Praha - Fotbalový útočník Jakub Jankto řídil výhru Udinese v italské lize na hřišti poslední Pescary, kterou vede Zdeněk Zeman. Hosté zvítězili 3:1, český reprezentant do 21 let vstřelil jeden gól a u dvou asistoval. Ve 20. minutě jeho centr levačkou proměnil v úvodní gól Dúvan Zapata. V 51. minutě se prosadil sám, když překonal z úhlu domácího brankáře po rychlém rozehrání standardní situace. Potřetí udeřil o chvíli později, kdy našel nabíhajícího Cyrila Théréaua. Udinese se dočkalo první výhry po pěti zápasech a v tabulce Serie A si polepšilo na třináctou pozici.

Video: Sestřih utkání Pescara - Udinese

Milan Ordoš s Davidem Paškem pomohli dvěma góly celku Karmiotissa k vítězné přestřelce 5:3 nad Ethnikosem Achna v úvodním kole skupiny o záchranu v kyperské lize. V úvodní půli padl pouze jeden gól, do sítě domácích. Brankostroj na obou stranách se rozjel ve druhé půli. Na jejím začátku během čtyř minut dvakrát zafungovala česká spolupráce a došlo k obratu. V 47. minutě centr Paška z pravé strany skončil přímo na hlavě Ordoše, který srovnal. O chvíli později Pašek znovu našel Ordoše, který se placírkou pod břevno prosadil podruhé. Domácí vedení udrželi, byť padlo ještě pět gólů.

Video: Góly Milana Ordoše od času 2:00

Ondřej Petrák svým gólem ukončil sérii Norimberku čtyř zápasů bez vítězství ve druhé německé lize. Domácí porazili poslední Bielefeld 1:0 a upevnili si svou pozici ve středu tabulky, český záložník se v 35. minutě trefil poprvé v sezoně.

Video: Gól Ondřeje Petráka

Arsenal s Petrem Čechem v brance hladce postoupil do semifinále Anglického poháru. "Kanonýři" smetli tým z páté ligy Lincoln City 5:0. Na český souboj došlo ve druhé anglické lize. Brighton s Jiřím Skalákem porazil 3:0 Derby, v jehož sestavě nechyběl Matěj Vydra, a bodově se dotáhl na vedoucí Newcastle. Lídr soutěže doma nečekaně podlehl 1:3 Fulhamu, v jeho obraně nastoupil Tomáš Kalas. Fulham se na dva body přiblížil k šestému místu, znamenajícím účast v baráži o nejvyšší soutěž, navíc má zápas k dobru.

Václav Černý se trefil ve druhé nizozemské lize podesáté v sezoně, béčko Ajaxu ale na hřišti De Graafschapu prohrálo 2:3. Talentovaný útočník dostal v 22. minutě míč do brejku a z otočky překvapil svého strážce i brankáře a vyrovnal na 1:1. V závěru za stavu 2:2 mohl rozhodnout, ale jeho slabou střelu brankář chytil.

Video: Gól Václava Černého v čase 0:59

Žilině nestačilo na vítězství v Dunajské Stredě ani dvougólové vedení. Hosté vedli už od 3. minuty, kdy se po rohu rozehraném nakrátko a následném centru prosadil hlavou nikým neatakovaný Filip Kaša. O dvacet minut poté vedl lídr slovenské ligy 2:0. Vedení ale neudržel a po remíze 2:2 má náskok před bratislavským Slovanem už jen pět bodů.

Video: Gól Filipa Kaši v čase 0:14

Václav Procházka se podílel gólovou přihrávkou na remíze Osmanlisporu s Bursasporem 1:1. V souboji dvou sousedů z tabulky turecké ligy vedli desátí hosté bez Tomáše Sivoka gólem z penalty od 40. minuty. Pět minut před koncem pak Procházka našel Umara, který srovnal. Osmanlispor tak na 11. místě nadále ztrácí jediný bod na svého sobotního soupeře.



