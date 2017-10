Praha - Nejpopulárnějším amatérským sportem Čechů je fotbal. Vyplývá to z informací o počtu registrovaných uživatelů na internetové platformě Týmuj.cz, která pomáhá organizovat sportovní týmy a eviduje 160.000 členů. Fotbalu se na této platformě věnuje 60 procent dětí do 15 let. K dalším oblíbeným sportům patří florbal, hokej, volejbal a basketbal. ČTK to sdělil mediální zástupce služby Jan Hamrník.

Fotbalistů je na Týmuj.cz zhruba 31.000, většina z nich jsou děti. U mládeže od 15 let se zvyšuje podíl florbalu, který hraje asi 15.000 lidí. O trochu méně populární než fotbal je volejbal, který hrají muži i ženy. Volejbalistů registruje platforma 30.000. Muže mezi 35 a 55 lety často baví lední hokej, kterému se amatérsky věnuje 21.000 lidí. Ve vyšším věku roste obliba basketbalu, uvedl Hamrník.

Internetová platforma Týmuj.cz existuje devět let. Nabízí výběr mezi 102 různými sporty, je na ní 18.000 družstev. Amatérské sportovní týmy nebo skupiny přátel si na ní mohou domlouvat tréninky a závody. Registrace je zdarma. Kromě webové služby funguje i mobilní aplikace, kterou podle Hamrníka za poslední měsíc použilo asi 11.000 lidí.

Kromě týmových sportů vyhledávají lidé na internetu i skupiny v individuálních sportech, jako třeba v atletice či biatlonu, nebo skupiny nesportovců. V září 2017 tak podle Hamrníka na Týmuj.cz vytvořilo 124.000 lidí 371 nových týmů, které se sešly na přibližně 16.000 akcích. V posledním roce se zvýšil i podíl lektorů a trenérů, kteří přes online službu zvou lidi na lekce jógy, crossfit tréninky nebo pole dance.