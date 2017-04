Praha - Českým fotbalistům se v italské Serii A střelecky dařilo. Patrik Schick ze Sampdorie zavelel svou trefou k obratu na hřišti Interu Milán a Jakub Jankto, který se v lize trefil potřetí v řadě, pomohl Udinese k remíze 2:2 na půdě turínského FC. Schick se trefil v lize poosmé a zaznamenal stejný počet gólů jako loni v dresu Bohemians 1905. Po jeho trefě z 50. minuty přidali hosté ještě jeden, z penalty pět minut před koncem a dokonali vítězný obrat. Sampdoria je v tabulce devátá, na osmou Fiorentinu ale ztrácí sedm bodů. Udinese vedlo po gólech Jankta a Perici 2:0, FC Turín ale vzápětí snížil a v 83. minutě srovnal. Hostům patří dvanácté místo, na svého nedělního soupeře, který je desátý, ztrácejí čtři body.

Video: Gól Patrika Schicka v čase 1:02

Video: Gól Jakuba Jankta v čase 1:43

Matěj Vydra rozhodl ve druhé anglické lize o vítězství Derby nad Queens Parkem Rangers. Český útočník dal jediný gól zápasu v 70. minutě. Derby je v tabulce desáté. Na šestou příčku, která zajišťuje účast v play off o nejvyšší soutěž, ztrácí sedm kol před koncem osm bodů. Druhé místo, znamenající přímý postup, si pojistil Brighton vítězstvím nad Blackburnem (1:0). Jiří Skalák odehrál za vítěze 58 minut.

Video: Gól Matěje Vydry v čase 1:04

Tomáš Pekhart dal svůj sedmý gól v této ligové sezoně, ale prohře AEK v aténském derby s Panathinaikosem 2:3 nezabránil (VIDEO - gól Pekharta v čase 1:35). Český útočník přišel na hřiště až na začátku druhého poločasu, v tu chvíli domácí prohrávali o dva góly. Trefili se ale oba střídající hráči Christodulopulos a Pekhart a srovnali. V závěru strhnul výhru na stranu hostů Berg. Čtvrtý Panathinaikos tím v tabulce odskočil pátému AEK na pět bodů.

Českým hráčům se dařilo střelecky i ve slovenské nejvyšší souteži. Jakub Mareš rozhodl v 57. minutě o vítězství Ružomberku nad Trnavou 1:0, Miloš Kratochvíl dal jediný gól zápasu Senica - Michalovce už v šesté minutě. Ružomberok se odpoutal na čtvrtém místě právě od Trnavy, Senica přeskočila svého sobotního soupeře a je osmá.

Video: Sestřih zápasu Ružomberok - Trnava a rozhovor s Jakubem Marešem

Gólový debut se povedl Michalu Škodovi v norské lize. Lilleström prohrával po poločase se Sandefjordem 0:1, trenér poslal českého útočníka na hřiště až v 67. minutě. Ten se mu odvděčil gólem v 86. minutě, kdy hlavou srovnal. V nastavení pak domácí duel otočili a vstoupili tak do nového ročníku vítězstvím.

Video: Gól Michala Škody v čase 2:43

Naopak v Bulharsku skončila po 26 kolech základní část, kterou suverénně ovládl Ludogorec Razgrad. Druhý Levski Sofie na něj ztrácí šestnáct bodů. V závěrečném kole Levski prohrál 0:1 ve Varně, která skončila čtvrtá. Za domácí Černo More odehrál celý zápas Ondřej Sukup, v dresu poražených duel nedokončil David Jablonský, který byl v 87. minutě vyloučen.

Video: Vyloučení Davida Jablonského v čase 6:14

Úvodním kolem začala i nadstavbová část dánské ligy. Bröndby Kodaň porazil Midtjylland 3:2 a upevnil si druhé místo za suverénním FC Kodaň, zatímco hosté klesli na pátou příčku. Na český souboj nedošlo, jelikož Jan Kliment zůstal na lavičce domácích. Filip Novák odehrál za poražené celý zápas.

Video: Sestřih utkání Bröndby - Midtjylland

David Ledecký dal ve druhé polské lize svůj pátý gól, přesto Zabrze prohrálo na hřišti posledního Kluczborku 1:2. Český hráč vyrovnal po hodině hry, domácí ale nakonec přerušili sérii čtrnácti utkání bez výhry. Górnik je v lize devátý, na postupové příčky ztrácí jen pět bodů.



