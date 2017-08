Ankara - Dva Češi dnes byli v Turecku odsouzeni na šest let a tři měsíce do vězení za spolupráci s bojovníky milic syrských Kurdů YPG, které Ankara považuje za teroristickou organizaci. ČTK to řekla mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Verdikt není pravomocný a obhajoba se proti němu odvolá, informovala z Turecka zpravodajka České televize. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se chce brzy kvůli případu spojit se svým tureckým protějškem. Oba Češi zůstávají ve věznici ve Vanu na jihovýchodě Turecka, kde byli dosud ve vazbě.

"Dnešní rozsudek je pro mě velkým zklamáním. Bez ohledu na to je nyní potřeba udělat maximum, aby byla věc řádně přezkoumána odvolacím soudem. Pevně věřím, že soud vyšší instance vyhodnotí záležitost jinak," komentoval rozsudek ministr Zaorálek.

Šéf české diplomacie chce o dalším postupu v procesu hovořit se svým protějškem Mevlütem Çavusogluem. Český ministr ho bude žádat o "korektní odvolací řízení, pokud se pro něj odsouzení rozhodnou", uvedlo ministerstvo zahraničí v tiskové zprávě. Česká diplomacie bude oběma odsouzeným dál poskytovat konzulární pomoc a zprostředkovávat kontakt s tureckými úřady i rodinami.

Pro případné vydání Čechů k výkonu trestu do Česka je nutné, aby ČR akceptovala rozsudek, tedy že se oba odsouzení podíleli na teroristické činnosti, uvedla Česká televize. Podle Zaorálka ale je obtížné uznat verdikt tureckého soudu, protože to jde proti české ústavě. "Je dost těžké, aby u nás někdo byl ve vězení za něco, co u nás není pokládáno za trestný čin," řekl ministr v ČT. Připomněl, že Česko na rozdíl od Turecka milice syrských Kurdů YPG nepokládá za teroristickou organizaci.

Od loňského prosince, kdy Zaorálek jednal o zadržených Češích v Turecku s Çavusogluem, se ovšem podle českého ministra situace posunula. "Máme některé indicie, že se dostala žaloba k nějakým důkazům, které nepomohly té dvojici českých občanů," řekl Zaorálek bez dalšího upřesnění televizi Nova. "Svou roli sehrálo taky usnesení Sněmovny, které se týkalo genocidy Arménů. To je věc, na kterou je turecká strana citlivá," dodal. Poslanecká sněmovna v dubnu odsoudila genocidu Arménů za Osmanské říše. Turecko jako nástupce Osmanské říše ale odmítá interpretovat tehdejší události jako genocidu.

Markéta Všelichová a Miroslav Farkas byli zadrženi loni v listopadu na turecké hranici. Podle obžaloby několikrát navštívili tábory "teroristů" v Turecku. Češi tvrdí, že jsou humanitární aktivisté a že mířili do Iráku, kde chtěli zřídit polní nemocnici.