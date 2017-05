Praha - Čeští fotbalisté Marek Suchý a Tomáš Vaclík obhájili s Basilejí šest kol před koncem titul ve švýcarské lize. Oba dva nastoupili v Lucernu v základní sestavě a pomohli svému týmu k vítězství 2:1. Basilej je domácím mistrem poosmé v řadě (celkově už podvacáté) a zajistila si účast v základní skupině Ligy mistrů.

Video: Sestřih utkání Lucern - Basilej

Patrick Schick se podílel na remíze Sampdorii Janov 1:1 na hřišti turínského FC. Český reprezentant otevřel skóre ve 12. minutě, kdy pohotově za hranicí šestnáctky napálil míč levačkou pod břevno Hartovy branky. Schick se trefil v lize potřetí v řadě, celkově skóroval pojedenácté. Na začátku druhé půle si ale po tvrdém střetu s Avelarem vykloubil rameno a musel střídat.

Video: Gól Patrika Schicka

V souboji dvou Čechů se radoval Ladislav Krejčí s Boloní, která smetla 4:0 Udine. V sestavě hostů odehrál první poločas Jakub Jankto. Bývalý hráč Sparty dal gól v 5. minutě, ale kvůli ofsajdu neplatil. Chuť si spravil v nastavení první půle, kdy přihrál na druhý gól zápasu Taiderovi.

Video: Sestřih utkání Boloňa - Udinese

Arsenal s Petrem Čechem v brance prohrál v londýnském derby na hřišti Tottenhamu 0:2 a poprvé od sezony 1994/95 skončí v tabulce za svým nedělním soupeřem. Sheffield Wednesday zvítězil ve druhé lize na hřišti Ipswiche 1:0, na jediný gól přihrál v 77. minutě Daniel Pudil. Hosté se posunuli v tabulce na čtvrté místo a mají jistou účast v play off o účast v Premier League.

Filip Novák dal vítězný gól Midtjyllandu v utkání dánské ligy s Nordsjaellandem. Český obránce skóroval v 43. minutě na 2:1 a trefil se popáté v sezoně. Domácí se v tabulce posunuli o dvě místa na bronzovou pozici, znamenající účast v Evropské lize. Jan Kliment nastoupil v základní sestavě Bröndby Kodaň, které remizovalo se Sönderjyskem 1:1.

Václav Černý zpečetil vítězství béčka Ajaxu Amsterdam na hřišti vítěze druhé nizozemské ligy Venla 4:1. Ofenzivní reprezentant dal gól v 65. minutě, celkem dal svou patnáctou ligovou branku v této sezoně.

Úvodním kolem začala v polské lize skupina o záchranu. Martin Nešpor zachránil svým gólem Lubinu bod za remízu 2:2 a Cracovií Krakov. Přitom ještě v 90. minutě Zaglebie prohrával o dvě branky. Pak ale snížil Nešpor a bod domácí zachránili ve třetí minutě nastavení. Ve skupině o titul remizovala Legia Varšava doma s Wislou Krakov 1:1. Za domácí odehrál celý zápas Adam Hloušek, Tomáš Necid střídal po hodině hry. V soupeřově celku přišel na hřiště v 89. minutě Zdeněk Ondrášek.

Ondřej Čelůstka si připsal dvě gólové asistence u výhry Antalyasporu 5:2 na hřišti posledního celku turecké ligy Adanasporu. Přihrávku zaznamenal v čínské lize i Bořek Dočkal, s celkem Che-nan Ťien-jie se ale znovu výhry nedočkal. Domácí prohráli 2:4 s novým lídrem soutěže Kuang-čou Evergrande.

Video: Gólová přihrávka Bořka Dočkala v čase 1:44

Jakub Mareš pomohl svými dvěma góly Ružomberku k vítězství 3:1 nad Michalovcemi, jejichž branku hájil Patrik Macej. Ružomberok zůstal ve slovenské lize pátý, ale od třetího místa ho dělí jen bod.



Anglie



35. kolo:

Tottenham - Arsenal 2:0 (Petr Čech odchytal celý zápas)



2. liga:

45. kolo:

Blackburn - Aston Villa 1:0 (Libor Kozák nehrál)

Brighton - Bristol City 0:1 (Jiří Skalák odehrál 45 minut + ŽK)

Derby - Wolverhampton 3:1 (Matěj Vydra nehrál)

Fulham - Brentford 1:1 (Tomáš Kalas odehrál celý zápas)

Ipswich - Sheffield Wednesday 0:1 (Daniel Pudil odehrál celý zápas a v 77. minutě přihrál na jediný gól zápasu)



3. liga:

Závěrečné 46. kolo:

Northampton - Gillingham 0:0 (Tomáš Holý nechytal)



Ázerbajdžán



Závěrečné 28. kolo:

Něftči Baku - Karabach 1:2 (Pavel Dreksa odehrál celý zápas, Zdeněk Folprecht odehrál 80 minut)





Konečné pořadí: 1. Karabach 62, 2. Qabala 52, 3. Inter Baku 43, ...7. Něftči Baku 30, 8. AZAL 10 - sestup.



