Praha - Fotbalista David Jablonský rozhodl svým premiérovým gólem v bulharské lize o výhře Levski Sofie 2:1 v městském derby s CSKA. Domácí si v tabulce upevnili druhé místo a svému sobotnímu soupeři se vzdálili na šest bodů. Pro Levski šlo navíc o první vítězství v derby od roku 2013. Lépe začali hosté, kteří vedli od 5. minuty. Po půlhodině hry nebyl Jablonskému uznán vyrovnávací gól kvůli ofsajdu spoluhráče Adenijiho, jehož hlavička mířila do branky. A Jablonský se kvůli tomu hodně rozčiloval. Chuť si spravil v 71. minutě, kdy po faulu na něj z penalty srovnal Slovák Roman Procházka a v 79. minutě bývalý hráč Teplic po centru Bourabii hlavou rozhodl.

Video: Gól Davida Jablonského v čase 7:19

Patrik Schick zpečetil svou trefou v 68. minutě výhru Sampdorie Janov nad Pescarou 3:1. Český útočník se prosadil už po šesti minutách svého pobytu na hřišti a trefil se v této ligové sezoně již posedmé. Šest jich dal jako střídající hráč, což nepovedlo nikomu dalšímu z hráčů působících v pěti nejprestižnějších evropských soutěžích. Sampdoria je v italské Serii A desátá, Pescara, kterou převzal před třemi týdny Zdeněk Zeman, zůstává poslední. Devětašedesátiletý český trenér odkoučoval jubilejní 1000. zápas mezi profesionály.

Video: Gól Patrika Schicka v čase 3:15

Závěrečný gól na 3:1 vstřelil také David Pašek z Karmiotissy v kyperské lize na hřišti Salamisu. Ve druhé minutě nastavení stál na konci kombinační akce hostů a trefil se potřetí v sezoně. Michal Ordoš odehrál za vítěze 84 minut. Karmiotissa skončila v základní části desátá a bude hrát ve skupině o 7.-12. místo.

Video: Gól Davida Paška v čase 4:23

Zdeněk Ondrášek pomohl svým gólem z 69. minuty, kdy otevřel skóre, Wisle Krakov k vítězství na hřišti Piastu Gliwice 2:1. Na lavičce domácích chyběl odvolaný trenér Radoslav Látal.

Matěj Vydra přihrál v 76. minutě na vítězný gól Derby a pomohl tak porazit ve druhé anglické lize Barnsley 2:1. Domácí se posunuli v tabulce na desátou příčku a předstihli o bod svého sobotního soupeře.

Video: Gólová přihrávka Matěje Vydry v čase 1:15

Premiéru v čínské lize absolvoval Bořek Dočkal v dresu celku Che-nan Ťien-jie. Domácí zahájili nový ročník soutěže bezbrankovou remízou s Che-pej. Bývalý hráč pražské Sparty měl dvě příležitosti skórovat, ale neuspěl. Jeho přímý kop k tyči chytil gólman a při druhé šanci přestřelil branku.

Video: Sestřih utkání Che-nan Ťien-jie - Che-pej

Milan Jurdík zpečetil svou trefou ve druhé minutě nastavení vítězství Wattensu 3:0 nad Wienerem Neustadt. Domácí se v tabulce druhé rakouské ligy posunuli po třetí výhře v řadě na páté místo. Svěřenci Reného Wagnera naopak potřetí prohráli a klesli na sedmou pozici. Lídr východní regionální ligy Ritzing s Pavlem Eliášem a Tomášem Junem podlehl doma 0:5 First Vienně, v jejíž sestavě odehrál celé utkání Jiří Lenko. Hosté se svému soupeři přiblížili na jediný bod, Ritzing má ale zápas k dobru.



