Praha - Fotbalista Václav Černý zařídil svým hattrickem výhru béčka Ajaxu Amsterodam 3:1 na hřišti Telstaru ve druhé nizozemské lize. Český reprezentant do 21 let otevřel skóre v 25. minutě střelou k tyči, když využil chybné rozehrávky domácích. Dalších zmatků soupeře v obraně využil na začátku druhé půle a na třetí trefu mu v 63. minutě krásně přihrál spoluhráč. Černý dal svůj druhý hattrick v sezóně a s 13 góly je nejlepším střelcem klubu.

Útočník Tomáš Pekhart pomohl dvěma góly AEK Atény k výhře 5:0 nad Kerkyrou. V 39. minutě dal hlavou druhý gól domácích a v 70. minutě zpečetil opět hlavou drtivé vítězství domácích. Pekhart je s devíti góly v čele klubového pořadí střelců, celkově je mezi kanonýry řecké ligy šestý.

Patrik Schick nastoupil podruhé za sebou v základní sestavě Sampdorie Janov a gólovou asistencí přispěl k domácí remíze 2:2 s Fiorentinou. V souboji dvou sousedů z tabulky, které ale dělí sedm bodů, domácí dvakrát vedli. V 71. minutě Schick krásně našel střídajícího Álvareze, Sampdoria však o tři body přišla v poslední minutě.

Obránce Daniel Pudil přihrál ve druhé anglické lize na vítězný gól Sheffieldu Wednesday 2:1 nad Newcastlem a byl zvolen hráčem zápasu. Jeho daleký aut do malého vápna zužitkoval hlavičkou Fletcher a dal v 68. minutě druhý gól domácích. Sheffield se udržel na šestém místě tabulky, zajišťujícím účast v play off o postup do Premier League, o dva body před sedmým Fulhamem, který s Tomášem Kalasem v sestavě, porazil 3:1 Ispwich. K přímému postupu do nejvyšší soutěže se přiblížil Brighton, jenž vystřídal v čele tabulky Newcastle. Jiří Skalák sledoval výhru svého týmu na hřišti Queens Parku Rangers 2:1 jen z lavičky.

V utkání dvou nejlepších týmů švýcarské ligy remizovala Basilej doma s Bernem 1:1 a udržela si před svým nedělním soupeřem sedmnáctibodový náskok. Tomáš Vaclík odchytal za lídra celý zápas, stejně jako v obraně Marek Suchý. V dresu celku Young Boys nastoupil na závěrečných pětatřicet minut Jan Lecjaks, přičemž hosté hráli od 74. minuty v deseti bez vyloučeného Assalého.

Partick Thistle v brance s Tomášem Černým porazil ve skotské lize Motherwell 1:0 a zajistil si poprvé v historii účast ve skupině o titul. Domácím k tomu pomohla aktuální série osmi zápasů bez prohry, Černý udržel poosmé v sezoně čisté konto.

Milan Jurdík zařídil svými dvěma góly Wattensu remízu 2:2 na hřišti Lustenau. V 5. minutě otevřel skóre, podruhé dostal svůj tým do vedení v 55. minutě. Třetí tým druhé rakouské ligy ale zachránil bod v samém závěru. Hosté se v tabulce posunuli na páté místo. Jurdík je s devíti brankami v tabulce střelců sedmý.



Anglie



32. kolo:

Crystal Palace - Arsenal 3:0 (Petr Čech nechytal)



2. liga:

41. kolo:

Burton - Aston Villa 1:1 (Libor Kozák nehrál)

Queens Park Rangers - Brighton 1:2 (Jiří Skalák nehrál)

Birmingham - Derby 1:2 (Matěj Vydra nehrál)

Fulham - Ipswich 3:1 (Tomáš Kalas odehrál celý zápas)

Sheffield Wednesday - Newcastle 2:1 (Daniel Pudil odehrál celý zápas a v 68. minutě přihrál na gól na 2:0)



3. liga:

42. kolo:

Gillingham - Millwall 1:1 (Tomáš Holý odchytal celý zápas)



Ázerbajdžán



25. kolo:

Kapaz Gandža - Něftči Baku 2:0 (Pavel Dreksa nehrál, Zdeněk Folprecht odehrál celý zápas)



Belgie



2. kolo skupiny o titul:

