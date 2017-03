Praha - Brankář Arsenalu Petr Čech nedochytal utkání anglické ligy na hřišti West Bromwiche. Bývalý český reprezentant si poranil nohu při rozehrávce a v 38. minutě ho za stavu 1:1 vystřídal Ospina. "Kanonýři" poté dvakrát inkasovali a v tabulce se na ně bodově dotáhl sedmý Everton. Derby remizovalo ve druhé lize v Nottinghamu 2:2, vyrovnávací gól na 1:1 vstřelil na začátku druhého poločasu Matěj Vydra.

Nohu si poranil také Patrik Schick a nejspíš bude chybět české reprezentaci v utkání kvalifikace MS v San Marinu. Útočník Sampdorie Janov nedohrál utkání italské nejvyšší soutěže s Juventusem Turín (0:1). Schick přišel na hřiště v 53. minutě, ale po dvaadvaceti minutách ho kvůli problémům s kotníkem nahradil Djuričič.

Jakub Jankto svým čtvrtým ligovým gólem zpečetil výhru Udinese 4:1 nad Palermem. V 80. minutě se k němu odrazil míč po hlavičce spoluhráče Heurtauxe a jednadvacetiletý útočník pohotově poslal míč levačkou do branky. Udinese vyhrálo podruhé v řadě a upevnilo si dvanáctou příčku.

Vítězství se dočkala i Boloňa, ačkoliv prohrávala s Chievem ještě po hodině hry 0:1. Pak ale odcentroval z levé strany Ladislav Krejčí přesně na nohu Verdiho, který srovnal. Domácí poté přidali další tři branky a na třináctém místě vystřídali Cagliari.

Hertha Berlín prohrála v Kolíně nad Rýnem 2:4 a vzdaluje se jí účast v Lize mistrů. Na čtvrtý Hoffenheim, který bez Pavla Kadeřábka porazil Leverkusen 1:0, už ztrácí pět bodů a na třetí Dortmund šest. Herthu zničil Modeste, který zaznamenal hattrick. Porážku zmírnil v 69. minutě Brooks po přihrávce Vladimíra Daridy. Další gól už nepadl.

Těsně uniklo vítězství v Belgickém poháru Davidu Rozehnalovi, který nechyběl v sestavě Ostende ve finálovém duelu s týmem Zulte-Waregem. Ostende dvakrát vedlo, ale soupeř vždy brzy vyrovnal a v prodloužení se poprvé dostal do vedení. Ostende srovnalo z penalty, ale následný penaltový rozstřel jeho hráči nezvládli.

Legia Varšava zvítězila v souboji o druhé místo polské ligy v Gdaňsku 2:1. Domácí vedli od 48. minuty po vlastním gólu Adama Hlouška, ale Legia duel otočila. V tabulce ztrácí už jen bod na vedoucí Bialystok.



Anglie



29. kolo:

West Bromwich Albion - Arsenal 3:1 (Petr Čech odchytal 38 minut)



2. liga:

38. kolo:

Wigan - Aston Villa 0:2 (Libor Kozák nehrál)

Leeds - Brighton 2:0 (Jiří Skalák odehrál 70 minut)

Nottingham - Derby 2:2 (Matěj Vydra odehrál 73 minut a v 47. minutě vyrovnal na 1:1)

Fulham - Wolverhampton 1:3 (Tomáš Kalas odehrál celý zápas)

Sheffield Wednesday - Reading 0:2 (Daniel Pudil nehrál)



3. liga:

39. kolo:

Rochdale - Gillingham 4:1 (Tomáš Holý nechytal)



Ázerbajdžán



23. kolo:

Něftči Baku - Inter Baku 2:1 (Pavel Dreksa nehrál, Zdeněk Folprecht odehrál celý zápas)



Belgie



Pohár - finále:

Ostende - Zulte-Waregem 3:3 v prodloužení, na penalty 2:4 (David Rozehnal odehrál celý zápas)



Bulharsko



25. kolo:

Něftochimik Burgas - Černo More Varna 1:3 (Filip Hlúpik nehrál, Ondřej Sukup odehrál celý zápas + ŽK, Vojtěch Šrom nechytal)

