Praha - Češi se na dovolené nejčastěji obávají špatného počasí, nemoci a nekvalitního ubytování. Obavy, že dovolená proprší, má 68 procent lidí. Teroristických útoku se obává 38 procent dovolenkářů a jsou tak čtvrtou největší obavou. Více se možných útoků bojí lidé nad 55 let. Vyplývá to z průzkumu ERV pojišťovny.

Nejoblíbenější aktivitou na dovolené bylo letos opalování u vody - uvedlo ho 37 procent respondentů. Poznávání památek a chození po městě nejvíc ze všeho preferovalo 18 procent lidí. Stejný počet turistů uvedl jako hlavní aktivitu na dovolené výlety do přírody. Sex na dovolené je nejoblíbenější činností pro osm procent lidí. Slunění u vody kraluje napříč generacemi s výjimkou věkové skupiny 25 až 34 let, kde vede poznávání památek.

Věk lidí ovlivňuje i zvolený způsob dopravy. Podle průzkumu nejčastěji využívají při cestě na dovolenou letadlo lidé ve věku 25 až 34 let s dětmi. V této skupině ho preferuje 51 procent z nich. Ve věkové skupině 35 - 54 let je to 44 procent. Nejméně cestují letadlem mladí lidé (15-24 let), z nichž jen 32 procent na dovolenou létá.

Tato věková skupina nejčastěji preferuje kratší dovolenou, průměrně 3,5 noci. Nejdůležitější parametry při výběru dovolené jsou pro ně cena a lokalita, 51 procent si zájezd zařizuje individuálně. V místě ubytování vyžadují wi-fi, na cestu si s sebou téměř pokaždé vezmou telefon a sluchátka. Proti ostatním generacím také neopomenou přibalit knihu, notebook či selfie tyč.

Češi ve věku 25 - 34 let tráví na dovolené v průměru čtyři noci. V porovnání s ostatními generacemi častěji plánují návštěvu Asie. Nejčastěji bydlí v hotelu, v porovnání s ostatními generacemi také rádi zkouší Airbnb či couchsurfing. Nejčastějším způsobem dopravy je letadlo.

Pro věkovou skupinu 35 - 54 let je důležité přívětivější počasí, než jaké v daném období panuje v ČR. Třetina z nich využila cestovní kancelář. Největší podíl této generace si dopřeje all-inclusive dovolenou (30 pct). Nejčastěji bydlí v hotelu a jako dopravní prostředek volí buď letadlo, nebo automobil.

Turisté starší 55 let rádi využívají pro cestování i jaro, které preferuje 13 procent z nich, a podzim (18 pct). Čtvrtina spoléhá při výběru zájezdu na kamennou pobočku cestovní kanceláře a 29 procent zajišťuje dovolenou přes internetovou CK. Letos se na hlavní dovolenou nejčastěji vydali po Evropě, pětina jich zůstala v ČR, stejný podíl navštívil Slovensko.