Ostende - Zulte-Waregem 1:1 (David Rozehnal odehrál celý zápas)



2. kolo skupiny o účast v Evropské lize:

Roeselare - Genk 0:1 (Jakub Brabec odehrál celý zápas)

Mouscron - Eupen 0:2 (Stefan Simič odehrál celý zápas)



Bulharsko



1. kolo skupiny o titul:

CSKA Sofie - Černo More Varna 3:1 (Filip Hlúpik nehrál, Ondřej Sukup odehrál celý zápas, Vojtěch Šrom nechytal)

Levski Sofie - Lokomotiv Plovdiv 5:0 (David Jablonský nehrál)



Dánsko



2. kolo skupiny o titul:

Lyngby Kodaň - Bröndby Kodaň 1:2 (Jan Kliment odehrál celý zápas + ŽK)

Midtjylland - SönderjyskE 3:1 (Filip Novák odehrál celý zápas)



Francie



32. kolo:

Bordeaux - Méty 3:0 (Jaroslav Plašil nastoupil v 80. minutě)

Caen - Montpellier 0:2 (Lukáš Pokorný odehrál celý zápas)



Itálie



31. kolo:

Boloňa - AS Řím 0:3 (Ladislav Krejčí odehrál celý zápas)

Sampdoria Janov - Fiorentina 2:2 (Patrik Schick odehrál celý zápas a v 71. minutě přihrál na gól na 2:1)

Empoli - Pescara 1:1 (trenér Zdeněk Zeman)

Udine - FC Janov 3:0 (Jakub Jankto nehrál - Lukáš Zima nechytal)



2. liga

35. kolo:

Spezia - Bari 1:0 (Roman Macek nastoupil v 65. minutě + ŽK)



3. liga - skupina C:

34. kolo:

Reggina - Catanzaro 1:0 (trenér Karel Zeman)



Kypr



4. kolo skupiny o záchranu:

Karmiotissa - Nea Salamis 2:0 (Michal Ordoš nastoupil v 55. minutě, David Pašek odehrál 90 minut)



Maďarsko



25. kolo:

MTK Budapešť - Mezőkövesd-Zsóry 2:0 (Marek Střeštík odehrál 82 minut)



Německo



28. kolo:

Hertha Berlín - Augsburg 2:0 (Vladimír Darida odehrál 88 minut + ŽK - Jan Morávek nehrál)

Frankfurt - Brémy 2:2 (Jaroslav Drobný nechytal, Theodor Gebre Selassie odehrál celý zápas)

Hamburk - Hoffenheim 2:1 (Pavel Kadeřábek nehrál)



2. liga

28. kolo:

Norimberk - St. Pauli 0:2 (Ondřej Petrák nehrál)



3. liga

32. kolo:

1. FC Magdeburg - Řezno 1:2 (Lukáš Nový nehrál)



Regionální liga - Bavorsko

27. kolo:

Fürth II - SpVgg Bayern Hof 4:3 (trenér Miloslav Janovský, Jiří Bertelman nechytal, Martin Holek odehrál celý zápas, Lukáš Krbeček odchytal celý zápas, Tomáš Krbeček a Tomáš Šturm nehráli)



Regionální liga - Severovýchod

27. kolo:

Babelsberg - Berliner AK 1:0 (Jakub Jakubov odchytal celý zápas)

Budissa Budyšín - Nodrhausen 0:1 (Josef Němec odehrál celý zápas, Pavel Patka odehrál 74 minut, Jiří Šisler nastoupil v 62. minutě)

VfB Auerbach - Oberlausitz Neugersdorf 1:1 (Václav Heger odehrál celý zápas, Jiří Mlíka nehrál - Jaroslav Dittrich odehrál celý zápas, Patrik Klouda nechytal, Luboš Loučka odehrál celý zápas, Josef Marek odehrál 64 minut, Milan Matula odehrál celý zápas, Jan Penc odehrál celý zápas, David Pokorný nechytal)



Nizozemsko



30. kolo:

NEC Nijmegen - Ajax Amsterodam 1:5 (Václav Černý nehrál)

Deventer - Heracles Almelo 1:4 (Jaroslav Navrátil nastoupil v 46. minutě)

PEC Zwolle - Feyenoord Rotterdam 2:2 (Josef Kvída nehrál)



2. liga

33. kolo:

Telstar - Ajax Amsterodam II 1:3 (Václav Černý odehrál celý zápas a dal všechny tři góly hostů - postupně v 25., 53. a 63. minutě)



Polsko



28. kolo:

Piast Gliwice - Lechia Gdaňsk 1:1 (Michal Papadopulos odehrál 43 minut)

Korona Kielce - Ruch Chorzów 1:0 (Radek Dejmek odehrál celý zápas)

Lech Poznaň - Legia Varšava 1:2 (Adam Hloušek odehrál celý zápas, Tomáš Necid nehrál)

Nieciecza - Wisla Krakov 2:3 (Zdeněk Ondrášek nehrál)

Zaglebie Lubin - Jagiellonia Bialystok 3:4 (Martin Nešpor nastoupil v 61. minutě)



2. liga

25. kolo:

Górnik Zabrze - Olimpia Grudziadz 2:1 (David Ledecký odehrál 81 minut)



Rakousko



2. liga

27. kolo:

Austria Lustenau - WSG Wattens 2:2 (Milan Jurdík odehrál 71 minut, v 5. minutě otevřel skóre a v 55. minutě skóroval na 2:1, Martin Švejnoha odehrál 56 minut)



Wacker Innsbruck - Wiener Neustadt 2:2 (trenér René Wagner)



Regionální liga - Střed:

21. kolo:

Wolfsberg - Vorwärts Steyr 1:4 (Radek Gulajev nehrál)



Regionální liga - Východ:

21. kolo:

Austria Vídeň II - SC Ritzing 1:1 (Pavel Eliáš a Tomáš Jun nehráli)



Rusko



22. kolo:

FK Ufa - Spartak Moskva 1:3 (Ondřej Vaněk odehrál 56 minut + ŽK)



2. liga

30. kolo:

Sibir Novosibirsk - Ťumeň 1:2 (Tomáš Vychodil nehrál)



Řecko



28. kolo:

AEK Atény - Kerkyra 5:0 (Tomáš Pekhart odehrál celý zápas a v 39. minutě zvýšil na 2:0 a v 70. minutě uzavřel skóre)



Skotsko



32. kolo:

Partick Thistle - Motherwell 1:0 (Tomáš Černý odchytal celý zápas)



Slovensko



24. kolo:

Zlaté Moravce - Michalovce 1:2 (Patrik Macej odchytal celý zápas)

Tatran Prešov - Senica 1:0 (Jan Rolinc nastoupil v 63. minutě - Luboš Hušek nehrál, Miloš Kratochvíl odehrál celý zápas, Adam Pajer nehrál, Ondřej Šašinka odehrál celý zápas, Daniel Turyna nastoupil v 58. minutě)

Trnava - Žilina 1:2 (Filip Kaša odehrál celý zápas, Aleš Mandous nechytal)



Spojené arabské emiráty



22. kolo:

Emirates Club - Al Wahda 1:2 (trenér Ivan Hašek)



Švýcarsko



27. kolo:

FC Basilej - Young Boys Bern 1:1 (Marek Suchý odehrál celý zápas, Tomáš Vaclík odchytal celý zápas - Jan Lecjaks nastoupil v 55. minutě)



3. liga:

23. kolo:

FC Köniz - FC United Curych 0:0 (Jiří Koubský nehrál)



Turecko



27. kolo:

Gaziantepspor - Alanyaspor 2:3 (František Rajtoral nehrál - Zdeněk Zlámal nechytal)

Ganclerbirligi - Antalyaspor 1:1 (Ondřej Čelůstka odehrál celý zápas)

Bursaspor - Karabükspor 3:0 (Tomáš Sivok nehrál)

Kasimpasa - Konyaspor 1:1 (David Pavelka odehrál celý zápas)

Kayserispor - Osmanlispor 1:4 (Václav Procházka odehrál celý zápas + ŽK)



2. liga:

27. kolo:

Giresunspor - Bandirmaspor 1:0 (Lukáš Droppa byl v 55. minutě po druhé žluté kartě vyloučen)





Ligy hrané systémem jaro-podzim:

Čína



4. kolo:

Peking Kuo-an - Che-nan Ťien-jie 1:0 (Bořek Dočkal odehrál celý zápas)



Norsko



3. kolo:

Lilleström SK - Haugesund 0:2 (Michal Škoda nastoupil v 46. minutě)