Račice (Litoměřicko)/Praha - S medailovým očekáváním vstupuje česká reprezentace do domácího mistrovství světa v rychlostní kanoistice, které se uskuteční od čtvrtka do neděle v Račicích. Vrcholná světová akce se na české území vrací po 59 letech. Reprezentační trenér Pavel Hottmar by byl spokojen se třemi medailemi a pěti finálovými účastmi v olympijských disciplínách. Na cenné kovy pomýšlejí hlavně kajakář Josef Dostál, kanoista Martin Fuksa a nově složený čtyřkajak.

Dostál kvůli přípravě na mistrovství světa vynechal evropský šampionát. Po olympiádě v Riu, kde získal medaili na singlu i čtyřkajaku, se v této sezoně koncentruje jen na individuální závody a velkou posádku opustil. Vedle olympijského kilometru začal závodit i na pětistovce. Na MS chce získat dvě zlaté medaile. "Cíle jsou nejvyšší. Rád bych dvakrát vyhrál. Jsou to skromné cíle vysokého člověka," prohlásil s úsměvem dvoumetrový kajakář na začátku srpna. Zatím jediný titul mistra světa na singlkajaku získal v roce 2014 v Moskvě.

Kontinentálního šampionátu se na rozdíl od Dostála zúčastnil kanoista Fuksa, který si z Plovdivu odvezl stříbro na kilometru a zlato na neolympijské pětistovce. Stejné medaile získal na mistrovství světa 2015. Také on by rád v Račicích bral dva cenné kovy, i když na rozdíl od Dostála nehovoří o dvou titulech. "Jedu dvě disciplíny a moje skromné já mi nedovolí říct, že chci dvě zlaté. Dovolí mi ale na druhou stranu říct, že mám na to získat dvě medaile a budu se snažit je získat," uvedl.

Na první společnou velkou medaili může útočit nově složená posádka čtyřkajaku, která se po změně olympijského programu představí na pětistovce. Bronzovou posádku z olympijských her v Riu de Janeiro opustili Josef Dostál a Lukáš Trefil, místo nichž k Danielu Havlovi s Janem Štěrbou přišli Jakub Špicar a Radek Šlouf.

Na ME byla nová čtveřice zklamaná po dvou čtvrtých místech. Těsně před světovým šampionátem se změnilo pořadí kajakářů v lodi, na poslední čtvrtou pozici se místo Štěrby posunul Šlouf.

Celkem bude Česko na MS v Račicích reprezentovat 33 závodníků a závodnic. Nejmladší členkou týmu bude patnáctiletá Barbora Galádová, která se chystá závodit na deblkajaku s o rok starší Štěpánkou Sobíškovou. Po 26 letech se na MS vrací sedmačtyřicetiletý kanoista Petr Bubanec, který si vybojoval nominaci v deblkanoi na dvoustovce s Danem Drahokoupilem.

Čtvrteční a páteční program bude ve znamení rozjížděk a semifinále, o medaile se bude závodit o víkendu. V Račicích závodí také handicapovaní kanoisté, jejichž finále jsou naplánovaná na dnešní odpoledne a čtvrtek.