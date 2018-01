Praha - Češi loni v létě vyrazili na více dovolených. Do zahraničí podnikli téměř tři miliony cest, což je nejvyšší údaj za posledních sedm let a o 16 procent vyšší číslo než předloni. Na letní dovolené v zahraničí utratili denně 1397 korun, což však bylo o 21 korun méně než v létě 2016, kdy byly denní výdaje za letní dovolenou v cizině nejvyšší. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Délka jedné cesty nepřekročila obvyklých 8,5 noci.

Letní cesty delší než čtyři noci Čechy přišly v zahraničí v průměru na 13.234 korun, což je o 31 korun méně než předloni v létě. Naproti tomu na dovolené v tuzemsku se celkové výdaje zvýšily z předloňských 3457 na 3552 korun, proti zahraničním jsou tedy nadále čtvrtinové. Proti roku 2011 se výdaje na jednu letní cestu zvýšily u zahraničí o 19 procent a v tuzemsku o 28 procent. I přes růst výdajů se počet dovolených strávených v tuzemsku zvýšil meziročně o 3,8 procenta na 4,6 milionu a je nadále dominantní.

Celkem Češi od začátku prázdnin do konce září podnikli téměř 7,6 milionu dovolených, což je nejvíce za sedm let, kdy statistici data sledují. Poprvé se tento údaj přehoupl přes sedm milionů předloni v létě.

Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) statistická data potvrzují výjimečnost zájezdové sezony 2017. Tahounem růstu byla především hlavní turistická sezona. Ve srovnání s rokem 2016 vykázaly podle cestovních kanceláří největší nárůsty především cesty do arabských destinací, a to do Egypta a Tuniska a také do Turecka.

Velký zájem o předprodej zájezdů na letošní léto podle AČCKA naznačuje, že úspěšný bude i letošní rok. Dovolenou v předstihu si mohli lidé pořizovat od loňského října do konce prosince s 25procentní slevou. Podle asociace si ji v předstihu pořizují zejména rodiny s dětmi, které již znají termín a preferují možnost rezervace oblíbeného hotelu se zázemím pro děti a animačními programy.

Dovolené Čechů ve 3. čtvrtletí za posledních sedm let:*

Počet cest do zahraničí (v milionech) Počet cest v ČR (v milionech) Průměrné denní výdaje v zahraničí (v Kč) Průměrné denní výdaje v ČR (v Kč) 2011 2,538 4,019 1149 288 2012 2,552 3,815 1185 292 2013 2,503 3,801 1233 308 2014 2,386 3,831 1312 285 2015 2,415 3,864 1282 387 2016 2,555 4,453 1418 378 2017 2,961 4,621 1397 389

* delší cesty trvající čtyři a více nocí

Zdroj: ČSÚ