Anglie



Anglický pohár - čtvrtfinále:

Arsenal - Lincoln City (5. liga) 5:0 (Petr Čech odchytal celý zápas)



2. liga:

37. kolo:

Brighton - Derby 3:0 (Jiří Skalák odehrál celý zápas - Matěj Vydra odehrál celý zápas)

Newcastle - Fulham 1:3 (Tomáš Kalas odehrál celý zápas)

Aston Villa - Sheffield Wednesday 2:0 (Libor Kozák nehrál - Daniel Pudil nehrál)



3. liga:

37. kolo:

Gillingham - Scunthorpe 3:2 (Tomáš Holý nechytal)



Belgie



30. kolo:

Westerlo - Genk 0:4 (Jakub Brabec odehrál celý zápas)

Kortrijk - Mouscron 0:2 (Stefan Simič odehrál celý zápas)

Standard Lutych - Ostende 2:2 (David Rozehnal nehrál)



Pořadí po základní části: 1. Anderlecht 61 bodů, 2. Club Bruggy 59, 3. Zulte-Waregem 54, ...5. Ostende 50, 8. Genk 48, 15. Mouscron 24.

Bulharsko



24. kolo:

Černo More Varna - Botev Plovdiv 1:1 (Filip Hlúpik nehrál, Ondřej Sukup odehrál celý zápas, Vojtěch Šrom odchytal celý zápas)

Beroe Stara Zagora - Levski Sofie 1:0 (David Jablonský odehrál celý zápas)



Dánsko



25. kolo:

Horsens - Bröndby Kodaň 0:2 (Jan Kliment nastoupil v 72. minutě)

Aalborg - Midtjylland 1:1 (Filip Novák odehrál celý zápas)



Francie



29. kolo:

Monako - Bordeaux 2:1 (Jaroslav Plašil odehrál celý zápas)

Montpellier - Nantes 2:3 (Lukáš Pokorný nehrál)



Itálie



28. kolo:

Sassuolo - Boloňa 0:1 (Ladislav Krejčí nastoupil v 79. minutě)

FC Janov - Sampdoria Janov 0:1 (Lukáš Zima nechytal - Patrik Schick nastoupil v 67. minutě)

Pescara - Udine 1:3 (trenér Zdeněk Zeman - Jakub Jankto odehrál celý zápas, v 51. minutě skóroval na 2:0 a přihrál na oba zbylé góly hostů v 20. a 55. minutě)



2. liga

30. kolo:

Bari - Frosinone 1:0 (Roman Macek nastoupil v 68. minutě)



3. liga - skupina C:

29. kolo:

Matera - Reggina 2:0 (trenér Karel Zeman)



Kypr



1. kolo skupiny o záchranu:

Karmiotissa - Ethnikos Achna 5:3 (Michal Ordoš odehrál celý zápas a v 47. minutě srovnal na 1:1 a v 51. minutě skóroval na 2:1, David Pašek odehrál 88 minut)



Maďarsko



23. kolo:

Mezőkövesd-Zsóry - Gyirmót 1:1 (Marek Střeštík odehrál 56 minut)



Německo



24. kolo:

Schalke 04 - Augsburg 3:0 (Jan Morávek nehrál)

Leverkusen - Brémy 1:1 (Jaroslav Drobný nechytal, Theodor Gebre Selassie odehrál 76 minut + ŽK)

Hertha Berlín - Dortmund 2:1 (Vladimír Darida odehrál celý zápas)

Freiburg - Hoffenheim 1:1 (Pavel Kadeřábek nehrál)



2. liga

24. kolo:

Norimberk - Bielefeld 1:0 (Ondřej Petrák odehrál celý zápas a v 35. minutě dal jediný gól zápasu)



3. liga

26. kolo:

1. FC Magdeburg - Münster 1:0 (Lukáš Nový nehrál)



Regionální liga - Jihozápad

27. kolo:

Saarbrücken - Teutonia Watzenborn-Steinberg 4:1 (Václav Koutný nehrál)



Regionální liga - Severovýchod

23. kolo:

Chotěbuz - VfB Auerbach 1:3 (Václav Heger odehrál celý zápas, Jiří Mlíka nehrál)

Berliner AK - Carl Zeiss Jena 1:3 (Jakub Jakubov nechytal)

Hertha Berlín II - Budissa Budyšín 2:1 (Josef Němec nastoupil v 81. minutě, Pavel Patka a Jiří Šisler nehráli)

Oberlausitz Neugersdorf - Viktoria Berlín 0:2 (Jaroslav Dittrich nehrál, Patrik Klouda nechytal, Luboš Loučka odehrál celý zápas, Josef Marek odehrál celý zápas, Milan Matula nehrál, Jan Penc odehrál celý zápas, David Pokorný nechytal)



Nizozemsko



26. kolo:

Ajax Amsterodam - Twente Enschede 3:0 (Václav Černý nehrál)

