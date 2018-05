Kodaň/Herning - Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém vystoupení na mistrovství světa v Kodani Rusko 4:3 v prodloužení a udělali další krůček směrem ke čtvrtfinále. Výběr kouče Josefa Jandače ztrácí z průběžné páté příčky bod na čtvrté Slováky, kteří si připsali důležitou výhru proti Francii 3:1. Ve skupině B v Herningu slavily výhry zámořské týmy. Američané přemohli Lotyše 3:2 v prodloužení, Kanada přehrála Nory jednoznačně 5:0. Oba celky jsou také v čele tabulky skupiny.

Dramatický duel Čechů proti olympijským vítězům z Pchjongčchangu rozhodl v čase 63:23 svým druhým gólem v utkání David Pastrňák.

"Zase jsme dostali rychlý gól, to nebyl úplně ideální start, ale potom z mého pohledu byla první třetina nejlepší, co jsme tu odehráli. Ve druhé jsme se dostávali pod tlak, ve třetí se to hrálo víc z obrany na obou stranách. My jsme se do ničeho vážného nedostali a v prodloužení jsme rozhodli. Jsme rádi, že máme extra bod navíc," řekl Jandač.

Čerstvá posila z Bostonu Pastrňák korunoval vítěznou trefou skvělý výkon, Pastrňák si vedle dvou branek připsal i asistenci. Jeho klubový spoluhráč David Krejčí, který do Dánska přicestoval také dopoledne před záapsem, nasbíral dokonce čtyři body. Ke gólu přidal tři asistence.

"David Pastrňák a David Krejčí rozhodli zápas. Šli z letadla rovnou hrát, chtěli pomoct týmu. My jsme to nechávali na nich, o to větší respekt jim za to patří, jak odehráli utkání," ocenil Jandač. Další zápas čeká český tým v pátek od 20:15 proti Bělorusku.

Slováci porazili ve svém čtvrtém zápase na turnaji Francii 3:1 a druhou výhrou zvýšili šance na postup do čtvrtfinále. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Dávid Buc.

Kanada s přehledem splnila roli favorita v duelu proti Norsku, porazila Seveřany 5:0 a připsala si třetí výhru v turnaji. Úspěch zámořského celku zařídili jen dva střelci: Connor McDavid stihl hattrick, Bo Horvat přidal dva góly. Kanada rozhodla duel hned v první třetině, kterou vyhrála 3:0.

Hokejisté USA zvládli vítězně i čtvrté utkání, když po boji udolali Lotyšsko 3:2 v prodloužení. Zámořský favorit sice skóroval jako první, ale poté během druhé třetiny také prohrával 1:2. Vítězný gól dal v čase 61:23 při přesilové hře útočník Cam Atkinson.

Skupina A (Kodaň):

ČR - Rusko 4:3 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Krejčí (Jaškin, Gudas), 19. Jaškin (Pastrňák, Krejčí), 25. Pastrňák (Krejčí), 64. Pastrňák (Krejčí, Hronek) - 2. Něstěrov (Barabanov, Kablukov), 21. Grigorenko (Bučněvič, Anisimov), 26. Barabanov (Zajcev, Šalunov). Rozhodčí: Iverson (Kan.), Öhlund (Švéd.) - Davis (USA), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 12.490.

Slovensko - Francie 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Bondra (Buc, Svitana), 23. Buc (Svitana, Bondra), 60. Čajkovský (Buc) - 34. Claireaux (Perret, Janil). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Jeřábek (ČR) - Jensen (Dán.), Kilian (Nor.). Vyloučení: 2:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 5855.

1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:2 12 2. Rusko 4 3 0 1 0 23:4 10 3. Švýcarsko 4 2 1 1 0 14:9 9 4. Slovensko 4 2 0 1 1 9:8 7 5. ČR 4 0 3 0 1 14:12 6 6. Francie 4 1 0 0 3 7:16 3 7. Rakousko 4 0 0 1 3 4:21 1 8. Bělorusko 4 0 0 0 4 4:22 0

Skupina B (Herning):

USA - Lotyšsko 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Kreider (DeBrincat, D. Larkin), 38. White (DeBrincat, P. Kane), 62. Atkinson (J. Gaudreau, P. Kane) - 18. Balinskis (Blugers, Rihards Bukarts), 24. Džerinš (Indrašis, Roberts Bukarts). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Olenin (Rus.) - Goljak (Běl.), Malmqvist (Švéd.). Vyloučení: 6:8. Využití: 2:1. Diváci: 5215.

Norsko - Kanada 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. McDavid (Parayko, R. Murray), 13. Horvat (Pageau), 16. McDavid (Schwartz), 29. McDavid (Parayko, Nugent-Hopkins), 43. Horvat (Dubois). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Lemelin (Rak.) - Fluri (Švýc.), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 6:3, navíc M. Olimb - Pageau oba 10 min. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5139.

1. Kanada 4 3 0 1 0 26:6 10 2. USA 4 2 2 0 0 15:6 10 3. Finsko 4 3 0 0 1 25:5 9 4. Lotyšsko 4 1 1 1 1 11:13 6 5. Německo 4 1 0 2 1 12:12 5 6. Dánsko 4 1 1 0 2 7:15 5 7. Norsko 4 0 1 1 2 7:19 3 8. Korea 4 0 0 0 4 2:29 0

Další program - pátek 11. května:

Skupina A:

16:15 Francie - Rakousko,

20:15 Bělorusko - ČR.

Skupina B:

16:15 Dánsko - Norsko,

20:15 USA - Korea.