Praha - Česká filharmonie (ČF) uspořádá 18. června v Dvořákově síni Rudolfina koncert k uctění památky svého zesnulého šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka. ČF povede Bělohlávkův úspěšný žák a blízký přítel Jakub Hrůša. Na programu bude Stabat Mater Antonína Dvořáka, která patřila k Bělohlávkovým oblíbeným skladbám. ČTK to dnes sdělil mluvčí filharmonie Luděk Březina. Světově proslulý dirigent zemřel po těžké nemoci 31. května.

"Vybrat program a dirigenta na koncert pro Jiřího Bělohlávka bylo v těžkých chvílích po oznámení jeho odchodu vlastně to úplně nejjednodušší. Věděli jsme, že to musí být Dvořákova Stabat Mater, umělecky silná a lidsky hluboká skladba, kterou měl Jiří mimořádně rád. A věděli jsme, že jediný, kdo Stabat Mater může provést, je Jakub Hrůša, jeho vynikající žák," prohlásil generální ředitel ČF David Mareček.

Sólových partů se ujmou Kateřina Kněžíková, Kateřina Jalovcová a Pavel Černoch, kteří spolu s Bělohlávkem uvedli Stabat Mater v květnu v Rotterdamu. O basovém partu se zatím jedná. Sborové party zazpívají členové Pražského filharmonického sboru. Všichni účinkující vystoupí bez nároku na honorář.

"Dvořákovu Stabat Mater jsem si zamiloval už jako chlapec, když jsem jako člen Kühnova dětského sboru spoluúčinkoval na mnoha provedeních. Tehdy byla tradice, že o Velikonocích se Stabat Mater hrála ve Smetanově síni hned několikrát, a my jsme vždycky stáli v mušli nad orchestrem, odkud jsme zpívali sbor andělů ve čtvrté části. Od té doby to dílo ohromně miluji. Jakmile jsem měl možnost začít ho interpretovat sám, každou příležitost jsem využil a vždycky jsem to rád dělal," řekl šéfdirigent a hudební ředitel ČF Bělohlávek v souvislosti s vydáním Stabat Mater u firmy Decca. Deska, která vyšla 5. května, je poslední Bělohlávkovou nahrávkou s Českou filharmonií.

"Zpráva o smrti pana šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka celý Pražský filharmonický sbor hluboce zasáhla. Proto si velmi vážíme toho, že můžeme vystoupit na koncertu k uctění památky tohoto velkého umělce, s nímž jsme mnoho let pravidelně spolupracovali a kterého jsme si nesmírně vážili," doplnila Eva Sedláková, ředitelka Pražského filharmonického sboru.

Koncert k uctění památky Jiřího Bělohlávka bude živě přenášet Český rozhlas Vltava a ze záznamu vysílat ČT Art.