Praha - Český fotbalista František Rajtoral spáchal v 31 letech sebevraždu. Bývalý reprezentant se oběsil ve svém domě v Turecku, podle tamních médií trpěl psychickými problémy a sebevraždu spáchal z rodinných důvodů (více zde). V dresu Gaziantepsporu, kam přišel z Viktorie Plzeň, odehrál dvanáct zápasů. Ještě v pátek sledoval z lavičky porážku svých spoluhráčů 1:2 s Konyasporem.

Brankář Petr Čech pomohl svým výkonem Arsenalu k postupu do finále Anglického poháru. Inkasoval pouze jednou, po hodině hry ho z brejku překonal Sergio Agüero a poslal Manchester City do vedení, ale "Kanonýři" vyrovnali a v prodloužení dali vítězný gól. Bývalý český reprezentant se vyznamenal za stavu 1:1, kdy Tourého střelu vyrazil konečky prstů na tyč a pak mu pomohlo břevno při pokusu Fernandinha.

Video: Sestřih utkání Arsenal - Manchester City

Útočník Patrik Schick dal svůj desátý gól v italské Serii A, jeho zásah ale Sampdorii Janov body nepřinesl. Domácí sice díky němu od 20. minuty vedli, ale hosté z Crotone zápas otočili a výhrou 2:1 si udrželi ještě naději na záchranu v nejvyšší soutěži. Schick skóroval už v 18. minutě, ale gól nebyl uznán kvůli ofsajdu. O dvě minuty později ale šikovně prošel přes obránce a prostřelil hostujícího brankáře.

Video: Gól Patrika Schicka

Nelichotivou sérii patnácti zápasů bez výhry, během nichž pouze dvakrát remizoval, ukončil v německé regionální lize zásluhou Martina Holka Bayern Hof. Beznadějně poslední celek bavorské skupiny vyhrál na hřišti druhého béčka Mnichova 1860 2:0. Holek otevřel skóre ve 12. minutě, pojistku přidal v 38. minutě.

Ružomberok nezvládl v Trenčíně souboj o třetí místo ve slovenské lize. Zásluhou šikovné teče Jakuba Mareše vedl od 13. minuty, ale domácí po přestávce utkání otočili. Vítězstvím 2:1 sice o bod předstihli svého sobotního soupeře, ale bronz, znamenající účast v Evropské lize, drží Podbrezová, která uhrála remízu 1:1 v Senici. O tři body je připravil Miloš Kratochvíl, jenž z penalty v 63. minutě srovnal. Za titulem kráčí Žilina, na hřišti druhého Slovanu Bratislava zvítězila 1:0 a v čele tabulky na něj navýšila náskok na třináct bodů.

Video: Gól Jakuba Mareše v čase 0:54

V Polsku skončila po třiceti kolech základní část, bodový zisk všech celků se do obou částí (o titul i o záchranu) dělí dvěma. První místo získal Bialystok po výhře na hřišti poslední Gliwice 1:0 a do skupiny o titul vstupuje se 30 body. Jen o bod méně má Legia Varšava, které zajistil vítězství 2:1 na půdě Cracovie Krakov v 49. minutě Tomáš Necid.

Video: Gól Tomáše Necida v čase 2:03

Na vítězství v této sezoně čínské ligy stále čeká tým Che-nan Ťien-jie. V utkání s celkem Čchang-čchun Ja-tchaj mohli jít hosté do vedení, ale gól po centru Bořka Dočkala neplatil kvůli ofsajdu. V 71. minutě se prosadili domácí a po výhře 1:0 se posunuli na dvanácté místo právě před Che-nan, hosty dělí od pásma sestupu jediný bod.

Na sestupové příčky norské ligy se propadl Lilleström po prohře 0:2 s Bergenem. Michal Škoda se na hřiště dostal až na závěrečných deset minut v době, kdy byl již stav zápasu rozhodnutý. Kromě úvodního duelu, který otočil i zásluhou českého útočníka, následující čtyři prohrál.



Anglie



Anglický pohár - semifinále:

Arsenal - Manchester City 2:1 v prodloužení (Petr Čech odchytal 120 minut)



2. liga:

44. kolo:

Aston Villa - Birmingham 1:0 (Libor Kozák nehrál)

Norwich - Brighton 2:0 (Jiří Skalák nehrál)

Huddersfield - Fulham 1:4 (Tomáš Kalas odehrál celý zápas)

Sheffield Wednesday - Derby 2:1 (Daniel Pudil odehrál celý zápas - Matěj Vydra odehrál celý zápas)



3. liga:

45. kolo:

Gillingham - Fleetwood 2:3 (Tomáš Holý odchytal celý zápas)



Ázerbajdžán



27. kolo:

Zira - Něftči Baku 2:2 (Pavel Dreksa odehrál celý zápas, Zdeněk Folprecht odehrál celý zápas + ŽK)



Belgie



4. kolo skupiny o titul:

Gent - Ostende 1:1 (David Rozehnal nehrál)



4. kolo skupin o Evropskou ligu:

Genk - Mouscron 6:0 (Jakub Brabec odehrál celý zápas - Stefan Simič odehrál celý zápas)



Bulharsko



3. kolo skupiny o titul:

Černo More Varna - Lokomotiv Plovdiv 3:2 (Filip Hlúpik nehrál, Ondřej Sukup odehrál celý zápas, Vojtěch Šrom nechytal)

Levski Sofie - Dunav 2010 1:1 (David Jablonský nehrál)



Dánsko



30. kolo:

Nordsajaelland - Bröndby Kodaň 0:1 (Jan Kliment nehrál)

FC Kodaň - Midtjylland 3:1 (Filip Novák odehrál celý zápas + ŽK)



Egypt



25. kolo:

ENPPI - Ismaily 0:0 (trenér František Straka)



Francie



34. kolo:

Bordeaux - Bastia 2:0 (Jaroslav Plašil nastoupil v 77. minutě)

Paris St. Germain - Montpellier 2:0 (Lukáš Pokorný odehrál celý zápas)



Itálie



33. kolo:

Bergamo - Boloňa 3:2 (Ladislav Krejčí odehrál 78 minut)

Juventus Turín - FC Janov 4:0 (Lukáš Zima nechytal)

Sampdoria Janov - Crotone 1:2 (Patrik Schick odehrál celý zápas a v 20. minutě otevřel skóre)

Pescara - AS Řím -:- (trenér Zdeněk Zeman)

Udine - Cagliari 2:1 (Jakub Jankto odehrál 90 minut)



2. liga

37. kolo:

Bari - Hellas Verona 0:2 (Roman Macek nastoupil v 82. minutě + ŽK)



3. liga - skupina C:

36. kolo:

Reggina - Virtus Francavilla 3:2 (trenér Karel Zeman)



Kypr



6. kolo skupiny o záchranu:

Ethnikos Achna - Karmiotissa 1:1 (Michal Ordoš odehrál 88 minut, David Pašek nastoupil v 60. minutě)



Maďarsko



28. kolo:

Mezőkövesd-Zsóry - Újpest 1:3 (Marek Střeštík odehrál celý zápas)



Německo



30. kolo:

Frankfurt - Augsburg 3:1 (Jan Morávek nehrál)

Ingolstadt - Brémy 2:4 (Jaroslav Drobný nechytal, Theodor Gebre Selassie odehrál celý zápas)

Hertha Berlín - Wolfsburg 1:0 (Vladimír Darida odehrál celý zápas)

Kolín nad Rýnem - Hoffenheim 1:1 (Pavel Kadeřábek nehrál)



2. liga

30. kolo:

Würzburger Kickers - Norimberk 1:1 (Ondřej Petrák odehrál celý zápas)



3. liga

34. kolo:

1. FC Magdeburg - Sonnenhof Grossaspach 2:1 (Lukáš Nový nehrál)



Regionální liga - Bavorsko

30. kolo:

Mnichov 1860 - SpVgg Bayern Hof 0:2 (trenér Miloslav Janovský, Jiří Bertelman nechytal, Martin Holek odehrál 78 minut, dal oba góly zápasu v 12. a 38. minutě, Lukáš Krbeček, Tomáš Krbeček a Tomáš Šturm nehráli)



Regionální liga - Jihozápad

33. kolo:

Teutonia Watzenborn-Steinberg - Stuttgarter Kickers 1:0 (Václav Koutný nehrál)



Regionální liga - Severovýchod

30. kolo:

Schönberg - VfB Auerbach 1:1 (Václav Heger odehrál celý zápas, Jiří Mlíka nehrál)

Luckenwalde - Berliner AK 0:5 (Jakub Jakubov odchytal celý zápas)

RB Lipsko II - Budissa Budyšín 4:1 (Josef Němec nastoupil v 83. minutě, Pavel Patka nehrál, Jiří Šisler nastoupil v 83. minutě + ŽK)

Oberlausitz Neugersdorf - Fürstenwalde 0:1 (Jaroslav Dittrich odehrál celý zápas, Patrik Klouda odchytal minut, Luboš Loučka odehrál celý zápas + ŽK, Josef Marek odehrál celý zápas, Milan Matula odehrál celý zápas, Jan Penc odehrál celý zápas + ŽK, David Pokorný nechytal)



Nizozemsko



32. kolo:

PSV Eindhoven - Ajax Amsterodam 1:0 (Václav Černý nehrál)