Heracles Almelo - FC Utrecht 2:1 (Jaroslav Navrátil nastoupil v 90.+2 minutě)

Willem II Tilburg - PEC Zwolle 2:0 (Josef Kvída nehrál)



2. liga

29. kolo:

De Graafschap - Ajax Amsterodam II 3:2 (Václav Černý odehrál celý zápas + ŽK a v 22. minutě vyrovnal na 1:1)



Polsko



25. kolo:

Slask Vratislav - Piast Gliwice 3:4 (Michal Papadopulos odehrál celý zápas)

Jagiellonia Bialystok - Korona Kielce 4:1 (Radek Dejmek odehrál celý zápas)

Legia Varšava - Wisla Krakov 1:0 (Adam Hloušek odehrál celý zápas, Tomáš Necid nehrál - Zdeněk Ondrášek nehrál)

Cracovia Krakov - Zaglebie Lubin 1:1 (Martin Nešpor nehrál)



2. liga

21. kolo:

Pogoň Siedlce - Górnik Zabrze 2:1 (David Ledecký odehrál 85 minut + ŽK)



Rakousko



2. liga

23. kolo:

Kapfenberg - WSG Wattens 2:1 (Milan Jurdík nastoupil v 46. minutě, Martin Švejnoha nehrál)



Wiener Neustadt - LASK Linec 0:2 (trenér René Wagner)



Regionální liga - Střed:

17. kolo:

Gurten - Vorwärts Steyr 3:1 (Radek Gulajev nastoupil v 46. minutě)



Regionální liga - Východ:

17. kolo:

First Vienna - Parndorf 5:0 (Jiří Lenko odehrál celý zápas)

Admira II - SC Ritzing 0:2 (Pavel Eliáš odehrál celý zápas, Tomáš Jun odehrál 88 minut)



Rusko



19. kolo:

FK Ufa - Křídla sovětů Samara 1:0 (Ondřej Vaněk nastoupil v 60. minutě)



2. liga

26. kolo:

Sibir Novosibirsk - Kubaň Krasnodar 0:0 (Tomáš Vychodil odehrál 65 minut)



Řecko



24. kolo:

AEK Atény - PAOK Soluň 3:0 (Tomáš Pekhart nehrál)



Skotsko



28. kolo:

Partick Thistle - Inverness 1:1 (Tomáš Černý odchytal celý zápas)



Slovensko



21. kolo:

Trenčín - Michalovce 4:1 (Patrik Macej odchytal minut)

Ružomberok - Tatran Prešov 5:0 (Erik Daniel odehrál celý zápas, Jakub Mareš nehrál - Jan Rolinc nehrál)

Senica - Slovan Bratislava 0:1 (Miloš Kratochvíl odehrál 83 minut + ŽK, Ondřej Šašinka odehrál celý zápas, Luboš Hušek, Adam Pajer a Daniel Turyna nehráli)

DAC Dunajská Streda - Žilina 2:2 (Filip Kaša odehrál celý zápas a ve 3. minutě otevřel skóre, Aleš Mandous nechytal)



Spojené arabské emiráty



21. kolo:

Al Wasl - Emirates Club 1:1 (trenér Ivan Hašek)



Švýcarsko



24. kolo:

FC Sion - FC Basilej 0:1 (Marek Suchý odehrál celý zápas, Tomáš Vaclík odchytal celý zápas)

Lausanne - Young Boys Bern 0:0 (Jan Lecjaks odehrál celý zápas + ŽK)



3. liga:

19. kolo:

FC Köniz - FC Curych II 0:2 (Jiří Koubský odehrál celý zápas)



Turecko



24. kolo:

Alanyaspor - Fenerbahce Istanbul 2:3 (Zdeněk Zlámal nechytal)

Rizespor - Antalyaspor 1:2 (Ondřej Čelůstka odehrál celý zápas)

Gaziantepspor - Kasimpasa 0:2 (František Rajtoral nehrál - David Pavelka odehrál celý zápas)

Osmanlispor - Bursaspor 1:1 (Václav Procházka odehrál celý zápas a v 85. minutě přihrál na závěrečný gól - Tomáš Sivok nehrál)



2. liga:

24. kolo:

Bandirmaspor - Elazigspor 1:2 (Lukáš Droppa odehrál celý zápas)





Ligy hrané systémem jaro-podzim:

Čína



2. kolo:

Che-nan Ťien-jie - Liao-ning 1:1 (Bořek Dočkal odehrál celý zápas)