Mistrovství světa hokejistů do 20 let Dánsko - ČR: Daniel Vladař a Jonas Rondbjerg.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let Dánsko - ČR: Daniel Vladař a Jonas Rondbjerg. ČTK/AP/Paul Chiasson

Montreal - Česká hokejová dvacítka budou v sobotu proti Švédsku (19:00 SEČ) bojovat v závěrečném utkání v základní skupině A na mistrovství světa v Montrealu o druhé místo i sebevědomí před pondělním čtvrtfinále. Aby na druhou pozici za suverénními Švédy dosáhla, musí bodovat. Kvůli horšímu vzájemnému zápasu musí mít čeští hráči více bodů než Dánové, kteří získali shodně jako tým Jakuba Petra pět bodů.

"Každý nás tady odepsal, slyšíme to a víme o tom. Když ale porazíme Švédy, budeme mít více bodů než loni. Turnaj má svůj vývoj a zápas se Švédy pro nás může být impulzem do jeho další části," řekl trenér Petr, jehož tým po vítězství nad Finskem (2:1) prohrál se Švýcarskem (3:4 v prodloužení) a s Dánskem (2:3 v prodloužení).

"Švédové se mi tady strašně líbí. Mají mobilní beky, hrají celoplošný hokej a nezbavují se puků. Jejich obránci hrají na hranici rizika. Mají silné individuality a je to mužstvo, které zatím v naší skupině dominuje," doplnil kouč.

Českému tým definitivně zajistila postup čtvrteční prohra Finska se Švédskem 1:3. "První cíl máme splněný - postup do čtvrtfinále, ať jsme k němu došli jakoukoliv cestou. Zápas s Dánskem v nás ale bude dlouho, mohli jsme hrát o první místo, jenže jsme si to zkomplikovali," prohlásil Petr.

Dnešní trénink vynechal útočník Adam Musil, který má nastřelenou patu, ale k zápasu by měl nastoupit. Chytat bude znovu Daniel Vladař. "Během dneška uzavřeme soupisku. Stále máme jedno volné místo," dodal Petr.

"Finové naštěstí prohráli, ale jen s postupem do čtvrtfinále spokojení nejsme. Chceme v sobotu porazit Švédy a sebrat jim tři body. Hrají aktivně, jsou rychlí, hodně napadají, blokují střely a hrají dobře jako tým. I my potřebujeme větší obětavost - blokovat střely a jít do toho po hlavě. Zápas s Dánskem nás hodně namotivoval," uvedl obránce Jakub Zbořil.

I brankář Vladař si oddechl, že už není ve hře boj o záchranu. "Po zápase Finska se Švédskem se nám ulevilo. Do čtvrtfinále ale chceme z co nejlepší pozice, utkání se Švédskem proto chceme zvládnout, abychom třeba neskončili čtvrtí ve skupině. Musíme to odmakat. Máme jistotu čtvrtfinále, takže můžeme jít do zápasu s čistou hlavou a nemusíme se ničím nervovat," řekl gólman, který působí na farmách Bostonu v AHL a ECHL.

"Z prohry s Dánskem jsme hodně zklamaní. Hodíme to za hlavu a se Švédy se pokusíme vyhrát. Můžeme být druzí a chytnout lehčího soupeře ze druhé skupiny. Případný přesun do Toronta je komplikace, nebylo by to příjemné," uvedl útočník Daniel Kurovský.