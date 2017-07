Sachsenring (Německo) - Čeští motocykloví jezdci Karel Abraham a Jakub Kornfeil zůstali ve Velké ceně Německa bez bodů. Abraham v MotoGP nenavázal na sedmé místo z předchozího závodu v Nizozemsku a na Sachsenringu skončil sedmnáctý, Kornfeil v Moto3 dojel o místo hůř.

Královskou třídu v devátém závodě sezony a posledním před Grand Prix České republiky opanoval španělský mistr světa Marc Márquez, který v německé Velké ceně nenašel přemožitele osmým rokem po sobě. Popáté triumfoval v MotoGP, předtím dvakrát vyhrál v Moto2 a v roce 2010 začala jeho tamní neporazitelnost vítězstvím ve stopětadvacítkách. Druhý primát v sezoně ho navíc vynesl ze čtvrtého místa do čela průběžného pořadí MS s pětibodovým náskokem na krajana Mavericka Viňalese.

K radosti domácích diváků skončil druhý Jonas Folger, který v nováčkovské sezoně v nejsilnější třídě vybojoval premiérové umístění na stupních vítězů. Dosud bylo jeho maximem šesté místo a zejména Márqueze jeho výkon překvapil.

"Víceméně jsem měl vše pod kontrolou a počítal jsem s obvyklými soupeři, ale najednou tam byl Jonas. Jel jsem naplno, ale on se pořád držel. Do každého kola jsem pak dával všechno, protože jsem v žádném případě nechtěl tady na Sachsenringu vjíždět do posledního s chlapíkem z Německa ve vleku. To by nebyl dobrý nápad," řekl Márquez.

Abraham po startu z 20. místa zpočátku figuroval ve třetí desítce. Postupně se pak posouval vpřed, ale nakonec zaznamenal nejhorší umístění v sezoně v dokončeném závodě. Ještě se mu letos nepodařilo bodovat ve třech závodech za sebou, dělila jej od toho sekunda a půl.

Kornfeil v devátém závodě sezony poosmé nebodoval. Sice se prakticky neustále držel ve velké skupině závodníků bojujících o šesté místo, ale pohyboval se v ní na hraně elitní patnáctky a v úplném závěru se propadl na její chvost. Za bodovaným umístěním zaostal Kornfeil o 26 setin, jeho nejlepším výsledkem v sezoně zůstává 11. příčka z květnového závodu ve Francii.

Český jezdec si na sociálních sítích posteskl, že stejně jako v kvalifikaci i v závodu nezvládl koncovku. "Když se ta velká skupina rozdělila a bojovali jsme čtyři o patnácté místo, v nájezdu na Vodopád, což je jen pár zatáček před cílem, jsem najížděl na patnáctém místě," popsal. "Dole na brzdách už ale bylo všechno jinak. Bezzecchi využil slipstreamu a já byl trošku dlouhý. Pokus o předjetí zpět nebyl úspěšný a v akceleraci do kopce na cílovou rovinku se přede mě dostali ještě Migno a Sasaki. Během dvou zatáček jsem tedy vše ztratil a nakonec vycházím s prázdnou," posteskl si.

Pátý letošní triumf v Moto3 vybojoval lídr MS Joan Mir ze Španělska. Zvítězil před Italem Romanem Fenatim a vede před ním šampionát už o 37 bodů. Fenati na druhém místě průběžné klasifikace vystřídal Španěla Árona Caneta, který po pádu nedokončil.

Ve třídě Moto2 byl pošesté v sezoně nejrychlejší Ital Franco Morbidelli a pořadí MS vede také s náskokem 37 bodů.

V mistrovství světa nyní následuje více než měsíční přestávka, šampionát bude pokračovat až 6. srpna v Brně.

Velká cena Německa, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Sachsenringu:

Moto3: 1. Mir (Šp./Honda) 39:34,775, 2. Fenati (It./Honda) -0,121, 3. Ramírez (Šp./KTM) -0,218, 4. Bulega (It./KTM) -5,074, 5. Öttl (Něm./KTM) -13,073, 6. Bastianini (It./Honda) -13,650, ...18. Kornfeil (ČR/Peugeot) -17,863.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 18 závodů): 1. Mir 165, 2. Fenati 128, 3. Canet 110, 4. Martín (oba Šp./Honda) 89, 5. Di Giannantonio (It./Honda) 85, 6. McPhee (Brit./Honda) 83, ...24. Kornfeil 5.

Moto2: 1. Morbidelli (It./Kalex) 41:05,137, 2. Oliveira (Portug./KTM) -0,066, 3. Bagnaia (It./Kalex) -0,574, 4. Corsi (It./Speed Up) -0,749, 5. Pasini (It./Kalex) -1,300, 6. Navarro (Šp./Kalex) -8,958.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 18 závodů): 1. Morbidelli 174, 2. Lüthi (Švýc./Kalex) 140, 3. Oliveira 117, 4. Á. Márquez (Šp./Kalex) 113, 5. Bagnaia 78, 6. Pasini 73.

MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Honda) 40:59,525, 2. Folger (Něm./Yamaha) -3,310, 3. Pedrosa (Šp./Honda) -11,546, 4. M. Viňales (Šp./Yamaha) -14,253, 5. Rossi (It./Yamaha) -14,980, 6. Bautista (Šp./Ducati) -16,534, ...17. Abraham (ČR/Ducati) -39,323.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 18 závodů): 1. M. Márquez 129, 2. M. Viňales 124, 3. Dovizioso (It./Ducati) 123, 4. Rossi 119, 5. Pedrosa 103, 6. Zarco (Fr./Yamaha) 84, ...19. Abraham 20.