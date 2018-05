Praha - Ministerstvo spravedlnosti čelí exekuci, přičemž vymáhaná částka dosahuje i s úroky zhruba 40 milionů korun. Uvedl to server Česká justice. Tisková mluvčí úřadu Tereza Schejbalová dnes informaci o exekučním řízení ČTK potvrdila s tím, že jde o spor se správcem konkurzní podstaty Union banky. Ministerstvo se obrátilo na Nejvyšší soud, který vykonatelnost rozhodnutí odložil, a exekuce se tak v současné době neuskutečňuje.

Podstatou sporu je podle Schejbalové nárok Union banky na odškodnění za nezákonné rozhodnutí olomouckého vrchního soudu, který bance v roce 2011 uložil zaplatit 25,8 milionu korun. Banka částku uhradila a současně podala dovolání, s nímž u Nejvyššího soudu následně uspěla a žaloba proti bance byla nakonec zamítnuta.

Banka se vyplacených peněz už nedomohla zpět a pražský městský soud proto loni uložil žalovanému státu, aby jí zaplatil náhradu škody v totožné výši. "Proti tomuto rozsudku jsme podali dovolání spojené s návrhem na odklad vykonatelnosti," popsala mluvčí.

Ministerstvo částku nezaplatilo "z důvodu opatrnosti při ochraně veřejných prostředků". Poukázalo na to, že Union banka je v likvidaci. "I zde by se mohlo stát, že v případě procesního úspěchu podaného dovolání by již nebylo možné vyplacené prostředky získat zpět," uvedlo.

Jelikož částka nebyla zaplacena, podala banka návrh na exekuci, kterou vede ostravská exekutorka a bývalá prezidentka Exekutorské komory Pavla. Fučíková. Ministerstvo vyzvala ke splnění vymáhané povinnosti. "Ministerstvo reagovalo složením vymáhané částky u exekutorky do jistoty a zároveň navrhlo odklad provedení exekuce. Tomuto návrhu exekutorka vyhověla," sdělila Schejbalová.

"Fakt, že byla po jistou dobu proti ČR exekuce nařízena, je důsledkem toho, že rozhodování v exekučním řízení v jisté fázi časově předběhlo rozhodování o návrhu na odklad vykonatelnosti rozhodnutí napadeného dovoláním," uzavřela mluvčí.

Fučíková dostala od Pelikána v minulosti výtku kvůli tomu, že její manžel získal nemovitost na dražbě, kterou pořádal její úřad, a navíc pro společnost, v níž je Fučíková majoritním vlastníkem. Podle Pelikána tak Fučíková porušila ustanovení exekučního řádu. Ministerstvo také loni provedlo mimořádnou kontrolu v úřadu Fučíkové.

Union banka zavřela své pobočky v roce 2003, kdy přišla o bankovní licenci a soud ji poslal do konkurzu. V zemi tehdy měla přibližně 130.000 klientů, po prohlášení konkurzu byly uznány pohledávky za 15,1 miliardy korun.