Anglie



30. kolo:

Arsenal - Manchester City 2:2 (Petr Čech nechytal)



2. liga:

39. kolo:

Aston Villa - Norwich 2:0 (Libor Kozák nehrál)

Brighton - Blackburn 1:0 (Jiří Skalák odehrál 58 minut)

Derby - Queens Park Rangers 1:0 (Matěj Vydra odehrál 79 minut a v 70. minutě dal jediný gól zápasu)

Rotherham - Fulham 0:1 (Tomáš Kalas odehrál celý zápas)

Barnsley - Sheffield Wednesday 1:1 (Daniel Pudil nehrál)



3. liga:

41. kolo:

Milton Keynes Dons - Gillingham 3:2 (Tomáš Holý odchytal celý zápas)



Ázerbajdžán



24. kolo:

Sumqayit + Něftči Baku 2:0 (Pavel Dreksa odehrál 66 minut, Zdeněk Folprecht odehrál celý zápas)



Belgie



1. kolo skupiny o titul:

Charleroi - Ostende 1:1 (David Rozehnal odehrál celý zápas + ŽK)



1. kolo skupiny o Evroskou ligu:

Genk - Lokeren 4:0 (Jakub Brabec odehrál celý zápas)

Kortrijk - Mouscron 2:1 (Stefan Simič odehrál celý zápas)



Bulharsko



Závěrečné 26. kolo základní části:

Černo More Varna - Levski Sofie 1:0 (Ondřej Sukup odehrál celý zápas, Filip Hlúpik a Vojtěch Šrom nehráli - David Jablonský byl vyloučen v 87. minutě)



Pořadí po základní části:1. Ludogorec 67 bodů, 2. Levski Sofie 51, 3. CSKA Sofie 46, 4. Černo More 43.



Dánsko



1. kolo skupiny o titul:

Bröndby Kodaň - Midtjylland 3:2 (Jan Kliment nehrál - Filip Novák odehrál celý zápas)



Egypt



22. kolo:

Misr Lel Makasa - Ismaily 3:2 (trenér František Straka)



Francie



31. kolo:

Nice - Bordeaux 2:1 (Jaroslav Plašil nehrál)

Montpellier - Toulouse 0:1 (Lukáš Pokorný odehrál celý zápas)



Itálie



30. kolo:

Fiorentina - Boloňa 1:0 (Ladislav Krejčí odehrál celý zápas + ŽK)

FC Janov - Atalanta Bergamo 0:5 (Lukáš Zima nechytal)

Inter Milán - Sampdoria Janov 1:2 (Patrik Schick odehrál celý zápas a v 50. minutě vyrovnal)

Pescara - Ac Milán 1:1 (trenér Zdeněk Zeman)

FC Turín - Udine 2:2 (Jakub Jankto odehrál celý zápas a v 49. minutě otevřel skóre + ŽK)



2. liga

33. kolo:

Pro Vercelli - Bari 1:0 (Roman Macek odehrál celý zápas + ŽK)



3. liga - skupina C:

32. kolo:

Reggina - Melfi 2:1 (trenér Karel Zeman)



Kypr



3. kolo:

Doxa Katokopia - Karmiotissa 3:0 (Michal Ordoš odehrál 66 minut, David Pašek nastoupil v 46. minutě)



Maďarsko



24. kolo:

Haladás Szombathély - Mezőkövesd-Zsóry 4:2 (Marek Střeštík odehrál celý zápas)



Německo



26. kolo:

Bayern Mnichov - Augsburg 6:0 (Jan Morávek odehrál 45 minut)

Freiburg - Brémy 2:5 (Jaroslav Drobný nechytal, Theodor Gebre Selassie odehrál celý zápas)

Hertha Berlín - Hoffenheim 1:3 (Vladimír Darida odehrál celý zápas - Pavel Kadeřábek nehrál)



2. liga

26. kolo:

Norimberk - Karlsruhe 2:1 (Ondřej Petrák odehrál celý zápas)



3. liga

30. kolo:

1. FC Magdeburg - Erfurt 2:0 (Lukáš Nový nehrál)



Regionální liga - Bavorsko

26. kolo:

SpVgg Bayern Hof - Burghausen 0:1 (trenér Miloslav Janovský, Jiří Bertelman nechytal, Martin Holek odehrál celý zápas, Lukáš Krbeček odchytal celý zápas, Tomáš Krbeček a Tomáš Šturm nehráli)



Regionální liga - Jihozápad

30. kolo:

Nöttingen - Teutonia Watzenborn-Steinberg 2:1 (Václav Koutný odehrál celý zápas)



Regionální liga - Severovýchod

26. kolo:

Nordhausen - VfB Auerbach 0:2 (Václav Heger odehrál celý zápas, Jiří Mlíka nehrál)

Berliner AK - Neustrelitz 2:0 (Jakub Jakubov nechytal)

Luckenwalde - Budissa Budyšín 0:0 (Josef Němec odehrál 76 minut, Pavel Patka odehrál celý zápas, Jiří Šisler nastoupil v 76. minutě + ŽK)

Oberlausitz Neugersdorf - Meuselwitz 0:0 (Jaroslav Dittrich nehrál, Patrik Klouda nechytal, Luboš Loučka odehrál celý zápas, Josef Marek odehrál celý zápas + ŽK, Milan Matula odehrál celý zápas, Jan Penc odehrál celý zápas + ŽK, David Pokorný nechytal)



