Praha - Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 2,3 procenta ze 4,2 procenta v předchozím čtvrtletí. Mezičtvrtletně stoupl hrubý domácí produkt o 0,5 procenta. Český statistický úřad dnes v rámci předběžného odhadu uvedl, že dynamika růstu české ekonomiky se v meziročním srovnání snížila kvůli vysoké srovnávací základně. Pro pozitivní vývoj ekonomiky měla však dál klíčový význam domácí poptávka.

Analytici na základě dnešních dat usuzují, že za celý letošní rok by ekonomika mohla stoupnout o zhruba tři procenta. Loni to bylo o 4,5 procenta.

Ekonomice se podle ekonomů stále daří, což ukazují mezičtvrtletní údaje. "Česká ekonomika jede stále na plné obrátky, jak je zřejmé na výši mezičtvrtletního růstu. Spíše než o zpomalení ekonomického růstu se tak jedná o statistický fenomén," uvedl analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka.

Zároveň ale analytici upozorňují, že hospodářský růst již naráží na hranice svých možností, takže vlastně ani prostor zrychlovat nemá. "Úspěšné firmy jedou na plno a na další expanzi nemají v danou chvíli ani technologie, ani zaměstnance," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil, že předběžné údaje mírně zaostaly jak za odhadem trhu, tak odhadem České národní banky a ministerstva financí. "Meziroční dynamika růstu HDP by tak měla být ve druhém čtvrtletí nejslabší v letošním roce a v následujících čtvrtletích by měla opět mírně zrychlit. Celkově by měla tuzemská ekonomika letos zpomalit svou dynamiku růstu ke třem procentům," uvedl.

Růst HDP opět táhly zejména spotřební výdaje domácností a investiční výdaje podniků. Kladně se na ekonomice podepsal také zahraniční obchod, nejvýraznější vliv na tvorbu HDP měly však zpracovatelský průmysl, obchod a stavebnictví.

Také situace na pracovním trhu se opět zlepšila. Zaměstnanost v druhém kvartále byla o 1,9 procenta vyšší než ve stejném loňském období loni a proti prvním třem měsícům roku stoupla o 0,6 procenta.