Praha - Návrh pravidel pobytu občanů EU v Británii, který v pondělí zveřejnila britská vláda, zatím nepřináší žádné povinnosti pro české občany, řekla dnes novinářům britská velvyslankyně v ČR Jan Thompsonová. Zdůraznila také, že britská vláda usiluje o to, aby občané EU žijící v Británii měli dost času na vyřízení všech potřebných dokumentů, až to bude třeba. Londýn pro budoucí registraci občanů ze zemí EU trvale žijících v Británii připravuje registrační systém.

"Čeští občané teď nemusí dělat vůbec nic, nemusí zatím žádat o žádné dokumenty. Pracujeme na systému, který bude sloužit k podávání žádostí a registraci," uvedla dnes Thompsonová. "Až opustíme EU, lidé budou potřebovat jiný status a jiné dokumenty, budou se muset obrátit na naše úřady," doplnila.

Podle velvyslankyně nehrozí, že by lidé z jiných zemí EU museli příslušná povolení řešit rychle a ve zmatku. "Chceme, aby to bylo jednoduché a bezbolestné, nechceme způsobovat zbytečný stres. Chceme, aby se vše zvládlo v klidu," uvedla. Vláda podle ní počítá s tím, že lidem poskytne dostatečně dlouhé přechodné období, během nějž budou moct vyřídit vše potřebné. Mohlo by trvat přibližně dva roky.

Návrh britské vlády z pondělka počítá mimo jiné s tím, že občané EU žijící v zemi legálně k zatím nestanovenému datu nepřetržitě alespoň pět let by i po brexitu měli stejná práva jako dosud, například pokud jde o studium, práci, lékařskou péči a přístup k veřejným fondům. Lidé nesplňující pětiletou podmínku budou rovněž moci zůstat a po uplynutí pětileté lhůty požádat o takzvaný status usedlíka se zmíněnými právy. Ti, kteří přijdou po nespecifikovaném hraničním datu mezi 29. březnem 2017, kdy Londýn oficiálně odstartoval brexitový proces, a 29. březnem 2019, kdy má tento proces skončit, budou moci žádat o dočasný pobyt. Nedostanou ovšem záruku, že se časem změní na trvalý.

Thompsonová podotkla, že Británie žádá v zajištění práv občanů od Evropské unie reciprocitu. "Jde o férový a vyvážený návrh podmínek," uvedla. Vyjednání podmínek pro pobyt občanů EU v Británii a Britů v zemích EU je prvním z vyjednávacích okruhů, které chtějí Londýn a Brusel v rámci jednání o brexitu uzavřít.

Na území Británie žije podle ambasády přibližně 50.000 Čechů, česká vláda odhaduje jejich počet až na 100.000. V poslední době londýnská ambasáda zaznamenala také zvýšení počtu žádostí o občanství ČR. Tento trend souvisí podle české diplomacie s odchodem Británie z EU. "V souvislosti s výsledky referenda o vystoupení Spojeného království z EU lze sledovat nárůst požadavků jak samotných českých občanů, tak i potomků bývalých občanů ČR, kteří ve zvýšené míře projevují zájem o získání českého státního občanství," uvedlo nedávno ministerstvo. Konzulární oddělení velvyslanectví je tak přetížené a stává se terčem stížností. Česká vláda proto na návrh ministerstva zahraničí schválila zřízení generálního konzulátu v Manchesteru, který by měl s žádostmi pomoct.