Anglie



27. kolo:

Liverpool - Arsenal 3:1 (Petr Čech odchytal celý zápas)



2. liga:

35. kolo:

Rotherham - Aston Villa 0:2 (Libor Kozák nehrál)

Nottingham - Brighton 3:0 (Jiří Skalák nehrál)

Derby - Barnsley 2:1 (Matěj Vydra odehrál 84 minut a v 76. minutě přihrál na závěrečný gól)

Fulham - Preston North End 3:1 (Tomáš Kalas odehrál celý zápas)

Sheffield Wednesday - Norwich 5:1 (Daniel Pudil nehrál)



3. liga:

35. kolo:

Bury - Gillingham 1:2 (Tomáš Holý nechytal)



Ázerbajdžán



21. kolo:

Něftči Baku - Zira 1:2 (Pavel Dreksa odehrál celý zápas, Zdeněk Folprecht odehrál 81 minut)



Belgie



29. kolo:

Genk - Club Bruggy 2:1 (Jakub Brabec odehrál celý zápas)

Mouscron - Standard Lutych 1:0 (Stefan Simič odehrál celý zápas)

Ostende - Lokeren 0:0 (David Rozehnal odehrál celý zápas)



Bulharsko



23. kolo:

Vereja Stara Zagora - Černo More Varna 0:0 (Filip Hlúpik nehrál, Ondřej Sukup odehrál celý zápas, Vojtěch Šrom odchytal celý zápas)

Levski Sofie - CSKA Sofie 2:1 (David Jablonský odehrál celý zápas a v 79. minutě uzavřel skóre)



Dánsko



24. kolo:

Bröndby Kodaň - Nordsjaelland 2:3 (Jan Kliment nastoupil v 79. minutě)

Midtjylland - Lyngby Kodaň 1:1 (Filip Novák odehrál celý zápas)



Francie



28. kolo:

Bordeaux - Lyon 1:1 (Jaroslav Plašil nastoupil v 80. minutě)

Montpellier - Guingamp 1:1 (Lukáš Pokorný nehrál)



Itálie



27. kolo:

Boloňa - Lazio Řím 0:2 (Ladislav Krejčí nastoupil v 77. minutě)

Empoli - FC Janov 0:2 (Lukáš Zima nechytal)

Sampdoria Janov - Pescara 3:1 (Patrik Schick nastoupil v 62. minutě a v 68. minutě uzavřel skóre - trenér Zdeněk Zeman)

Udine - Juventus Turín 1:1 (Jakub Jankto odehrál celý zápas + ŽK)



2. liga

29. kolo:

Virtus Entella - Bari 2:0 (Roman Macek odehrál 51 minut)



3. liga - skupina A:

28. kolo:

Olbia - Cremonese 1:3 (Jan Polák nehrál)



3. liga - skupina C:

28. kolo:

Reggina - Casertana 3:0 (trenér Karel Zeman)



Kypr



26. kolo:

Nea Salamis - Karmiotissa 1:3 (Michal Ordoš odehrál 84 minut + ŽK, David Pašek odehrál celý zápas a v 90.+2 minutě uzavřel skóre)



Maďarsko



22. kolo:

Mezőkövesd-Zsóry - Vasas Budapešť 0:2 (Marek Střeštík odehrál celý zápas)



Německo



23. kolo:

Augsburg - RB Lipsko 2:2 (Jan Morávek odehrál 76 minut + ŽK)

Brémy - Darmstadt 2:0 (Jaroslav Drobný nechytal, Theodor Gebre Selassie odehrál celý zápas)

Hamburk - Hertha Berlín 1:0 (Vladimír Darida odehrál celý zápas + ŽK)

Hoffenheim - Ingolstadt 5:2 (Pavel Kadeřábek nehrál)



2. liga

23. kolo:

Fürth - Norimberk 1:0 (Ondřej Petrák nehrál)



3. liga

25. kolo:

1. FC Magdeburg - Mohuč II 1:2 (Lukáš Nový nehrál)



Regionální liga - Bavorsko

22. kolo:

SpVgg Bayern Hof - Illertissen 0:1 (trenér Miloslav Janovský, Jiří Bertelman nechytal, Martin Holek odehrál celý zápas, Lukáš Krbeček odchytal celý zápas, Tomáš Krbeček a Tomáš Šturm nehráli)



Regionální liga - Jihozápad

26. kolo:

Teutonia Watzenborn-Steinberg - Astoria Walldorf 3:2 (Václav Koutný nastoupil v 46. minutě)



Regionální liga - Severovýchod

21. kolo:

VfB Auerbach - Hertha Berlín II 3:0 (Václav Heger odehrál celý zápas, Jiří Mlíka nastoupil v 87. minutě)

Budissa Budyšín - Berliner AK 1:4 (Josef Němec odehrál 55 minut, Pavel Patka odehrál celý zápas, Jiří Šisler nehrál - Jakub Jakubov nechytal)

