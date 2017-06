Praha - Tisíce lidí ve čtvrtek na zaplněném Hradčanském náměstí v Praze sledovaly koncert České filharmonie (ČF), která si na závěrečný koncert 121. sezony pozvala soubor Jazz at Lincoln Center Orchestra v čele s trumpetistou Wyntonem Marsalisem. Podle policie v teplém počasí dorazilo přes 5000 posluchačů. Mnozí z přítomných se museli spokojit s místy ke stání. Část lidí si sedla přímo na dlažbu, a protože někteří vytáhli i občerstvení, připomínala část hlediště velký piknik. Vstup na koncert byl volný.

Davy lidí, mezi nimiž bylo mnoho cizinců a maminek s kočárky, mohly dění na jevišti sledovat díky velkým obrazovkám přenášejícím přímý přenos České televize. Pohledy posluchačů často směřovaly k zatažené obloze, obavy z deště se naplnily až v závěru koncertu.

Česká filharmonie uzavřela sezonu koncertem pod širým nebem již popáté. Napoprvé s ní před čtyřmi lety na zcela zaplněném Staroměstském náměstí v Praze vystoupil i americký zpěvák a dirigent Bobby McFerrin.

"Členové Česká filharmonie se se v minulosti mohli spolehnout, že když s nimi není pan šéfdirigent Bělohlávek, tak je nemůže kontrolovat. Teď už ale na ně všechny vidí," připomněl moderátor Marek Eben šéfdirigenta ČF Jiřího Bělohlávka, který zemřel 31. května.

Devítinásobný držitel Grammy Marsalis společně s newyorskou kapelou Jazz at Lincoln Center Orchestra zahájili večer skladbou The Mooche autorů Duka Ellingtona, Irvinga Millse a Billyho Strayhorna. Publikum odměňovalo uznalým potleskem každého ze sólujících hráčů i v následujících skladbách Big Fat Alice's Blues a Portrait of Louis Armstrong, pod nimiž je jako autor opět podepsaný Ellington.

Poté se za velkého aplausu na jeviště dostavili neformálně oblečení členové ČF, aby společně s dirigentem Waynem Marshallem a souborem Jazz at Lincoln Center Orchestra provedli Marsalisovu Symfonii č. 3 Swing Symphony. "Swing Symphony je pro mě takový úžasný exkurz po všech možných stránkách jazzového repertoáru. Jsou v ní různé styly a emoce, všechno, co je s jazzem spojené," uvedl Marshall.

ČF dodržuje při přípravě koncertů pod širým nebem pravidlo, kdy jeden rok volí spíše tradiční program s členy filharmonie v roli sólistů nebo mladými talentovanými hudebníky a další rok nabízí jazzovější repertoár.

Zahajovací koncert 122. sezony ČF se uskuteční 19. října v Rudolfinu, zazní na něm díla Dmitrije Šostakoviče a Gustava Mahlera. Příspěvková organizace ministerstva kultury ČF bude v nové sezoně hospodařit s rozpočtem přibližně 308 milionů korun. Od ministerstva obdrží 156 milionu korun. Více informací je na www.ceskafilharmonie.cz.