Levski Sofie - Botev Plovdiv 2:0 (David Jablonský odehrál celý zápas + ŽK)



Dánsko



26. kolo:

Bröndby Kodaň - Lyngby Kodaň 3:2 (Jan Kliment nastoupil v 85. minutě)

Midtjylland - Nordsjaelland 1:2 (Filip Novák odehrál celý zápas)



Egypt



21. kolo:

Al Nasr - Ismaily 1:5 (trenér František Straka)



Francie



30. kolo:

Bordeaux - Montpellier 5:1 (Jaroslav Plašil nastoupil v 69. minutě - Lukáš Pokorný nehrál)



Itálie



29. kolo:

Boloňa - Chievo 4:1 (Ladislav Krejčí odehrál 84 minut a v 61. minutě přihrál na vyrovnávací gól)

AC Milán - FC Janov 1:0 (Lukáš Zima nechytal)

Sampdoria Janov - Juventus Turín 0:1 (Patrik Schick nastoupil v 53. minutě a v 75. minutě byl střídán)

Bergamo - Pescara 3:0 (trenér Zdeněk Zeman)

Udine - Palermo 4:1 (Jakub Jankto odehrál 84 minut a v 80. minutě uzavřel skóre)



2. liga

31. kolo:

Trapani - Bari 4:0 (Roman Macek odehrál celý zápas)



3. liga - skupina C:

30. kolo:

Reggina - Vibonese 0:0 (trenér Karel Zeman)



Kypr



2. kolo skupiny o záchranu:

Ermis Aradippu - Karmiotissa 3:1 (Michal Ordoš odehrál 84 minut, David Pašek odehrál 75 minut)



Maďarsko



23. kolo:

Mezőkövesd-Zsóry - Gyirmót 1:1 (Marek Střeštík odehrál 56 minut)



Německo



25. kolo:

Augsburg - Freiburg 1:1 (Jan Morávek odehrál 64 minut)

Brémy - RB Lipsko 3:0 (Jaroslav Drobný nechytal, Theodor Gebre Selassie odehrál celý zápas)

Kolín nad Rýnem - Hertha Berlín 4:2 (Vladimír Darida odehrál celý zápas a v 69. minutě přihrál na závěrečný gól zápasu)

Hoffenheim - Leverkusen 1:0 (Pavel Kadeřábek nehrál)



2. liga

25. kolo:

Union Berlín - Norimberk 1:0 (Ondřej Petrák odehrál 88 minut + ŽK)



3. liga

28. kolo:

1. FC Magdeburg - Wehen Wiesbaden 0:0 (Lukáš Nový nehrál)



Regionální liga - Bavorsko

25. kolo:

Memmingen - SpVgg Bayern Hof 2:1 (trenér Miloslav Janovský, Jiří Bertelman nechytal, Martin Holek odehrál celý zápas, Lukáš Krbeček odchytal celý zápas, Tomáš Krbeček a Tomáš Šturm nehráli)



Regionální liga - Jihozápad

28. kolo:

Teutonia Watzenborn-Steinberg - Pirmasens 1:1 (Václav Koutný nehrál)



Regionální liga - Severovýchod

24. kolo:

VfB Auerbach - Luckenwalde 1:1 (Václav Heger odehrál celý zápas, Jiří Mlíka nehrál)

Fürstenwalde - Berliner AK 4:1 (Jakub Jakubov nechytal)

Budissa Budyšín - Chotěbuz 0:4 (Josef Němec nehrál, Pavel Patka odehrál celý zápas, Jiří Šisler nehrál)

Dynamo Berlín - Oberlausitz Neugersdorf 1:1 (Jaroslav Dittrich odehrál celý zápas, Patrik Klouda nechytal, Luboš Loučka odehrál celý zápas a v 33. minutě z penalty uzavřel skóre, Josef Marek nehrál, Milan Matula odehrál celý zápas, Jan Penc odehrál celý zápas, David Pokorný nechytal)



Nizozemsko



27. kolo:

Excelsior Rotterdam - Ajax Amsterodam 1:1 (Václav Černý nehrál)

Sparta Rotterdam - Heracles Almelo 3:1 (Jaroslav Navrátil nastoupil v 87. minutě)

Deventer - PEC Zwolle 1:3 (Josef Kvída nehrál)



2. liga

31. kolo:

NAC Breda - Ajax Amsterodam II 4:3 (Václav Černý odehrál celý zápas)



Polsko



26. kolo:

Piast Gliwice - Arka Gdyně 3:2 (Michal Papadopulos odehrál celý zápas)

Korona Kielce - Cracovia Krakov 3:0 (Radek Dejmek odehrál celý zápas)

Lechia Gdaňsk - Legia Varšava 1:2 (Adam Hloušek odehrál celý zápas a v 48. minutě otevřel vlastním gólem skóre, Tomáš Necid nehrál)

Wisla Krakov - Wisla Plock 3:2 (Zdeněk Ondrášek nehrál)

Zaglebie Lubin - Ruch Chorzów 0:1 (Martin Nešpor nehrál)



2. liga

22. kolo:

Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sacz 2:0 (David Ledecký odehrál 64 minut)



Rakousko



2. liga

25. kolo:

WSG Wattens - Horn 1:1 (Milan Jurdík odehrál celý zápas a v 6. minutě otevřel skóre, Martin Švejnoha odehrál 80 minut)



Wiener Neustadt - Floridsdorfer 0:3 (trenér René Wagner)



Regionální liga - Východ:

18. kolo:

Schwechat - First Vienna 0:3 (Jiří Lenko odehrál celý zápas)

SC Ritzing - Ebreichsdorf 2:0 (Pavel Eliáš odehrál celý zápas, Tomáš Jun odehrál 89 minut)



Rusko



20. kolo:

FK Krasnodar - FK Ufa 0:0 (Ondřej Vaněk nastoupil v 61. minutě)



2. liga

27. kolo:

Fakel Voroněž - Sibir Novosibirsk 2:0 (Tomáš Vychodil nehrál)



Řecko



25. kolo:

Atromitos - AEK Atény 0:1 (Tomáš Pekhart nastoupil v 88. minutě)



Skotsko



29. kolo:

Kilmarnock - Partick Thistle 1:1 (Tomáš Černý odchytal celý zápas)



Slovensko



22. kolo:

Tatran Prešov - Michalovce 2:2 (Jan Rolinc nehrál - Patrik Macej odchytal celý zápas)

Trenčín - Senica 1:1 (Luboš Hušek a Miloš Kratochvíl nehráli, Adam Pajer nastoupil v 46. minutě, Ondřej Šašinka odehrál celý zápas, Daniel Turyna nastoupil v 75. minutě)

Žilina - Ružomberok 3:1 (Filip Kaša odehrál celý zápas + ŽK, Aleš Mandous nechytal - Erik Daniel odehrál celý zápas + ŽK, Jakub Mareš odehrál celý zápas)



Švýcarsko



25. kolo:

FC Basilej - Grasshoppers Curych 1:0 (Marek Suchý odehrál celý zápas, Tomáš Vaclík odchytal celý zápas)

FC Lugano - Young Boys Bern 0:2 (Jan Lecjaks nastoupil v 82. minutě)



3. liga:

20. kolo:

FC SIon II - FC Köniz 5:1 (Jiří Koubský odehrál celý zápas)



Turecko



25. kolo:

Bursaspor - Alanyaspor 1:3 (Tomáš Sivok odehrál celý zápas - Zdeněk Zlámal nechytal)

Antalyaspor - Besiktas Istanbul 0:0 (Ondřej Čelůstka odehrál celý zápas)

Kayserispor - Gaziantepspor 3:4 (František Rajtoral nastoupil v 87. minutě)

Kasimpasa - Osmanlispor 3:2 (David Pavelka nastoupil v 83. minutě - Václav Procházka odehrál celý zápas)



2. liga:

25. kolo:

Ümranyiespor - Bandirmaspor 0:0 (Lukáš Droppa odehrál 85 minut)