Schönberg - Oberlausitz Neugersdorf 2:0 (Jaroslav Dittrich odehrál celý zápas + ŽK, Patrik Klouda nechytal, Luboš Loučka odehrál celý zápas, Josef Marek nastoupil v 52. minutě, Milan Matula byl v 70. minutě po druhé žluté kartě vyloučen, Jan Penc odehrál celý zápas, David Pokorný nechytal)



Nizozemsko



25. kolo:

Groningen - Ajax Amsterodam 1:1 (Václav Černý nehrál)

NEC Nijmegen - Heracles Almelo 3:1 (Jaroslav Navrátil nastoupil v 77. minutě)

PEC Zwolle - Vitesse Arnhem 3:1 (Josef Kvída nehrál)



2. liga

28. kolo:

Top Oss - Ajax Amsterodam II 0:3 (Václav Černý odehrál celý zápas)



Polsko



24. kolo:

Piast Gliwice - Wisla Krakov 1:2 (Michal Papadopulos odehrál celý zápas - Zdeněk Ondrášek nastoupil v 65. minutě a v 69. minutě otevřel skóre)

Korona Kielce - Górnik Leczna 2:1 (Radek Dejmek odehrál celý zápas)

Zaglebie Lubin - Legia Varšava 1:3 (Martin Nešpor odehrál celý zápas + ŽK - Adam Hloušek odehrál celý zápas + ŽK, Tomáš Necid nehrál)



2. liga

20. kolo:

Górnik Zabrze - GKS Tychy 1:0 (David Ledecký odehrál 82 minut)



Rakousko



2. liga

22. kolo:

WSG Wattens - Wiener Neustadt 3:0 (Milan Jurdík nastoupil v 66. minutě a v 90.+2 minutě uzavřel skóre, Martin Švejnoha nastoupil v 86. minutě - trenér René Wagner)



Regionální liga - Východ:

16. kolo:

SC Ritzing - First Vienna 0:5 (Pavel Eliáš odehrál celý zápas + ŽK, Tomáš Jun odehrál celý zápas - Jiří Lenko odehrál celý zápas)



Rusko



18. kolo:

Těrek Groznyj - FK Ufa 0:1 (Ondřej Vaněk nehrál)



Řecko



23. kolo:

Panionios Atény - AEK Atény 1:1 (Tomáš Pekhart nastoupil v 84. minutě)



Skotsko



Pohár - čtvrtfinále:

Aberdeen - Partick Thistle 1:0 (Tomáš Černý odchytal celý zápas)



Slovensko



20. kolo:

Slovan Bratislava - Michalovce 3:1 (Patrik Macej odchytal celý zápas)

Tatran Prešov - Trenčín 1:2 (Jan Rolinc odehrál 63 minut)

DAC Dunajská Streda - Ružomberok 1:1 (Erik Daniel odehrál 74 minut, Jakub Mareš odehrál celý zápas + ŽK)

Podbrezová - Žilina 2:2 (Filip Kaša odehrál celý zápas, Aleš Mandous nechytal)



Spojené arabské emiráty



20. kolo:

Emirates Club - Al Dhafra 0:3 (trenér Ivan Hašek)



Švýcarsko



23. kolo:

FC Vaduz - FC Basilej 1:1 (Marek Suchý odehrál celý zápas, Tomáš Vaclík odchytal celý zápas)

Young Boys Bern - FC Thun 3:2 (Jan Lecjaks odehrál 29 minut)



3. liga:

18. kolo:

FC Köniz - Cham 1:2 (Jiří Koubský odehrál celý zápas)



Turecko



23. kolo:

Istanbul Basaksehir - Alanyaspor 2:1 (Zdeněk Zlámal nechytal)

Antalyaspor - Galatasaray Istanbul 2:3 (Ondřej Čelůstka odehrál celý zápas)

Bursaspor - Gaziantepspor 2:1 (Tomáš Sivok odehrál celý zápas + ŽK - František Rajtoral nehrál)

Kayserispor - Kasimpasa 2:2 (David Pavelka nehrál)

Fenerbahce Istanbul - Osmanlispor 1:0 (Václav Procházka odehrál celý zápas)



2. liga:

23. kolo:

Manisaspor - Bandirmaspor 6:2 (Lukáš Droppa nehrál)





Ligy hrané systémem jaro-podzim:

Čína



1. kolo:

Che-nan Ťien-jie - Che-pej 0:0 (Bořek Dočkal odehrál celý zápas)