Ilustrační foto - Radost českých hokejistů do 20 let z gólu. Zleva Filip Král a Ostap Safin. ČTK/Šálek Václav

Buffalo (USA) - Česká hokejová dvacítka porazila ve čtvrtfinále mistrovství světa v Buffalu Finsko 4:3 po nájezdech a v boji o finále se utká ve čtvrtek s vítězem duelu mezi Kanadou a Švýcarskem. Rozhodl o tom v rozstřelu útočník Martin Nečas. Mezi nejlepší čtyři týmy se čeští mladíci dostali poprvé od roku 2005, kdy v Grand Forks získali bronz.

Do první šance se dostali ve čtvrté minutě Finové. Tolvanen uvolnil zpoza branky Vesalainena, který ale zblízka na Kořenáře nevyzrál. V sedmé minutě se radovali Češi. Při Vaakanainenově trestu se po Nečasově přihrávce trefil z levého kruhu Zadina.

Kořenář kryl nebezpečný pokus Tuuloly a Innala v dobré pozici minul. Další možnost měl Nurmi. Při Kautově vyloučení netrefil branku Räsänen. Před pauzou ještě kryl Kořenář betonem pokus Välimäkiho. Finové v prvním dějství přestříleli český tým 15:4.

Při Hájkově trestu z 23. minuty ještě nepřekonali českého gólmana Jokiharju a Tolvanen, ale po 53 vteřinách už vyrovnal Räsänen. Po Vesalainenově střele se dostal k puku, přehodil si jej na bekhend a zavěsil pod horní tyč.

Kořenář následně vyřešil několik nebezpečných situací, ale v polovině utkání podruhé inkasoval. Přes clonu vystřelil Juolevi a trefil přesně levý horní roh české branky.

Kořenář dál držel šance Pešánova výběru, který ve 35. minutě navíc vyrovnal. Do úniku se dostal Reichel, a přestože byl faulovaný, překonal Luukkonena blafákem do bekhendu.

Ani v závěrečném dějství Češi nedokázali eliminovat převahu Finů, a přestože Kořenář dlouho odolával, v 47. minutě už gólu nezabránil. Tolvanen proti němu sice ještě zblízka neuspěl, ale Vesalainen vzápětí doklepl puk do odkryté branky. V 56. minutě po Zadinově ztrátě puku ujel Jääskä, ale minul.

Pešán sáhl tři minuty a 10 sekund před koncem k power play a vyplatilo se mu to. Galvasovu střelu tečoval mezi Luukkonenovy betony Zadina. Prodloužení mohl odvrátit po Tolvanenově přihrávce Innala, ale sám před Kořenářem neuspěl. Na druhé straně nedotáhl únik tísněný Zachar.

Kořenář držel český tým také v nastavení, v kterém měl šanci i Hájek, sólem zahrozil Michnáč, po jehož další akci pak měl málem možnost Chytil. V rozstřelu se trefili Reichel a Nečas. Kořenáře, který v utkání kryl 51 střel, překonal z pěti exekutorů pouze Vesalainen.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (trenér ČR): "Dnes jsme rozhodně nebyli lepším týmem, ale byli jsme týmem s větším srdcem. Štěstěna se nakonec obrátila k nám. Viděl jsem, jak tým žije tímto zápasem a touží postoupit. Jsem velmi rád, že se nám to povedlo. Soupeř byl silný, přestřílel nás, ale na to se hokej nehraje. Jsem rád, že jsme dokázali kontrovat a v závěru vyrovnat."

Josef Kořenář (brankář ČR): "Je to šílené. Nevím, co mám říct. V mojí hlavě se odehrává spousta věcí. Je to naprosto skvělý pocit. Zápas proti Finům si budu hodně dlouho pamatovat."

Kristian Reichel (útočník ČR): "Všichni jsme zápas odmakali a věřili jsme do poslední vteřiny. Za tu píli a blokování střel se štěstí nakonec obrátilo k nám. Dnes rozhodlo, že jsme chtěli zkrátka vyhrát víc než Fini. Je to úžasný pocit, ale nechceme skončit po čtvrtfinále. Chceme medaili a porveme se o ni."

ČR - Finsko 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Zadina (Nečas, Hájek), 35. K. Reichel (R. Pavlík, Budík), 58. F. Zadina (J. Galvas, Nečas), rozhodující sam. nájezd Nečas - 24. A. Räsänen (Vesalainen, Juolevi), 30. Juolevi (Vesalainen, Kuokkanen), 47. Vesalainen (Tolvanen). Rozhodčí: Thompson, Tufts (oba USA) - Kilian (Nor.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Diváci: 5109.

ČR: Kořenář - Hájek, Budík, F. Král, J. Galvas, Šalda, Vála, Hrdinka - M. Zachar, Chytil, M. Kaut - F. Zadina, Nečas, Michnáč - R. Pavlík, K. Reichel, Kurovský - Safin, Kodýtek, Lauko. Trenéři: Filip Pešán, Rostislav Vlach a Miroslav Přerost.

Finsko: Luukkonen - Heiskanen, Välimäki, Jokiharju, Juolevi, Vaakanainen, Kotkansalo - Tolvanen, A. Räsänen, Vesalainen - Koivula, Kuokkanen, Heponiemi - Tuulola, Ikonen, Innala - Nurmi, Koppanen, Jääskä. Trenéři: Jussi Ahokas, Sami Salo, Olli Salo a Matti Tiilikainen.