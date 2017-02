Praha - Česká kina 23. března uvedou koncertní snímek německé kapely Rammstein, která v květnu vystoupí na dvou koncertech na fotbalovém stadionu v pražském Edenu. Po lednovém dokumentu Rammstein in Amerika desítky kin v jeden den nabídnou film Rammstein: Paris. ČTK o tom dnes informovala Zuzana Raušová ze společnosti Aerofilms.

Film Rammstein: Paris zachycuje vystoupení v pařížské aréně Bercy z roku 2012. Filmaři natáčeli dva večery v Bercy Aréně, režie filmu se ujal švédský hudebník a tvůrce videoklipů Jonas ?kerlund. Nositel tří cen Grammy a spolupracovník Rolling Stones, U2, Madonny, Paula McCartneyho či Metalliky strávil na tvorbě snímku více než rok.

?kerlund se mimo jiné proslavil v roce 1997 videem ke skladbě Smack My Bitch Up kapely Prodigy. Kontroverzní klip většina britských televizí označila za "koktejl sexu, násilí a drog" a odmítla ho vysílat. Naopak za videoklip k Madonnině písni Ray of Light získal ocenění Grammy.

Kapela Rammstein hraje od roku 1994. Pražský koncert naplánovaný na 28. květen na fotbalový stadión Slavie byl za několik hodin vyprodán. Pořádající agentura Live Nation přidala druhý koncert 29. května, a i ten je vyprodán. Do Prahy se šestičlenná skupina vrátí po pěti a půl roce. Naposledy hrála v Praze v listopadu 2011, kdy se svou hlučnou a ohnivou show vyprodala O2 arenu.

Seznam kin participujících na projekci je průběžně doplňován.