Nizozemsko



28. kolo:

Ajax Amsterodam - Feyenoord Rotterdam 2:1 (Václav Černý nastoupil v 81. minutě)

Heracles Almelo - Heerenveen 4:1 (Jaroslav Navrátil nastoupil v 64. minutě)

PEC Zwolle - Excelsior Rotterdam 1:1 (Josef Kvída nehrál)



2. liga

32. kolo:

Ajax Amsterodam II - FC Utrecht II 2:0 (Václav Černý odehrál celý zápas)



Polsko



27. kolo:

Ruch Chorzów - Piast Gliwice 0:0 (Michal Papadopulos odehrál celý zápas)

Slask Vratislav - Korona Kielce 3:0 (Radek Dejmek odehrál celý zápas a v 62. minutě vlastním gólem zvýšil na 0:2)

Legia Varšava - Pogoň Štětín 2:0 (Adam Hloušek odehrál celý zápas, Tomáš Necid nehrál)

Wisla Krakov - Lech Poznaň 0:0 (Zdeněk Ondrášek nastoupil v 61. minutě)

Lechia Gdaňsk - Zaglebie Lubin 1:0 (Martin Nešpor nehrál)



2. liga

24. kolo:

Kluczbork - Górnik Zabrze 2:1 (David Ledecký odehrál 80 minut + ŽK, v 59. minutě vyrovnal)



Rakousko



2. liga

26. kolo:

WSG Wattens - Liefering 5:0 (Milan Jurdík odehrál celý zápas, Martin Švejnoha nastoupil v 68. minutě)



Wiener Neustadt - Austria Lustenau 1:1 (trenér René Wagner)



Regionální liga - Střed:

20. kolo:

Vorwärts Steyr - Allerheiligen 4:1 (Radek Gulajev nehrál)



Regionální liga - Východ:

20. kolo:

Rapid Vídeň II - First Vienna 0:3 (Jiří Lenko nehrál)

SC Ritzing - Mannsdorf 1:1 (Pavel Eliáš a Tomáš Jun nehráli)



Rusko



21. kolo:

FK Ufa - Lokomotiv Moskva 0:1 (Ondřej Vaněk nehrál)



2. liga

29. kolo:

Šinnik Jaroslavl - Sibir Novosibirsk 3:0 (Tomáš Vychodil nehrál)



Řecko



26. kolo:

AEK Atény - Panathinaikos Atény 2:3 (Tomáš Pekhart nastoupil v 46. minutě a v 77. minutě vyrovnal na 2:2)



Skotsko



30. kolo:

Partick Thistle - Ross County 2:1 (Tomáš Černý odchytal celý zápas)



Slovensko



23. kolo:

Ružomberok - Trnava 1:0 (Erik Daniel odehrál 78 minut, Jakub Mareš odehrál 88 minut a v 57. minutě dal jediný gól zápasu)

Senica - Michalovce 1:0 (Luboš Hušek nehrál, Miloš Kratochvíl odehrál celý zápas a v 6. minutě dal jediný gól zápasu, Adam Pajer odehrál 85 minut, Ondřej Šašinka odehrál 41 minut, Daniel Turyna nastoupil v 41. minutě - Patrik Macej odchytal celý zápas)

Žilina - Tatran Prešov 3:0 (Filip Kaša a Aleš Mandous nehráli - Jan Rolinc nastoupil v 71. minutě)



Švýcarsko



26. kolo:

FC St. Gallen - FC Basilej 0:3 (Marek Suchý odehrál celý zápas, Tomáš Vaclík nechytal)

Young Boys Bern - FC Vaduz 3:2 (Jan Lecjaks nehrál)



3. liga:

22. kolo:

YF JUventus - FC Köniz 0:1 (Jiří Koubský odehrál celý zápas)



Turecko



26. kolo:

Alanyaspor - Kasimpasa 3:1 (Zdeněk Zlámal nechytal - David Pavelka nastoupil v 46. minutě)

Antalyaspor - Kayserispor 2:1 (Ondřej Čelůstka odehrál celý zápas)

Konayspor - Bursaspor 2:0 (Tomáš Sivok odehrál celý zápas)

Osmanlispor - Gaziantepspor 0:2 (Václav Procházka odehrál celý zápas - František Rajtoral odehrál celý zápas)



2. liga:

26. kolo:

Bandirmaspor - Eskisehirspor 0:1 (Lukáš Droppa odehrál celý zápas)





Ligy hrané systémem jaro-podzim:

Čína



3. kolo:

Tchien-ťin Čchüan-ťien - Che-nan Ťien-jie 1:0 (Bořek Dočkal nehrál)



Norsko



1. kolo:

Lilleström SK - Sandefjord 2:1 (Michal Škoda nastoupil v 67. minutě a v 86. minutě vyrovnal)