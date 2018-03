Praha - Podoba české hymny by se podle politiků neměla měnit, jak navrhuje Český olympijský výbor (ČOV). Prezident Miloš Zeman prohlásil, že státní symboly nejsou módní doplňky. Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd dokonce označil novou verzi hymny představenou ČOV za kýč. Podle ministra zahraničí Martina Stropnického (ANO) je síla české hymny v její prostotě. ČOV dnes sdělil, že chtěl hlavně vyvolat diskusi o podobě hymny.

ČOV představil novou verzi hymny společně s autorem úprav, skladatelem Milošem Bokem, ve středu. Podle záměru iniciátorů by měla být hymna sebevědomější a vlastenečtější, případně také delší. U řady politiků se ale nápad výboru setkal s odporem. "Na hymnu se nemá sahat. Věci, jako je hymna, státní vlajka a některé další státní symboly, by měly kvůli tradici zůstat zachovány a neměly by se měnit jako módní doplňky," uvedl prezident v dnešním pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov.

"Podle mého osobního názoru česká hymna nepotřebuje žádnou revizi, žádnou instrumentační úpravu. Myslím, že to, co předkládá olympijský výbor, je nevkusem a kýčem," řekl serveru iROZHLAS.cz ministr kultury Šmíd. "Myslím, že se u nás najde málokdo, kdo by neměl rád naší hymnu. Prosím, nevylepšujme ji. Je to jímavá a prostá píseň. V tom je její síla," sdělil na twitteru ministr zahraničí Stropnický. Již ve středu se proti úpravám hymny postavil také premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Kriticky se k verzi hymny, představené olympijským výborem, vyjadřovali i opoziční politici. "Jak si mohl ČOV dovolit vynaložit 600.000 na něco, co mu vůbec nepřísluší, a navíc to nemá žádnou hodnotu?" prohlásil na twitteru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Bývalý skokan na lyžích, olympionik a nyní poslanec za ODS Jakub Janda dnes v otevřeném dopise olympijskému výboru uvedl, že otevírání diskusí o symbolech českého státu určitě nepatří mezi poslání ČOV.

Český olympijský výbor v dnešním tiskovém prohlášení tvrdí, že nikdy neměl ambici, prosazovat novou verzi hymny od skladatele Boka. Pouze chtěl vyvolat veřejnou debatu o podobě hymny na celonárodní úrovni. "Jsme rádi, že téma vyvolalo spoustu emocí, že se o ní všude diskutuje. Nová nahrávka vznikla proto, aby vyvolala debatu, nic jiného. Naše verze nenutíme," sdělil v prohlášení předseda ČOV Jiří Kejval.