Jejich hodnota klesla o 0,58 procenta na 68,10 koruny. Nedařilo se ani pojišťovně VIG a Komerční bance. Akcie VIG klesly o 0,33 procenta. Komerční banka, která dnes byla nejobchodovanějším titulem, odepsala 0,26 procenta na 950 Kč za akcii.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,12 26,05 Kč/USD 22,42 22,37

Akcie na pražské burze ve zkráceném týdnu posílily o 1,3 pct.

Index PX přidal 1,3 procenta na 1077,6 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. Nejvíce se dařilo akciím elektrárenské společnosti ČEZ , největší propad zaznamenaly akcie Erste Group. Předchozí týden akcie stagnovaly.

"Obchodní válka mezi USA a hlavně Čínou je rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje směřování akciových trhů ve světě. V případě obchodní války by se zhoršily vztahy obou zemí, zhoršilo by to náladu na akciových trzích. Do středy americké indexy byly několik desetinek procenta v minusu. Hlavní index pražské burzy zakončil týden mírně v plusu, všechny tři obchodní dny lehce posiloval," uvedl analytik J&T Banky Bohumil Trampota.

Největší růst předvedly akcie ČEZ, které posílily o 4,36 procenta na 550 Kč. Nárůst tak téměř vymazal propad minulého týdne, kdy se akcie začala obchodovat bez nároku na dividendu. Následovala Moneta s růstem o 3,47 procenta, kterou živí spekulace ohledně možného převzetí. Naopak nejvíce zaostala Erste Group, která přišla o 1,16 procenta na 917 Kč.

Trampota očekává, že trhy ovlivní informace týkající se obchodní politiky mezi USA a Čínou a politické pnutí v Německu. Navíc začíná v zámoří výsledková sezóna za druhé čtvrtletí, která by měla přinést dobrá čísla.