PEC Zwolle - Heracles Almelo 1:2 (Josef Kvída nehrál - Jaroslav Navrátil nehrál)



2. liga

36. kolo:

Ajax Amsterodam II - Helmond Sport 2:0 (Václav Černý odehrál celý zápas)



Polsko



Závěrečné 30. kolo základní části:

Piast Gliwice - Jagiellonia Bialystok 0:1 (Michal Papadopulos nastoupil v 56. minutě)

Korona Kielce - Nieciecza 0:1 (Radek Dejmek odehrál celý zápas + ŽK)

Cracovia Krakov - Legia Varšava 1:2 (Adam Hloušek odehrál celý zápas, Tomáš Necid odehrál 80 minut a v 49. minutě uzavřel skóre)

Górnik Leczna - Wisla Krakov 3:1 (Zdeněk Ondrášek odehrál 60 minut)

Zaglebie Lubin - Slask Vratislav 1:1 (Martin Nešpor nastoupil v 77. minutě)



Pořadí po základní části: 1. Jagiellonia 59 bodů (30), 2. Legia 58 (29), 3. Lech Poznaň 55 (28), 4. Gdaňsk 53 (27), 5. Wisla Krakov 44 (22), ...8. Kielce 39 (20) - skupina o titul, 10. Lubin 39 (20), 15. Gliwice 15 - skupina o záchranu.



2. liga

27. kolo:

Górnik Zabrze - Wigry Suwalki 0:0 (David Ledecký nastoupil v 70. minutě)



Rakousko



2. liga

30. kolo:

WSG Wattens - Wacker Innsbruck 3:4 (Milan Jurdík odehrál 69 minut, Martin Švejnoha nastoupil v 46. minutě)



Wiener Neustadt - Blau-Weiss Linec 0:0 (trenér René Wagner)



Regionální liga - Střed:

23. kolo:

Union St. Florian - Vorwärts Steyr 3:0 (Radek Gulajev nehrál)



Regionální liga - Východ:

23. kolo:

Admira II - First Vienna 0:1 (Jiří Lenko nehrál)

Wiener SK - SC Ritzing 5:0 (Pavel Eliáš a Tomáš Jun nehráli)



Rusko



24. kolo:

FK Ufa - CSKA Moskva 0:2 (Ondřej Vaněk nehrál)



2. liga

33. kolo:

Baltika Královec - Sibir Novosibirsk 1:1 (Tomáš Vychodil nehrál)



Řecko



29. kolo:

Levadiakos - AEK Atény 0:2 (Tomáš Pekhart odehrál 67 minut)



Slovensko



25. kolo:

Michalovce - Dunajská Streda 1:2 (Patrik Macej odchytal celý zápas)

Trenčín - Ružomberok 2:1 (Erik Daniel odehrál 74 minut, Jakub Mareš odehrál celý zápas a v 13. minutě otevřel skóre)

Senica - Podbrezová 1:1 (Luboš Hušek nehrál, Miloš Kratochvíl odehrál celý zápas a v 63. minutě uzavřel skóre z penalty, Adam Pajer nehrál, Ondřej Šašinka odehrál celý zápas, Daniel Turyna odehrál 44 minut)

Slovan Bratislava - Žilina 0:1 (Filip Kaša a Aleš Mandous nehráli)



Švýcarsko



29. kolo:

FC Basilej - FC Vaduz 2:2 (Marek Suchý odehrál celý zápas + ŽK, Tomáš Vaclík odchytal celý zápas)

Young Boys Bern - FC Lugano 1:2 (Jan Lecjaks nehrál)



3. liga:

25. kolo:

FC Köniz - Basilej II 1:0 (Jiří Koubský nehrál)



Turecko



28. kolo:

Antalyaspor - Trabzonspor 0:3 (Ondřej Čelůstka odehrál celý zápas + ŽK)

Akhisar Belediyespor - Bursaspor 5:1 (Tomáš Sivok nehrál)

Konyaspor - Gaziantepspor 1:2 (František Rajtoral nehrál)

Karabükspor - Kasimpasa 0:0 (David Pavelka odehrál celý zápas + ŽK)

Alanyaspor - Osmanlispor 0:1 (Zdeněk Zlámal nechytal - Václav Procházka odehrál celý zápas a v 69. minutě přihrál na jediný gól zápasu)



2. liga:

29. kolo:

Boluspor - Bandirmaspor 4:1 (Lukáš Droppa odehrál celý zápas)





Ligy hrané systémem jaro-podzim:

Čína



6. kolo:

Čchang-čchun Ja-tchaj - Che-nan Ťien-jie 1:0 (Bořek Dočkal odehrál celý zápas)



Norsko



5. kolo:

Lilleström SK - Brann Bergen 0:2 (Michal Škoda nastoupil v 80. minutě)