Belgie



6. kolo skupiny o titul:

Ostende - Charleroi 1:0 (David Rozehnal odehrál celý zápas)



6. kolo skupiny o Evropskou ligu:

Genk - Kortrijk 3:0 (Jakub Brabec nehrál)

Mouscron - Roeselare 1:0 (Stefan Simič odehrál celý zápas)



Bulharsko



4. kolo skupiny o titul

Ludogorec Razgrad - Černo More Varna 4:0 (Filip Hlúpik nehrál, Ondřej Sukup odehrál celý zápas, Vojtěch Šrom nechytal)

Levski Sofie - CSKA Sofie 0:3 (David Jablonský nehrál)



Dánsko



5. kolo skupiny o titul:

Bröndby Kodaň - Sönderjyske 1:1 (Jan Kliment odehrál 68 minut)

Midtjylland - Nordsjaelland 3:1 (Filip Novák odehrál 86 minut a v 43. minutě skóroval na 2:1)



Egypt



25. kolo:

Ismaily - Al Masry 2:1 (trenér František Straka)



Francie



35. kolo:

Dijon - Bordeaux 0:0 (Jaroslav Plašil nastoupil v 88. minutě)

Montpellier - Lille 0:3 (Lukáš Pokorný odehrál celý zápas)



Itálie



34. kolo:

FC Janov - Chievo 1:2 (Lukáš Zima nechytal)

FC Turín - Sampdoria Janov 1:1 (Patrik Schick odehrál 47 minut a v 12. minutě otevřel skóre)

Cagliari - Pescara 1:0 (trenér Zdeněk Zeman)

Boloňa - Udine 4:0 (Ladislav Krejčí odehrál celý zápas a v 45.+1 minutě přihrál na gól na 2:0 - Jakub Jankto odehrál 45 minut)



2. liga

39. kolo:

Bari - Pisa 0:0 (Roman Macek odehrál celý zápas)



3. liga - skupina C:

37. kolo:

Fidelis Andria - Reggina 1:1 (trenér Karel Zeman)



Kypr



7. kolo skupiny o záchranu:

Karmiotissa - Ermis Aradippu 0:1 (Michal Ordoš odehrál celý zápas, David Pašek odehrál 45 minut)



Maďarsko



29. kolo:

Ferencváros Budapešť - Mezőkövesd-Zsóry 3:1 (Marek Střeštík nastoupil v 72. minutě)



Německo



31. kolo:

Augsburg - Hamburk 4:0 (Jan Morávek nehrál)

Brémy - Hertha Berlín 2:0 (Jaroslav Drobný nechytal, Theodor Gebre Selassie odehrál celý zápas - Vladimír Darida odehrál celý zápas)

Hoffenheim - Frankfurt 1:0 (Pavel Kadeřábek odehrál celý zápas)



2. liga

31. kolo:

Norimberk - Stuttgart 2:3 (Ondřej Petrák odehrál celý zápas)



3. liga

35. kolo:

Hallescher - 1. FC Magdeburg 1:1 (Lukáš Nový nehrál)



Regionální liga - Bavorsko

31. kolo:

SpVgg Bayern Hof - Unterhaching 2:4 (trenér Miloslav Janovský, Jiří Bertelman nechytal, Lukáš Krbeček odchytal celý zápas, Martin Holek, Tomáš Krbeček a Tomáš Šturm nehráli)



Regionální liga - Jihozápad

34. kolo:

Mannheim - Teutonia Watzenborn-Steinberg 4:2 (Václav Koutný odehrál celý zápas)



Regionální liga - Severovýchod

31. kolo:

VfB Auerbach - Viktoria Berlín 0:0 (Václav Heger odehrál celý zápas, Jiří Mlíka nehrál)

Berliner AK - Nordhausen 1:1 (Jakub Jakubov odchytal celý zápas)

Budissa Budyšín - Schönberg 1:3 (Josef Němec nastoupil v 46. minutě a v 77. minutě snížil na 1:2, Pavel Patka a Jiří Šisler nehráli)

Neustrelitz - Oberlausitz Neugersdorf 1:1 (Jaroslav Dittrich odehrál celý zápas, Patrik Klouda nechytal, Luboš Loučka nehrál, Josef Marek odehrál celý zápas + ŽK, Milan Matula odehrál celý zápas, Jan Penc nehrál, David Pokorný nechytal)



Nizozemsko



2. liga

37. kolo:

