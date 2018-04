Praha - Češi kladou při nákupu spodního prádla čím dál víc důraz na pohodlí a přirozenost než cenu. Roste obliba bavlněného prádla. České ženy ustupují od kosticových a push-up podprsenek a přechází k pohodlnějším modelům se zajímavými detaily jako jsou krajky či pásky, které jsou navíc viditelné pod běžným oblečením. Zároveň roste i trend sportovních podprsenek na běžné nošení. Vyplývá z ankety ČTK mezi prodejci.

U kalhotek sílí trend tzv. brazilek a bokových kalhotek, dříve oblíbená tanga už nejsou zdaleka tak populární," uvedla Andrea Burgerová z e-shopu Zoot.cz.

Podle Veroniky Kovaříkové z řetězce C&A Moda je nejvíce preferovaným materiálem bavlna, její podíl na prodejích neustále stoupá. "Muži jsou konzervativní a zůstávají u klasických barev - převážně černé a bílé. Ženám se kromě těchto dvou základních barev letos nejvíc líbí lososová a světle modrá," dodala Kovaříková.

U mužského spodního prádla se podle Burgerové trendy příliš neprojevují, nejoblíbenějším střihem jsou boxerky, z barev dominují černá, modrá, bílá či šedá. "Je zajímavé, že muži jsou často věrni jednomu brandu a mají větší zájem o prémiové značky, čímž se zvyšuje i ochota utratit více peněz za pánské spodní prádlo," dodala.

Podle studie Fashion report, který mapovala českou a slovenskou módu, jsou české ženy ochotny zaplatit za podprsenku v průměru 264 korun za měsíc a 153 korun za kalhotky. Muži vydávají za trenky či slipy v průměru 184 korun za měsíc. Na Slovensku jsou tyto částky podstatně vyšší, tamní ženy dají za podprsenku v průměru 336 korun a muži za trenky 220 korun.

Přes internet se v ČR prodává hlavně dámské prádlo. "Téměř celý rok jsou nejprodávanější dámské podprsenky, vyjma vánoční sezony. To dominují v prodejích pánské boxerky, zhruba dvojnásobně oproti podprsenkám. Na základě toho se dá předpokládat, co nachází muži od partnerek pod stromečkem nejčastěji," uvedla Alexandra Čermáková ze srovnavače cen Heureka.cz.

Největší středoevropský internetový prodejce spodního prádla Astratex změnil tento měsíc vlastníka. Majoritní podíl v něm koupil Fond Hartenberg, který patří do svěřenského fondu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Prodej ještě musí schválit český antimonopolní úřad. Většinu sortimentu tvoří dámské spodní prádlo a plavky, prodává ale také ložní prádlo. Momentálně je firma v on-line prodeji spodního prádla lídrem na trhu v ČR, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku, působí také v Maďarsku, Bulharsku a Rakousku. Tržby společnosti vzrostly v uplynulém roce o více než 35 procent na téměř 600 milionů korun. Firma očekává, že miliardového obratu dosáhne do tří let.