Praha - Fotbalista Vladimír Darida zpečetil výhru Herthy Berlín 2:0 nad Frankfurtem. Český záložník skóroval hlavou v 83. minutě, kdy si naběhl po centru Mittelstädta za obranu hostů a trefil se podruhé v sezóně. Domácí se v německé lize posunuli na páté místo právě před svého sobotního soupeře.

Video: Gól Vladimíra Daridy

Hlavou se prosadil v řecké lize i Tomáš Pekhart a rozhodl o výhře AEK Atény nad Larissou. Sedmadvacetiletý útočník otevřel skóre v 24. minutě a jeho trefa se nakonec ukázala jako vítězná. Výhru pojistili Čygrynskij a Hugo Almeida, který Pekharta vystřídal v 70. minutě.

Video: Gól Tomáše Pekharta v čase 0:36

Také Marek Suchý se gólem hlavou podílel na výhře Basileje doma nad Lucernem 3:1. Standartní situaci v 19. minutě rozehrál Zuffi a nehlídaný Suchý pohodlně otevřel skóre. Celý zápas odchytal za vítěze Tomáš Vaclík. Basilej kraluje švýcarské lize s náskokem sedmnácti bodů před druhým Bernem.

Video: Souhrn utkání Basilej - Lucern

Martin Nešpor poslal ve 20. minutě Zaglebie Lubin do vedení 1:0 na hřišti Wisly Plock. Hosté ale vedení neudrželi a po prohře 1:2 si v polské lize pohoršili o jedno místo a spadli na šestou příčku.



Anglie



2. liga:

34. kolo:

Aston Villa - Derby 1:0 (Libor Kozák nehrál - Matěj Vydra nehrál)

Brighton - Reading 3:0 (Jiří Skalák nehrál)

Cardiff City - Fulham 2:2 (Tomáš Kalas odehrál celý zápas)

Leeds - Sheffield Wednesday 1:0 (Daniel Pudil nehrál)



3. liga:

34. kolo:

Gillingham - Southend 2:1 (Tomáš Holý nechytal)



Ázerbajdžán



19. kolo:

AZAL - Něftči Baku -:- (Pavel Dreksa odehrál minut, Zdeněk Folprecht odehrál minut)



Belgie



28. kolo:

Anderlecht - Genk 2:0 (Jakub Brabec odehrál celý zápas)

Gent - Mouscron 3:1 (Stefan Simič nehrál)

Westerlo - Ostende 0:4 (David Rozehnal odehrál celý zápas)



Bulharsko



21. kolo:

Slavia Sofie - Černo More Varna 2:1 (Filip Hlúpik nastoupil v 46. minutě, Ondřej Sukup odehrál celý zápas, Vojtěch Šrom odchytal celý zápas)

Levski Sofie - Lokomotiv Gorna Orjachovica 1:1 (David Jablonský odehrál celý zápas + ŽK)



Dánsko



23. kolo:

Sönderjyske - Bröndby Kodaň 1:2 (Jan Kliment nehrál)

Randers - Midtjylland 0:2 (Filip Novák odehrál celý zápas)



Egypt



20. kolo:

Ismaily - El Geiš 1:1 (trenér František Straka)



Francie



27. kolo:

Lille - Bordeaux 2:3 (Jaroslav Plašil nastoupil v 61. minutě)

Nice - Montpellier 2:1 (Lukáš Pokorný nehrál)



Itálie



26. kolo:

FC Janov - Boloňa 1:1 (Lukáš Zima nechytal - Ladislav Krejčí odehrál 84 minut)

Palermo - Sampdoria Janov 1:1 (Patrik Schick odehrál celý zápas)

Chievo - Pescara 2:0 (trenér Zdeněk Zeman)

Lazio Řím - Udine 1:0 (Jakub Jankto odehrál celý zápas + ŽK)



2. liga

27. kolo:

Benevento - Bari 3:4 (Roman Macek odehrál 58 minut)



3. liga - skupina A:

27. kolo:

Arezzo - Cremonese 0:1 (Jan Polák nehrál)



3. liga - skupina C:

27. kolo:

Juve Stabia - Reggina 3:3 (trenér Karel Zeman)



Kypr



25. kolo:

Karmiotissa - Anorthosis Famagusta 1:4 (Michal Ordoš odehrál celý zápas, David Pašek nastoupil v 67. minutě)



Maďarsko



21. kolo:

Paksi - Mezőkövesd-Zsóry 5:0 (Marek Střeštík odehrál celý zápas)



Německo



22. kolo:

Darmstadt - Augsburg 1:2 (Jan Morávek odehrál 77 minut)

Wolfsburg - Brémy 1:2 (Jaroslav Drobný nechytal, Theodor Gebre Selassie odehrál celý zápas)

Hertha Berlín - Frankfurt 2:0 (Vladimír Darida odehrál 89 minut a v 83. minutě uzavřel skóre)

Schalke 04 - Hoffenheim 1:1 (Pavel Kadeřábek nehrál)