Venlo - Ajax Amsterodam II 1:4 (Václav Černý odehrál celý zápas a v 65. minutě uzavřel skóre)



Polsko



1. kolo skupiny o titul:

Lech Poznaň - Korona Kielce 3:2 (Radek Dejmek odehrál celý zápas + ŽK)

Legia Varšava - Wisla Krakov 1:1 (Adam Hloušek odehrál celý zápas, Tomáš Necid odehrál 61 minut - Zdeněk Ondrášek nastoupil v 89. minutě)



1. kolo skupiny o záchranu:

Arka Gdyně - Piast Gliwice 1:1 (Michal Papadopulos odehrál 45 minut)

Zaglebie Lubin - Cracovia Krakov 2:2 (Martin Nešpor odehrál celý zápas a v 90. minutě snížil na 1:2)



2. liga

28. kolo:

Chrobry Glogów - Górnik Zabrze 2:0 (David Ledecký odehrál 59 minut)



Rakousko



2. liga

31. kolo:

Wiener Neustadt - WSG Wattens 2:0 (trenér René Wagner - Milan Jurdík odehrál 78 minut, Martin Švejnoha odehrál 52 minut)



Regionální liga - Střed:

24. kolo:

Vorwärts Steyr - Klagenfurt 0:3 (Radek Gulajev nehrál)



Regionální liga - Východ:

24. kolo:

First Vienna - Ebreichsdorf 2:1 (Jiří Lenko nastoupil v 77. minutě)

SC Ritzing - Traiskirchen 1:2 (Pavel Eliáš a Tomáš Jun nehráli)



25. kolo:

Wiener SK - First Vienna 1:0 (Jiří Lenko odehrál 64 minut)

SC Ritzing - Rapid Vídeň II 3:1 (Pavel Eliáš a Tomáš Jun nehráli)



Rusko



26. kolo:

FK Ufa - Arsenal Tula 1:0 (Ondřej Vaněk nehrál)



2. liga

34. kolo:

Sibir Novosibirsk - Zenit Petrohrad II 1:1 (Tomáš Vychodil nehrál)



Řecko



Závěrečné 30. kolo:

Ioánnina - AEK Atény 1:1 (Tomáš Pekhart odehrál celý zápas)



Konečné pořadí: 1. Olympiakos Pireus 67 bodů, 2 PAOK Soluň 61, 3. Panathinaikos 57, 4. AEK Atény 53.



Skotsko



1. kolo skupiny o titul:

Heart of Midlothian - Partick Thistle 2:2 (Tomáš Černý odchytal celý zápas + ŽK)



Slovensko



27. kolo:

Ružomberok - Michalovce 3:1 (Erik Daniel odehrál 74 minut, Jakub Mareš odehrál celý zápas a v 32. minutě otevřel skóre a v 54. minutě zvýšil na 3:0 - Patrik Macej odchytal celý zápas)

Dunajská Streda - Senica 1:0 (Luboš Hušek nehrál, Miloš Kratochvíl odehrál celý zápas, Adam Pajer nastoupil v 86. minutě, Ondřej Šašinka odehrál celý zápas + ŽK, Daniel Turyna nehrál)

Trenčín - Žilina 2:1 (Filip Kaša odehrál celý zápas, Aleš Mandous nechytal)



Spojené arabské emiráty



24. kolo:

Emirates Club - Al Ittihád Kalba 3:2 (trenér Ivan Hašek)



Švýcarsko



30. kolo:

FC Lucern - FC Basilej 1:2 (Marek Suchý odehrál celý zápas + ŽK, Tomáš Vaclík odchytal celý zápas)

FC St. Gallen - Young Boys Bern 0:2 (Jan Lecjaks odehrál celý zápas)



Turecko



29. kolo:

Kayserispor - Alanyaspor 3:0 (Zdeněk Zlámal nechytal)

Adanaspor - Antalyaspor 2:5 (Ondřej Čelůstka odehrál celý zápas a v 33. minutě přihrál na gól na 3:0 a v 74. minutě na gól na 5:0)

Bursaspor - Galatasaray 0:5 (Tomáš Sivok nehrál)

Kasimpasa - Akhisar Belediyespor 0:2 (David Pavelka odehrál celý zápas)

Osmanlispor - Konyaspor 0:0 (Václav Procházka odehrál celý zápas)



2. liga:

30. kolo:

Adana Demirspor - Bandirmaspor 1:4 (Lukáš Droppa nehrál)





Ligy hrané systémem jaro-podzim:

Čína



7. kolo:

Che-nan Ťien-jie - Kuang-čou Evergrande 2:4 (Bořek Dočkal odehrál celý zápas + ŽK a v 16. minutě přihrál na gól na 1:1)



Norsko



6. kolo:

Sogndal - Lilleström SK 0:1 (Michal Škoda nastoupil v 83. minutě)