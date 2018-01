Buffalo (USA) - Česká hokejová dvacítka se pokusí poprvé od roku 2005 překonat na mistrovství světa bránu čtvrtfinále. Svěřenci trenéra Filipa Pešána postoupili ze základní skupiny B s devíti body ze čtyř zápasů ze druhého místa a v úterý od 18:00 SEČ je čeká Finsko. Duel odvysílá přímým přenosem ČT sport.

Čeští junioři čekají na semifinále od turnaje v roce 2005 v americkém Grand Forks, kde dosáhli na bronz. V základní skupině letos prohráli jen se Švédskem (1:3), ale uvědomují si, že i přes výhry nad Ruskem (5:4), Běloruskem (6:5) a Švýcarskem (6:3) je třeba vylepšit především disciplínu i defenzivní činnost.

"Určitě by nám hodně pomohlo, kdybychom dali první gól," řekl Libor Hájek, který je se šesti body za gól a pět asistencí nejproduktivnějším obráncem turnaje. "Se svými výkony jsem spokojený, ale moc na to nekoukám. Spíš jsem rád za to, že zatím máme na turnaji za poslední roky nejlepší výsledky. Zajímá mě hlavně týmový výkon."

Hokejisté měli po silvestrovském duelu se Švýcary dnes volno a absolvovali jen dopolední trénink. "Po večeři jsme měli přípitek, počkali na půlnoc a potom jsme šli spát. Jsme tady kvůli turnaji, slavit můžeme případný úspěch až po něm," řekl útočník Martin Nečas.

"Asi v devět hodin nechal manažer Ota Černý přivézt křidýlka a žebra. Pak jsme si připili a někdy v půl desáté všechno rozpustili. Respektoval jsem, že někteří kluci chtěli jít spát brzy," doplnil trenér Filip Pešán.

Jeho tým chce zlomit dlouholeté prokletí a projít přes čtvrtfinále. "Bylo nám úplně jedno, jestli narazíme na USA, nebo Finsko. Oba tito soupeři jsou silní, ale chceme postoupit do semifinále, proto musíme porazit každého," burcuje Nečas.

Finové na turnaji prohráli s Kanadou (2:4), porazili Dánsko (4:1) i Slovensko (5:2) a podlehli Američanům (4:5). "Včera jsem se díval na jejich zápas s USA a přišlo mi, že mají dobrého gólmana. Navíc jsou silní v útoku i v obraně. Bude to určitě hodně těžké, musíme dobře makat už od začátku," řekl Hájek.

"Finové jsou hodně silní v ofenzivě. Mají šikovné hráče a dávají dost gólů. Musíme se na ně co nejlépe připravit a hrát dobře z defenzivy," nabídl Nečas recept na silného soka. "Mají dobré přesilovky a kreativní beky, kteří jsou skvělí na kotouči. Hodně silná je jejich první lajna, ta má extrémně vysokou úroveň," varoval trenér Pešán.

Jeho tým zvládl základní skupinu na jedničku, nicméně stále má co zlepšovat. "Měli jsme hodně trestných minut. I když to trochu zkreslily vyšší tresty Daniela Kurovského a Romana Pavlíka, nechali jsme se hodně vylučovat. Musíme se z toho poučit a hrát disciplinovaně," řekl Nečas.

"Zatím dáváme dost gólů. Proti Švýcarsku jsme poslali na soupeřovu bránu šedesát střel, to bylo dobré. Každopádně musíme zlepšit defenzivu, abychom už tolik branek nedostávali," poukázal na další slabinu.