2. liga

22. kolo:

Norimberk - Bochum 0:1 (Ondřej Petrák nehrál)



3. liga

24. kolo:

Duisburg - 1. FC Magdeburg 0:0 (Lukáš Nový nehrál)



Regionální liga - Jihozápad

25. kolo:

Wormatia Worms - Teutonia Watzenborn-Steinberg 1:4 (Václav Koutný nehrál)



Regionální liga - Severovýchod

20. kolo:

Berliner AK - VfB Auerbach 1:1 (Jakub Jakubov nechytal - Václav Heger odehrál celý zápas, Jiří Mlíka nastoupil v 77. minutě)

Neustrelitz - Budissa Budyšín 0:0 (Josef Němec nastoupil v 77. minutě, Pavel Patka odehrál celý zápas + ŽK, Jiří Šisler nastoupil v 70. minutě)

Oberlausitz Neugersdorf - RB Lipsko II 1:1 (Jaroslav Dittrich odehrál celý zápas a v 38. minutě uzavřel skóre, Patrik Klouda nechytal, Luboš Loučka odehrál celý zápas, Josef Marek nastoupil v 64. minutě, Milan Matula odehrál celý zápas, Jan Penc nastoupil v 73. minutě, David Pokorný nechytal)



Nizozemsko



24. kolo:

Ajax Amsterodam - Heracles Almelo 4:1 (Václav Černý nehrál - Jaroslav Navrátil odehrál 77 minut)

AZ Alkmaar - PEC Zwolle 1:1 (Josef Kvída nehrál)



2. liga

27. kolo:

Ajax Amsterodam II - FC Eindhoven 1:1 (Václav Černý nehrál)



Polsko



23. kolo:

Górnik Leczna - Piast Gliwice 1:0 (trenér Radoslav Látal, Michal Papadopulos odehrál celý zápas)

Arka Gdyně - Korona Kielce 4:1 (Radek Dejmek odehrál celý zápas)

Legia Varšava - Nieciecza 1:1 (Adam Hloušek odehrál celý zápas, Tomáš Necid odehrál 63 minut)

Wisla Krakov - Jagiellonia Bialystok 3:1 (Zdeněk Ondrášek nehrál)

Wisla Plock - Zaglebie Lubin 2:1 (Martin Nešpor odehrál celý zápas a v 20. minutě otevřel skóre)



Rakousko



2. liga

21. kolo:

Wacker Innsbruck - WSG Wattens 0:1 (Milan Jurdík odehrál 67 minut, Martin Švejnoha nastoupil v 85. minutě)



Blau Weiss Linec - Wiener Neustadt 3:0 (trenér René Wagner)



Regionální liga - Východ:

Dohrávka:

Rapid Vídeň II - SC Ritzing 0:2 (Pavel Eliáš odehrál celý zápas, Tomáš Jun odehrál 88 minut + ŽK)



Řecko



22. kolo:

AEK Atény - Larissa 3:0 (Tomáš Pekhart odehrál 70 minut, v 24. minutě otevřel skóre + ŽK)



Skotsko



26. kolo:

Partick Thistle - Hearts 2:0 (Tomáš Černý odchytal celý zápas)



Slovensko



19. kolo:

Spartak Myjava - Michalovce odloženo (Petr Pavlík - Patrik Macej)

DAC Dunajská Streda - Tatran Prešov 5:0 (Jan Rolinc odehrál 84 minut)

Ružomberok - Podbrezová 0:0 (Erik Daniel odehrál 86 minut, Jakub Mareš odehrál celý zápas)

Trnava - Senica 0:1 (Luboš Hušek nastoupil v 90. minutě, Miloš Kratochvíl odehrál celý zápas, Adam Pajer nehrál, Ondřej Šašinka odehrál 68 minut, Daniel Turyna nastoupil v 68. minutě + ŽK)

Žilina - Zlaté Moravce 4:1 (Filip Kaša odehrál celý zápas, Aleš Mandous nechytal)



Švýcarsko



22. kolo:

FC Basilej - FC Lucern 3:1 (Marek Suchý odehrál celý zápas a v 19. minutě otevřel skóre, Tomáš Vaclík odchytal celý zápas)

Grasshoppers Curych - Young Boys Bern 2:3 (Jan Lecjaks odehrál celý zápas)



Turecko



22. kolo:

Alanyaspor - Adanaspor 4:1 (Zdeněk Zlámal nechytal)

Akhisar Belediyespor - Antalyaspor 3:0 (Ondřej Čelůstka odehrál celý zápas)

Kasimpasa - Bursaspor 4:0 (David Pavelka nehrál - Tomáš Sivok odehrál celý zápas + ŽK)

Gaziantepspor - Fenerbahce Istanbul 1:1 (František Rajtoral nehrál)

Osmanlispor - Istanbul Basaksehir 0:0 (Václav Procházka odehrál celý zápas + ŽK)



2. liga:

22. kolo:

Bandirmaspor - Sanliurfaspor 4:0 (Lukáš Droppa nehrál)